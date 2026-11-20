Haupttreiber ist die Energie: Sie verteuerte sich im Oktober um 18,7 Prozent zum Vorjahr. Mineralölerzeugnisse lagen um 51,9 Prozent höher, leichtes Heizöl sogar um 97,2 Prozent, Kraftstoffe um 38,4 Prozent. Die Statistiker verweisen laut Berichten auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent.

Bei Nahrungsmitteln ging es dagegen abwärts: Sie waren 3,1 Prozent billiger als vor einem Jahr, Butter 25,0 Prozent, Schweinefleisch 12,5 Prozent und Rindfleisch 9,4 Prozent. Pflanzliche Öle verteuerten sich um 14,2 Prozent, Zucker um 3,9 Prozent. Zahlen zu Vorleistungs-, Investitions- und Konsumgütern sowie zur Kernrate lagen in den ausgewerteten Berichten nicht vor.