Im September lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte um 6,7 Prozent über dem Vorjahr, so stark wie seit März 2023 (damals 7,5 Prozent) nicht mehr. Gegenüber August stiegen sie um 1,9 Prozent. Der Treiber ist die Energie: Sie verteuerte sich um 14,9 Prozent zum Vorjahr und um 5,8 Prozent zum Vormonat. Mineralölerzeugnisse lagen 51,3 Prozent über dem Vorjahr, Erdgas 15,0 und Strom 8,2 Prozent. Destatis nennt als Ursache bei Mineralöl die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten. Ohne Energie stiegen die Preise nur um 3,2 Prozent. Bei den Vorleistungsgütern gab es ein Plus von 6,4 Prozent, Metalle legten um 14,0 Prozent zu, Kupfer und Halbzeug um 31,4 Prozent.

Der Ölpreis bleibt hoch: Brent kostete am Morgen laut dpa-AFX 92,17 US-Dollar je Barrel, WTI 83,48 US-Dollar.