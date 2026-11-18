TTF-Erdgas je MWh (Frontmonat) am Mittwochmorgen, laut Trading Economics rund 85 €

Füllstand deutscher Gasspeicher am 16.11., niedrigster Wert zu diesem Datum seit 2011 (GIE AGSI+) 57,2 %

Füllstand der EU-Speicher, Median 2011–2025: 89,3 % 70,2 %

Vierjahreshoch des TTF-Preises am 28.10. (S&P Global Platts) rund 100 €