Neu im Blick: Leerink-Analyst Asthika Go… nimmt die Erasca-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 35 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 15,11 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 130 Prozent.
Erasca-Aktie: Leerink startet mit Kaufempfehlung – Kursziel mehr als doppelt so hoch
Leerink Partners nimmt die Erasca-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 35 US-Dollar in die Bewertung auf. Das Krebs-Biotech präsentiert diese Woche neue Daten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Erasca, Inc.
- Handelssymbol
- ERAS (Nasdaq)
- Analyst
- Asthika Go…
- Bank
- Leerink Partners
- Rating
- Outperform (Erstbewertung)
- Kursziel
- 35 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Leerink Partners zur Erasca-Aktie
Angriff auf RAS-Mutationen – Leerink startet positiv
Leerink setzt auf die RAS-Programme von Erasca.
Erasca entwickelt Krebsmedikamente gegen Tumore mit RAS-Mutationen, die etwa bei Bauchspeicheldrüsenkrebs häufig sind. Der Wirkstoff ERAS-0015 erhielt im August 2026 von der FDA den Fast-Track-Status.
Ende September verfügte Erasca über 948 Millionen US-Dollar an Barmitteln, nachdem das Unternehmen 2026 Kapital in Höhe von rund 891 Millionen US-Dollar aufgenommen hatte. Vom 18. bis 20. November stellt Erasca auf einem Fachkongress in Barcelona neue Daten vor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Leerink-Partners-Analyst Asthika Go… zu lesen ist:
Großes Ziel
RAS-Mutationen gelten als einer der wichtigsten Treiber vieler Krebsarten.
Volle Kasse
Fast eine Milliarde US-Dollar an Barmitteln finanzieren die Entwicklung.
Mehrere Studien
Erasca plant drei zulassungsrelevante Studien.
Erstbewertung
Leerink startet direkt mit einer Kaufempfehlung.
Daten in dieser Woche
Die Präsentation in Barcelona kann den Kurs kurzfristig stark bewegen.
Anfang November verließ der operative Chef das Unternehmen, zudem prüfen Anwaltskanzleien die Offenlegung zu ERAS-0015.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Leerink Partners LLC, Analyst Asthika Go…. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: leerink.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Erasca, Inc. (ERAS): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Asthika Go…, Aktienanalyst, Leerink Partners LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Asthika Go…, Aktienanalyst, Leerink Partners LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.