Die EQT-Aktie (ISIN: US26884L1098, WKN: A0RFZL, Handelssymbol: EQT an der NYSE, deutsches Kürzel: EQ6) steigt am Mittwoch um 4,4 Prozent auf 51,53 US-Dollar. Die EQT Corporation Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Erdgasförderer aus Pittsburgh steigt mit dem Gaspreis und dem gesamten Energiesektor.
EQT-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – der Gasriese im Aufwind des Winters
Die EQT-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,4 Prozent bei 51,53 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Erdgas hält sich nahe einem Neun-Monats-Hoch, der Energiesektor legt zu. Für EQT ist es der größte Tagesgewinn seit Juli.
EQTEQT
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Die Gründe für den Kursgewinn
Kälte, Export und Rotation
Erdgas nahe Neun-Monats-Hoch
US-Erdgas kostete am Mittwoch 3,69 Dollar und damit rund 22 Prozent mehr als vor einem Monat. Kältere Wetterprognosen und hohe Lieferungen an Flüssiggas-Terminals stützen den Preis.
Energie im Plus
Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent. Neben EQT legten weitere Förderer zu, darunter Expand Energy (ISIN: US1651677353, WKN: A2QPFF, Symbol: EXE).
Größter Tagesgewinn seit Juli
Laut GuruFocus war es die stärkste Bewegung der Aktie seit dem 22. Juli, als der Kurs nach Quartalszahlen um 8,4 Prozent gestiegen war.
Einordnung
Gewinn hängt am Gaspreis
EQT ist einer der größten Erdgasproduzenten der USA und fördert im Appalachen-Becken. Das Unternehmen ist nach Medienberichten weitgehend ohne Preisabsicherung in das Jahr gegangen. Steigt der Gaspreis, steigt der Gewinn fast unmittelbar. Fällt er, gilt das Gegenteil. Erdgas ist trotz des jüngsten Anstiegs rund 19 Prozent billiger als vor einem Jahr.
Häufige Fragen zur EQT-Aktie
Warum ist die EQT-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Der Erdgaspreis hält sich nahe einem Neun-Monats-Hoch, und Energieaktien waren im Ausverkauf der Technologiewerte gefragt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Wie stark ist die EQT Corporation Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,38 Prozent bei 51,53 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der EQT-Aktie?
Die ISIN lautet US26884L1098, die WKN A0RFZL. An der NYSE wird die Aktie unter EQT gehandelt, in Deutschland unter EQ6.
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