Wenn ein Versorger aus einem Land mit Rating am Rand des Investment Grade an den Dollar-Anleihemarkt geht, zeigt sich, was Anleger für Risiko verlangen. Empresas Públicas de Medellín (EPM), der kommunale Energie- und Wasserkonzern der kolumbianischen Millionenstadt Medellín, hat am 5. November eine Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit sieben Jahren Laufzeit platziert; begeben wurde sie voraussichtlich am 10. November. Das Börsenportal finanzen.net führt die EPM Anleihe mit einem Kupon von 7,950 Prozent und Fälligkeit am 10. November 2033 (WKN A4E3YU). Der Kupon ist der aufgedruckte Zinssatz, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Es ist laut kolumbianischen Medien die erste internationale Emission des Konzerns seit sechs Jahren.
EPM Anleihe: 1 Milliarde Dollar mit 7,95 Prozent Kupon bis 2033 - Wie viel Risikoaufschlag verlangt der Markt vom Energieversorger aus Medellín?
Der kolumbianische Versorger Empresas Públicas de Medellín (EPM) hat nach sechs Jahren wieder eine internationale Anleihe über 1 Milliarde Dollar platziert, laut Börsenportal mit 7,95 Prozent Kupon bis 2033. Was die Emission über Kolumbien und den Markt für Schwellenländer-Anleihen verrät.
Was zahlt die EPM Anleihe im Vergleich zu Kolumbien und Treasuries?
Zum Vergleich: Der Staat Kolumbien emittierte Ende Oktober Dollar-Anleihen über zusammen 5,2 Milliarden US-Dollar. Laut Vanguardia (28.10.2026) liegen die Zinssätze bei 7,05 Prozent für 2032, 7,65 Prozent für 2037 und 8,15 Prozent für 2056; ob es sich um Kupons oder Renditen handelt, nennt die Zeitung nicht. Der Ölkonzern Ecopetrol platzierte laut Stone Harbor (13.11.) 2 Milliarden Dollar über acht Jahre zu 7,98 Prozent. Ein EPM-Kupon von 7,95 Prozent liegt damit nahe an Ecopetrol und über dem, was der Staat für 2032 zahlt. Zum Maßstab am US-Markt: Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte am 19. November früh (MEZ) bei rund 5,06 Prozent (Trading Economics); gegenüber dieser sicheren Referenz zahlt EPM nach dem Kupon rund 2,9 Prozentpunkte mehr, ein Wert, der Laufzeit- und Kursunterschiede nicht berücksichtigt.
Wichtig: In den kolumbianischen Medienberichten und der Meldung der Rio Times wird der Zinssatz nicht genannt. Der Kupon von 7,95 Prozent stammt aus dem Datenportal finanzen.net und ließ sich nicht mit der Pflichtmitteilung des Emittenten abgleichen. Auch ISIN, Ausgabekurs und Rendite sind nicht belegt.
|Emittent
|Laufzeit
|Zinssatz
|Volumen
|Kolumbien (Staat)
|2032
|7,05%
|2,2 Mrd. USD
|Kolumbien (Staat)
|2037
|7,65%
|2,0 Mrd. USD
|Kolumbien (Staat)
|2056
|8,15%
|1,0 Mrd. USD
|Ecopetrol
|8 Jahre
|7,98%
|2,0 Mrd. USD
|EPM
|2033
|7,95%
|1,0 Mrd. USD
Kolumbien-Staatsanleihen: Vanguardia nennt nicht, ob Kupon oder Rendite. EPM-Kupon laut finanzen.net.
Quelle: Vanguardia (28.10.2026), Stone Harbor (13.11.2026), finanzen.net
Wofür braucht EPM das Geld und wie bewerten die Ratingagenturen?
Der Konzern will laut Valora Analitik und Rio Times die Liquidität stärken, mittelfristigen Finanzbedarf decken und einen Teil des für 2027 geplanten Bedarfs vorfinanzieren. Hintergrund sind Druck durch die Hydrologie im Stromsektor bis 2027 und eine große Refinanzierung: Moody's sieht 2027 eine internationale Anleihe über 4,5 Billionen kolumbianische Peso (rund 1,4 Milliarden Dollar) fällig. Die Emission wird von Moody's mit Baa3 und von Fitch mit BB bewertet, entsprechend den Emittentenratings; der Ausblick bei Moody's ist negativ (Stand 27.10.2026). Baa3 ist die unterste Stufe des Investment Grade, ein Rutsch darunter würde die Anleihe in den Hochzins-Bereich („Junk“) bringen. Kolumbien selbst wird von S&P mit BB-, von Fitch mit BB und von Moody's mit Baa3 bewertet, unter anderem wegen der dreijährigen Aussetzung der Fiskalregel (Rio Times, 28.10.2026).
Wie steht es um Schwellenländer-Anleihen im November?
Der Markt für Dollar-Anleihen aus Schwellenländern zeigt sich robust. Der Risikoaufschlag des EMBI Global Diversified lag nach einem Wochenbericht von Stone Harbor (Stand etwa 13. November) bei 197 Basispunkten, 9 Basispunkte weniger als eine Woche zuvor; für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (CEMBI) waren es 195 Basispunkte. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Zugleich steigen die US-Renditen, und der Markt rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed im Dezember. JPMorgan schließt seit dem 4. September ausgefallene Anleihen aus der Berechnung aus, was die ausgewiesenen Spreads künstlich drücken kann. Die Nachfrage für EPM kam laut Rio Times aus den USA, Kanada, Europa, Asien und Lateinamerika.
Welche Termine sind für Schwellenländer-Anleihen jetzt wichtig?
Im Blick stehen die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, deren Zinsschritt der Markt bereits mit rund 90 Prozent einpreist (Trading Economics, 19.11.), sowie die nächsten Ratingentscheidungen zu Kolumbien und EPM. Auch die große EPM-Refinanzierung 2027 bleibt ein Thema. Dies sind Angaben Dritter und keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur EPM Anleihe
Was ist die EPM Anleihe? Eine Dollar-Anleihe des kolumbianischen Versorgers Empresas Públicas de Medellín über 1 Milliarde Dollar mit Fälligkeit 2033.
Wie hoch ist der Kupon der EPM Anleihe? Laut finanzen.net 7,950 Prozent; Pressemeldungen nennen ihn nicht.
Ist die EPM Anleihe Investment Grade? Moody's bewertet sie mit Baa3 (Investment Grade, negativer Ausblick), Fitch mit BB (Hochzins).
Welche Risiken haben Schwellenländer-Anleihen? Länder-, Währungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiko.
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