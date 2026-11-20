Die deutsche Industrie gibt steigende Kosten an ihre Abnehmer weiter: Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Oktober 2026 um 8,1 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag, 20. November, mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2023 (damals plus 13,9 Prozent). Im September hatte die Rate bei 6,7 Prozent gelegen, Volkswirte hatten für Oktober laut Umfragen 7,3 Prozent erwartet. Für Anleger rücken damit die BASF Aktie, Chemiewerte und andere energieintensive Industrieaktien in den Fokus; der DAX schloss am Freitag bei 24.803 Punkten unter der 25.000er-Marke.
Erzeugerpreise: Plus 8,1 Prozent im Oktober, stärkster Anstieg seit 2023 – wie teuer wird das für BASF Aktie und die Industrie?
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Oktober 2026 um 8,1 Prozent gestiegen, getrieben von Energie. Was das für die Inflation, die EZB, die BASF Aktie, Chemiewerte und den DAX bedeutet.
Die Zahlen
Warum steigen die Erzeugerpreise so stark?
Haupttreiber ist die Energie: Sie verteuerte sich im Oktober um 18,7 Prozent zum Vorjahr. Mineralölerzeugnisse lagen um 51,9 Prozent höher, leichtes Heizöl sogar um 97,2 Prozent, Kraftstoffe um 38,4 Prozent. Die Statistiker verweisen laut Berichten auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent.
Bei Nahrungsmitteln ging es dagegen abwärts: Sie waren 3,1 Prozent billiger als vor einem Jahr, Butter 25,0 Prozent, Schweinefleisch 12,5 Prozent und Rindfleisch 9,4 Prozent. Pflanzliche Öle verteuerten sich um 14,2 Prozent, Zucker um 3,9 Prozent. Zahlen zu Vorleistungs-, Investitions- und Konsumgütern sowie zur Kernrate lagen in den ausgewerteten Berichten nicht vor.
|Position
|Veränderung
|Erzeugerpreise insgesamt
|+8,1 %
|Vormonat (September)
|+6,7 %
|Gegenüber dem Vormonat
|+1,4 %
|Energie
|+18,7 %
|Mineralölerzeugnisse
|+51,9 %
|Leichtes Heizöl
|+97,2 %
|Kraftstoffe
|+38,4 %
|Nahrungsmittel
|–3,1 %
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, sofern nicht anders angegeben. Quelle der Zahlen sind Meldungen über die Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts vom 20.11.2026.
Quelle: Statistisches Bundesamt (laut Medienberichten)
Inflation und EZB
Was bedeuten die Erzeugerpreise für Inflation und Zinsen?
Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Verbraucherpreise, weil Hersteller Kosten oft verzögert weitergeben. Die Inflationsrate lag im Oktober laut Bundesbank bei 2,8 Prozent. Die Bundesbank erwartet, dass sie bis Jahresende etwa auf diesem Niveau bleibt, gedämpft durch den Tankrabatt. Läuft dieser aus, könnte die Rate zum Jahresbeginn nach ihrer Schätzung um einen halben Prozentpunkt steigen.
Die Europäische Zentralbank hat den Einlagensatz laut Berichten nach Anhebungen im Juni und September zuletzt am 29. Oktober bei 2,50 Prozent belassen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am 3. November: „Eine Zinserhöhung im Dezember ist aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig.“ Der nächste Zinsentscheid steht am 17. Dezember an. Ob die Erzeugerpreise die Debatte zusätzlich anheizen, ist offen; eine direkte Aussage der EZB zu den Oktober-Daten liegt nicht vor.
Aktien
Welche Aktien trifft die Preiswelle: BASF Aktie, Chemie, Autoaktien?
Hohe Energiepreise treffen energieintensive Branchen am stärksten, allen voran die Chemie. Die BASF Aktie, Chemiewerte wie Lanxess und Evonik sowie Stahl- und Papierhersteller müssen höhere Kosten entweder weitergeben oder in den Margen auffangen. Auch Autoaktien und Zulieferer sind über Vorprodukte und Logistik betroffen. Profiteure steigender Energiepreise sind eher Öl- und Gaskonzerne und Raffinerien.
Nach Einschätzung der Redaktion hängt die Wirkung für Aktien davon ab, ob Unternehmen Preise durchsetzen können. Ein belegter Zusammenhang zwischen den Oktober-Daten und einzelnen Kursen liegt nicht vor. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
Der Ölpreis und Meldungen zum Iran-Krieg, die Energiekosten direkt treiben.
Der Kabinettsbeschluss zum Spritpreisdeckel am 2. Dezember.
Der EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember.
Das Ende des Tankrabatts zum Jahreswechsel und die Inflationsdaten danach.
FAQ zu den Erzeugerpreisen
Wie hoch sind die Erzeugerpreise im Oktober 2026? Sie lagen um 8,1 Prozent über dem Vorjahresmonat, im Vergleich zum September um 1,4 Prozent höher.
Warum steigen die Erzeugerpreise? Treiber ist vor allem Energie mit plus 18,7 Prozent; Mineralölerzeugnisse verteuerten sich um 51,9 Prozent.
Was bedeuten die Erzeugerpreise für die Inflation? Sie gelten als Frühindikator; die Inflationsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent und könnte zum Jahresbeginn um einen halben Prozentpunkt steigen.
Wie reagieren BASF Aktie und DAX? Ein belegter Kursbezug liegt nicht vor; der DAX schloss am 20. November bei 24.803 Punkten.
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