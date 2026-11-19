Die EIA hat im Kurzfrist-Ausblick vom November ihre Preisschätzung deutlich gesenkt. Die Behörde rechnet für die Monate November bis März mit einem durchschnittlichen Henry-Hub-Spotpreis von 2,87 Dollar je MMBtu, 16 Prozent weniger als im Oktober geschätzt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die EIA im Mittel 3,37 Dollar, für 2027 2,88 Dollar. Grund ist ein milder Start in den November, der den Heizbedarf gedämpft hat, und ein Speicherstand, der Ende November rund 70 Bcf über der bisherigen Schätzung liegen soll. Zugleich erwartet die EIA Entnahmen von rund 1.900 Bcf von November bis März; der Speicherstand soll Ende März 2027 vier Prozent über dem Fünfjahresschnitt liegen.

Der Markt steht trotzdem nicht still. Der aktuelle Preis um 3,3 Dollar liegt klar über der EIA-Schätzung für den Winter. Das spiegelt eine Wetterlage, die täglich zwischen mild und kalt schwankt: Am Mittwoch fielen die Kontrakte Richtung Wochentief, weil die Modelle milder wurden, später erholten sie sich auf kältere Läufe. Auch am Donnerstag blieb die Prognose wechselhaft. Jeder Temperatursturz im Mittleren Westen oder an der Ostküste kann den Preis kurzfristig um mehrere Prozent bewegen.