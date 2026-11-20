Das Statistische Bundesamt hat heute um 8:00 Uhr die Erzeugerpreise für Oktober veröffentlicht, und Ökonomen hatten 7,4 Prozent mehr als im Vorjahr und 0,9 Prozent mehr als im September erwartet; zuvor waren es 6,7 und 1,9 Prozent. Der Ist-Wert lag bei Redaktionsschluss dieses Textes nicht vor. Fest steht die Richtung der Vorstufen: Die Großhandelspreise zogen im Oktober um 8,8 Prozent an, die Inflationsrate lag dagegen bei 2,8 Prozent. Diese Lücke ist die Frage dieses Tages für den DAX (ISIN DE0008469008), der am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten schloss, und für die BASF Aktie (ISIN DE000BASF111), weil Chemie zu den teuersten Vorprodukten zählt.
Erzeugerpreise Oktober: Konsens +7,4 Prozent nach +6,7 Prozent, Großhandel +8,8 Prozent – wie viel Preisdruck erreicht Verbraucher, BASF Aktie und DAX?
Die deutschen Erzeugerpreise stiegen im September um 6,7 Prozent, der Großhandel im Oktober um 8,8 Prozent, die Verbraucherpreise nur um 2,8 Prozent. Die Oktober-Zahl kam heute um 8:00 Uhr: Was Ökonomen erwarteten und welche Aktien der Preisdruck trifft.
Die Ausgangslage
Warum steigen die Erzeugerpreise so stark?
Im September lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte um 6,7 Prozent über dem Vorjahr, so stark wie seit März 2023 (damals 7,5 Prozent) nicht mehr. Gegenüber August stiegen sie um 1,9 Prozent. Der Treiber ist die Energie: Sie verteuerte sich um 14,9 Prozent zum Vorjahr und um 5,8 Prozent zum Vormonat. Mineralölerzeugnisse lagen 51,3 Prozent über dem Vorjahr, Erdgas 15,0 und Strom 8,2 Prozent. Destatis nennt als Ursache bei Mineralöl die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten. Ohne Energie stiegen die Preise nur um 3,2 Prozent. Bei den Vorleistungsgütern gab es ein Plus von 6,4 Prozent, Metalle legten um 14,0 Prozent zu, Kupfer und Halbzeug um 31,4 Prozent.
Der Ölpreis bleibt hoch: Brent kostete am Morgen laut dpa-AFX 92,17 US-Dollar je Barrel, WTI 83,48 US-Dollar.
Weiter in der Kette
Wie stark wirkt der Großhandel auf die Verbraucher?
Die Großhandelsverkaufspreise stiegen im Oktober um 8,8 Prozent zum Vorjahr und um 0,4 Prozent zum September. Im September waren es 8,7, im August 6,8 Prozent. Hauptursache sind erneut Mineralölerzeugnisse mit plus 47,6 Prozent. Chemische Erzeugnisse verteuerten sich um 18,6 Prozent, Nichteisenmetalle um 13,8 Prozent, Getreide, Saatgut und Futtermittel um 21,2 Prozent. Billiger wurden lebende Tiere (minus 15,8 Prozent) sowie Milch, Eier und Speiseöle (minus 7,1 Prozent).
Zugleich lag die Inflationsrate in Deutschland im Oktober bei 2,8 Prozent. Der Abstand von sechs Prozentpunkten zu den Erzeugerpreisen zeigt, dass ein Teil der Kosten bei Herstellern und Handel hängen bleibt. Ob und wann er an Verbraucher weitergegeben wird, ist offen. Für die EZB vor ihrer Entscheidung am 17. Dezember ist das ein Risiko, für die Margen von Industrie und Handel ein Druckpunkt.
|Preisstufe
|Zeitraum
|Veränderung
|Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
|September 2026
|+6,7 %
|Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
|Oktober 2026 (Konsens)
|+7,4 %
|Großhandelsverkaufspreise
|Oktober 2026
|+8,8 %
|Verbraucherpreise (Inflationsrate)
|Oktober 2026
|+2,8 %
Alle Angaben zum Vorjahresmonat. Erzeugerpreise Oktober: Konsens, Ist-Wert siehe Destatis.
Quelle: Destatis; Konsens: Dow Jones Newswires via DER AKTIONÄR
Börse
Welche Aktien trifft der Preisdruck?
Besonders betroffen sind energieintensive Branchen. Die BASF Aktie und die Evonik Aktie gehören zu den Chemiewerten, deren Vorprodukte laut Großhandel um 18,6 Prozent teurer sind; das ist ein Kostenfaktor, sagt aber nichts über die Marge, die von der Weitergabe abhängt. Auch Autoaktien und der Maschinenbau zahlen mehr für Metalle und Kupfer. Als Einschätzung der Redaktion könnten Energie- und Rohstoffwerte wie die Shell Aktie vom hohen Ölpreis profitieren, Handel und Konsum unter dem Preisdruck leiden. Belegte Kursreaktionen auf die heutige Zahl liegen noch nicht vor. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Was sind Erzeugerpreise?
Sie messen, wie sich die Verkaufspreise gewerblicher Produkte ab Fabrik für den Inlandsabsatz entwickeln. Sie gelten als Frühindikator für Verbraucherpreise.
Warum steigen die Preise für Mineralöl?
Destatis nennt als Ursache die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten.
Was bedeutet das für die EZB?
Hohe Vorstufenpreise erhöhen das Risiko, dass die Inflation später steigt. Die EZB entscheidet am 17. Dezember.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.