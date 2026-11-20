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Erzeugerpreise im Oktober 2026: +8,1% gegenüber Oktober 2025

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 08:50 3 Min. Statistisches Bundesamt

Deutschlands Erzeugerpreise steigen im Oktober 2026 um 8,1 % gegenüber dem Vorjahr – so stark wie seit Februar 2023 nicht mehr. Haupttreiber ist Energie, leichtes Heizöl kostet auf Erzeugerebene fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Bild: Red Shuheart / Unsplash

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2026 um 8,1% höher als im Oktober 2025, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2023 (+13,9%). Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber dem Vormonat September 2026 um 1,4%. Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Energiepreise (+18,7%) zurückzuführen. Die Preise für Vorleistungsgüter (+6,8%) stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch Investitionsgüter (+2,4%) und Gebrauchsgüter (+2,3%) waren im Oktober 2026 teurer als ein Jahr zuvor. Günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter (-1,3%). Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 um 3,6%, gegenüber September 2026 stiegen sie um 0,3%. Preise für Mineralölerzeugnisse steigen im Vorjahresvergleich um mehr als die Hälfte Energie war im Oktober 2026 um 18,7% teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber September 2026 stiegen die Energiepreise um 3,8%. Bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten lagen die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,9% über denen von Oktober 2025, gegenüber September 2026 fielen die Preise allerdings leicht um 0,6%. Rohbenzin (Naphtha) kostete 76,7% mehr als im Oktober 2025, während leichtes Heizöl 97,2% und Kraftstoffe 38,4% teurer waren. Erdgas in der Verteilung kostete über alle Abnehmergruppen hinweg betrachtet 21,9% mehr als im Vorjahresmonat. Die Preise für Strom stiegen gegenüber Oktober 2025 um 12,6%. Die Fernwärmepreise blieben gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert. Hoher Preisanstieg bei Vorleistungsgütern Die Preise für Vorleistungsgüter waren im Oktober 2026 um 6,8% höher als im Vorjahresmonat (+0,5% gegenüber September 2026). Für den Preisanstieg gegenüber Oktober 2025 sorgten vor allem die höheren Preise für Metalle (+12,9%). Insbesondere die Preise für Kupfer und Halbzeug daraus (+29,4%) stiegen deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Für Edelmetalle musste 7,8% mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Auch Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren im Oktober 2026 teurer als im Vorjahresmonat (+9,7%), darunter kostete Betonstahl 11,9% mehr. Die Preise für chemische Grundstoffe stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5%. Düngemittel waren 11,3% teurer als vor einem Jahr. Holz sowie Holz- und Korkwaren (+6,4%) waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat, darunter Nadelschnittholz mit +3,1% und Laubschnittholz mit +2,0%. Erhebliche Preisanstiege gab es bei Pellets, Briketts und Scheiten mit +30,6% gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Durchschnitt blieben die Preise für Glas und Glaswaren gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert, jedoch verteuerten sich veredeltes und bearbeitetes Flachglas um 1,1% und Hohlglas um 0,2% gegenüber Oktober 2025. Papier, Pappe und Waren daraus kosteten 3,0% mehr als im Vorjahresmonat. Futtermittel für Nutztiere (+12,4%) und Getreidemehl (+0,8%) verteuerten sich ebenfalls gegenüber Oktober 2025. Preisanstiege auch bei Investitionsgütern und Gebrauchsgütern, Preisrückgänge bei Verbrauchsgütern Die Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2026 um 2,4% höher als im Vorjahresmonat (+0,2% gegenüber September 2026). Maschinen kosteten 2,3% mehr als im Oktober 2025, die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,9%. Gebrauchsgüter waren im Oktober 2026 um 2,3% teurer als im Vorjahresmonat (+0,2% gegenüber September 2026). Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten dagegen 1,3% weniger als im Vorjahresmonat und 0,2% weniger als im September 2026. Unter den Verbrauchsgütern fielen die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 3,1%. Deutlich billiger als im Oktober 2025 waren Butter (-25,0%), Schweinefleisch (-12,5%) und Rindfleisch (-9,4%). Teurer als im Vorjahresmonat waren hingegen pflanzliche Öle (+14,2%) und Zucker (+3,9%).

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