Erasca entwickelt Krebsmedikamente gegen Tumore mit RAS-Mutationen, die etwa bei Bauchspeicheldrüsenkrebs häufig sind. Der Wirkstoff ERAS-0015 erhielt im August 2026 von der FDA den Fast-Track-Status.

Ende September verfügte Erasca über 948 Millionen US-Dollar an Barmitteln, nachdem das Unternehmen 2026 Kapital in Höhe von rund 891 Millionen US-Dollar aufgenommen hatte. Vom 18. bis 20. November stellt Erasca auf einem Fachkongress in Barcelona neue Daten vor.