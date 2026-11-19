Der Erdgaspreis in den USA hat am Donnerstag auf den Wochenbericht der Energiebehörde EIA reagiert: Die Speicher wuchsen in der Woche bis zum 13. November um 20 Milliarden Kubikfuß (Bcf), erwartet hatten Analysten 24 bis 25 Bcf. Der Bericht erschien um 10:30 Uhr New Yorker Zeit, 16:30 Uhr MEZ. Der Henry-Hub-Frontmonat notierte am Nachmittag (14:30 Uhr UTC) bei rund 3,3 Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten (MMBtu). Der Bestand liegt mit 3.882 Bcf trotzdem 2,1 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Erdgas bleibt damit ein Markt zwischen Winterrisiko, hohem Angebot und einer LNG-Nachfrage, die auf Rekord zusteuert.
Erdgaspreis: Speicher wächst nur um 20 statt 25 Milliarden Kubikfuß, Henry Hub bei rund 3,3 Dollar – reicht der Puffer für den Winter?
Die US-Erdgasspeicher legten laut EIA in der Woche bis 13. November um 20 Milliarden Kubikfuß zu und damit weniger als erwartet. Der Bestand liegt mit 3.882 Milliarden Kubikfuß dennoch 2,1 Prozent über dem Fünfjahresschnitt – wie stark bestimmt Wetter und LNG-Nachfrage jetzt den Erdgaspreis?
Erdgas-Speicher
Was sagt der EIA-Bericht über den Erdgaspreis?
Die Zahl liegt unter den Schätzungen von 24 bis 25 Bcf. Der Fehlbetrag ist klein, doch Händler lesen ihn als leicht preisstützend. Der Aufbau übertraf die historischen Normwerte, blieb aber hinter den Erwartungen zurück; die Reaktion der Terminkontrakte fiel verhalten aus. Der Gesamtbestand liegt bei 3.882 Bcf nach 3.862 Bcf in der Vorwoche. Damals lag das Plus zum Fünfjahresschnitt noch bei 75 Bcf, der Abstand zum Vorjahr bei minus 92 Bcf.
|Woche bis
|Einspeisung
|Bestand
|Abstand zum Fünfjahresschnitt
|06.11.2026
|+61 Bcf
|3.862 Bcf
|+75 Bcf
|13.11.2026
|+20 Bcf
|3.882 Bcf
|+2,1 %
Fünfjahresschnitt für die Woche bis 13.11. nur als Prozentwert verfügbar.
Quelle: EIA-Wochenberichte vom 12.11. und 19.11.2026
Das große Bild
Wie viel Winter steckt im Henry Hub?
Die EIA hat im Kurzfrist-Ausblick vom November ihre Preisschätzung deutlich gesenkt. Die Behörde rechnet für die Monate November bis März mit einem durchschnittlichen Henry-Hub-Spotpreis von 2,87 Dollar je MMBtu, 16 Prozent weniger als im Oktober geschätzt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die EIA im Mittel 3,37 Dollar, für 2027 2,88 Dollar. Grund ist ein milder Start in den November, der den Heizbedarf gedämpft hat, und ein Speicherstand, der Ende November rund 70 Bcf über der bisherigen Schätzung liegen soll. Zugleich erwartet die EIA Entnahmen von rund 1.900 Bcf von November bis März; der Speicherstand soll Ende März 2027 vier Prozent über dem Fünfjahresschnitt liegen.
Der Markt steht trotzdem nicht still. Der aktuelle Preis um 3,3 Dollar liegt klar über der EIA-Schätzung für den Winter. Das spiegelt eine Wetterlage, die täglich zwischen mild und kalt schwankt: Am Mittwoch fielen die Kontrakte Richtung Wochentief, weil die Modelle milder wurden, später erholten sie sich auf kältere Läufe. Auch am Donnerstag blieb die Prognose wechselhaft. Jeder Temperatursturz im Mittleren Westen oder an der Ostküste kann den Preis kurzfristig um mehrere Prozent bewegen.
LNG und Angebot
Wie stark treibt LNG den Erdgaspreis?
Die zweite Kraft ist der Export. Die Zufuhr zu den LNG-Terminals liegt nach Branchenschätzungen nahe 21 Bcf pro Tag. Das ist allerdings nicht mit den tatsächlichen Exporten gleichzusetzen. Die EIA rechnet für 2027 mit US-LNG-Exporten von rund 19 Bcf pro Tag nach 15 Bcf pro Tag 2025. Der größte Teil des zusätzlichen Bedarfs in diesem Jahr kam laut EIA von den LNG-Terminals. Auf der Angebotsseite liegt die Trockengasproduktion in der Einspeisesaison drei Prozent über dem Vorjahr. Ein hohes Angebot dämpft den Preis, hohe Exporte stützen ihn.
Für Anleger heißt das: Der Henry Hub wird zunehmend von globalen Gasmärkten beeinflusst. Auch der Ölmarkt spielt hinein: Brent notierte zuletzt bei rund 92 Dollar und damit klar unter den Werten vom Anfang November.
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Erdgaspreis in den USA?
Der Henry-Hub-Frontmonat lag am Donnerstag, 19.11., am Nachmittag bei rund 3,3 Dollar je MMBtu; die Marktdaten schwanken je nach Abfragezeit zwischen 3,29 und 3,36 Dollar.
Warum bewegt der EIA-Speicherbericht den Erdgaspreis?
Der Bericht erscheint jeden Donnerstag und zeigt, wie viel Gas im Vergleich zur Erwartung eingespeichert oder entnommen wurde. Abweichungen verschieben die Einschätzung von Angebot und Nachfrage.
Welche Rolle spielen LNG-Exporte für Erdgas-Aktien?
Hohe Exporte stützen die Nachfrage nach US-Erdgas und damit Unternehmen aus Förderung und LNG-Verflüssigung. Die Aktien reagieren zusätzlich auf Öl- und Gaspreise, Zinsen und Quartalszahlen.
Welche Termine sind wichtig?
Der nächste EIA-Speicherbericht erscheint am kommenden Donnerstag, dazu kommen die Wettermodelle und das OPEC+-Treffen am 29. November, das den Ölmarkt beeinflusst.
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