Warum ist die EQT-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Der Erdgaspreis hält sich nahe einem Neun-Monats-Hoch, und Energieaktien waren im Ausverkauf der Technologiewerte gefragt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.

Wie stark ist die EQT Corporation Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,38 Prozent bei 51,53 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der EQT-Aktie?

Die ISIN lautet US26884L1098, die WKN A0RFZL. An der NYSE wird die Aktie unter EQT gehandelt, in Deutschland unter EQ6.