Der Konzern will laut Valora Analitik und Rio Times die Liquidität stärken, mittelfristigen Finanzbedarf decken und einen Teil des für 2027 geplanten Bedarfs vorfinanzieren. Hintergrund sind Druck durch die Hydrologie im Stromsektor bis 2027 und eine große Refinanzierung: Moody's sieht 2027 eine internationale Anleihe über 4,5 Billionen kolumbianische Peso (rund 1,4 Milliarden Dollar) fällig. Die Emission wird von Moody's mit Baa3 und von Fitch mit BB bewertet, entsprechend den Emittentenratings; der Ausblick bei Moody's ist negativ (Stand 27.10.2026). Baa3 ist die unterste Stufe des Investment Grade, ein Rutsch darunter würde die Anleihe in den Hochzins-Bereich („Junk“) bringen. Kolumbien selbst wird von S&P mit BB-, von Fitch mit BB und von Moody's mit Baa3 bewertet, unter anderem wegen der dreijährigen Aussetzung der Fiskalregel (Rio Times, 28.10.2026).