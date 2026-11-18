Der Erdgaspreis in Europa hält sich am Mittwochmorgen um 85 Euro je Megawattstunde: Der Frontmonats-Kontrakt am niederländischen Handelspunkt TTF notierte laut Trading Economics bei 84,74 bis 85,05 Euro, leicht im Minus. Die Ruhe täuscht. Denn die deutschen Gasspeicher sind laut den Daten des Speicherverbands GIE nur zu 57,2 Prozent gefüllt – so wenig wie zu diesem Zeitpunkt seit 2011 nicht. Und ab Freitag erwarten Meteorologen laut Bloomberg in weiten Teilen Europas eine Kältewelle. Der Gaspreis ist damit rund dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn.
Erdgaspreis: Deutsche Speicher so leer wie seit 2011 nicht, ab Freitag droht Kälte – wird der Winter zum Härtetest für den Gaspreis?
Der Erdgaspreis am europäischen Handelspunkt TTF hält sich am Mittwochmorgen um 85 Euro je Megawattstunde. Die deutschen Gasspeicher sind nur zu gut 57 Prozent gefüllt – so wenig wie seit 2011 nicht zu diesem Zeitpunkt. Meteorologen erwarten ab Freitag eine Kältewelle. Was das für den Gaspreis, für Versorger und für Energie-Aktien bedeutet.
Gaspreis aktuell
Warum schwankt der Erdgaspreis so heftig?
Binnen drei Handelstagen hat der Gaspreis alle Kräfte gezeigt, die ihn derzeit treiben: Wetter, Flüssiggas und Geopolitik.
Am Montag fiel der TTF-Preis laut Trading Economics um 6,8 Prozent, Bloomberg sprach von einem Minus von bis zu 7 Prozent. Auslöser waren mildere Wetterprognosen und ein Rekord bei den US-Flüssiggasexporten: Am Samstag flossen laut BloombergNEF 21,8 Milliarden Kubikfuß Gas zu den US-Exportterminals, 12 Prozent mehr als vor einem Jahr. Am Dienstag drehte das Bild: Erneute Angriffe auf Schiffe nahe der Straße von Hormus und Drohnen auf US-Einrichtungen in Bahrain trieben den Preis laut Bloomberg wieder um rund 2 Prozent auf 86 Euro.
Ende Oktober hatte der Gaspreis bereits einmal die Marke von 100 Euro überschritten: Laut S&P Global Platts erreichte der Monatskontrakt am 28. Oktober 100,27 Euro, den höchsten Stand seit Dezember 2022. Seitdem ist er um gut 15 Prozent gefallen. Zum Jahreswechsel kostete die Megawattstunde dagegen nur rund 28 Euro. Europa zahlt für sein Gas heute rund das Dreifache des Jahresanfangs.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|TTF Frontmonat, Mittwochmorgen
|rund 85 €/MWh
|leicht im Minus
|TTF, 31.12.2025
|28,20 €/MWh
|rund das Dreifache seither
|Vierjahreshoch
|100,27 €/MWh
|28.10.2026
|EU-Speicher
|70,2 %
|Median 89,3 %
|Deutsche Speicher
|57,2 %
|tiefster Wert seit 2011
|Henry Hub (USA)
|3,17 $/MMBtu
|rund –30 % zum Vorjahr
Vergleich zum Jahresbeginn: eigene Rechnung auf Basis 28,20 €/MWh am 31.12.2025.
Quelle: Trading Economics (18.11.), GIE AGSI+ via Beetl (16.11.), S&P Global Platts (28.10.), Bloomberg via Oilprice (16./17.11.), minfin.com.ua (31.12.2025)
Gasspeicher
Reicht das Gas in Deutschland durch den Winter?
Diese Frage stellt sich ernsthafter als in den Vorjahren. Laut dem Speicherverband GIE (Daten via Beetl) lagen die EU-Speicher am 16. November bei 70,2 Prozent – im Median der Jahre 2011 bis 2025 waren es zu diesem Zeitpunkt 89,3 Prozent. Deutschland liegt mit 57,2 Prozent noch deutlich darunter. Die Initiative Energien Speichern (INES) warnte laut Bloomberg, die Versorgung sei in einem extrem kalten Winter möglicherweise nicht vollständig gesichert. Ihr Modell sieht im Extremszenario für Januar bis März 2027 eine Lücke von bis zu 6,6 Terawattstunden.
Die Ursache liegt am Persischen Golf. QatarEnergy hat seine Erklärung höherer Gewalt laut Oilprice.com bis mindestens Ende Dezember verlängert, die LNG-Ausfuhren durch die Straße von Hormus liegen bei rund einem Drittel des Vorkriegsniveaus. Laut Goldman Sachs sind 17 Prozent der katarischen Exportkapazität beschädigt. Hinzu kommt der Abschied von russischem Gas: Ab dem 1. Januar 2027 ist russisches Flüssiggas in der EU verboten. Bislang deckte es laut S&P Global in diesem Jahr gut 15 Prozent der europäischen LNG-Importe.
Europa hat in diesem Winter weniger Puffer, weniger Lieferanten und mehr Wetterrisiko als in jedem Winter seit der Energiekrise 2022.
Das große Bild
Was spricht für einen steigenden oder fallenden Gaspreis?
Entlastung kommt vor allem aus den USA. Die amerikanischen Exportterminals laufen auf Rekordniveau, der US-Gaspreis am Henry Hub liegt laut Trading Economics bei rund 3,17 Dollar je MMBtu – rund 30 Prozent unter dem Vorjahr. Solange die Preisdifferenz zu Europa so groß bleibt, lohnt sich jede zusätzliche Ladung über den Atlantik.
Die Banken sind sich uneins, wie dieser Winter ausgeht. Goldman Sachs hob laut Reuters am 3. November seine Prognose für den TTF-Preis im ersten Quartal 2027 von 44 auf 74 Euro an und nannte im Extremfall – sehr kalter Winter und anhaltende Golf-Ausfälle – bis zu rund 150 Euro, im günstigen Fall 45 Euro. Goldman-Analystin Samantha Dart sprach von einer „außergewöhnlich breiten“ Spanne möglicher Ergebnisse. Die ING erwartete laut einer Zusammenstellung von MarketScreener im Oktober einen Winterdurchschnitt von 73 Euro. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
Rohstoff-Aktien
Welche Aktien hängen am Erdgaspreis?
Den direkten Hebel haben US-Flüssiggasexporteure wie Cheniere Energy und Venture Global, die günstig eingekauftes Gas zu europäischen Preisen verkaufen. Cheniere-Aktien lagen laut MarketScreener Mitte November seit Jahresbeginn fast 59 Prozent im Plus. Europäische Produzenten wie Equinor profitieren vom hohen Preisniveau. Bei Versorgern und Gasimporteuren wie Uniper wirken hohe Beschaffungskosten und Handelserlöse gegeneinander. Für Anleger, die den US-Gaspreis abbilden wollen, gibt es börsengehandelte Fonds wie den United States Natural Gas Fund – der allerdings den Henry Hub abbildet, nicht den europäischen TTF. Die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Empfehlung.
Termine
Was müssen Gas-Anleger jetzt beobachten?
Donnerstag: EIA-Speicherbericht und Ukraine-Gespräche in Berlin
Die US-Energiebehörde meldet die Lagerdaten der Vorwoche; in Berlin beraten die USA, die Ukraine und Europäer über die nächste Verhandlungsphase.
Ab etwa Freitag: Kältewelle in Europa
Bestätigen sich die Prognosen, steigen die Ausspeicherungen – entscheidend für den Gaspreis im Januar.
Ende Dezember: Katar
Bis dahin gilt die Erklärung höherer Gewalt mindestens.
1. Januar 2027: Verbot russischen LNG
Europa muss weitere Mengen ersetzen.
FAQ
Häufige Fragen zum Erdgaspreis
Wie hoch ist der Gaspreis aktuell? Der TTF-Frontmonat notierte am Mittwochmorgen laut Trading Economics um 85 Euro je Megawattstunde, US-Erdgas am Henry Hub bei rund 3,17 Dollar je MMBtu.
Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Laut GIE-Daten am 16. November zu 57,2 Prozent – der niedrigste Wert zu diesem Datum seit 2011. Die EU-Speicher lagen bei 70,2 Prozent.
Gibt es eine Gaspreis Prognose für den Winter? Goldman Sachs nennt für das erste Quartal 2027 74 Euro (Stand 3. November), ING für den Winter 73 Euro. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Welche Aktien profitieren vom Erdgaspreis? Vor allem US-LNG-Exporteure wie Cheniere und Gasproduzenten wie Equinor; bei Versorgern wirken Kosten und Erlöse gegeneinander.
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