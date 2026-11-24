Laut Anleihen-Finder entwickelt die EPH Group Hotel- und Resortprojekte in Österreich und Deutschland, darunter ein Wein- und Gourmetresort im Burgenland, alpine Resorts in den Kitzbüheler Alpen und am Großglockner sowie Vorhaben in Kärnten und Oberbayern. Der Emissionserlös soll den Ausbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen finanzieren und die Kapitalbasis stärken.

Projektentwicklungen im Tourismus sind kapitalintensiv und konjunkturabhängig: Baukosten, Genehmigungen und die spätere Auslastung entscheiden darüber, ob Zinsen aus laufenden Erträgen bedient werden können. Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA, Eigenkapital oder Verschuldung der EPH Group enthielten die gelesenen Quellen nicht. Sie gehören in den Wertpapierprospekt, den Interessierte beim Emittenten prüfen können.