Die 10-Prozent-Anleihe 2026/33 der EPH Group AG (ISIN AT0000A3XVE4) ist die dritte Unternehmensanleihe des Entwicklers von Hotel- und Resortprojekten. Der Kupon liegt bei 10 Prozent pro Jahr und wird monatlich gezahlt, die erste Zahlung ist laut Anleihen-Finder für Januar 2027 vorgesehen. Das Volumen beträgt bis zu 50 Millionen Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro, die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr. Für ein öffentliches Angebot ist allein der gebilligte Wertpapierprospekt maßgeblich; dieser Artikel ist keine Aufforderung zur Zeichnung.
EPH Group Anleihe 2026/33: 10 Prozent Kupon monatlich, bis zu 50 Millionen Euro, Zeichnungsfrist endet voraussichtlich morgen – wie viel Risiko steckt hinter Hotel- und Resortprojekten?
Die EPH Group AG bietet ihre dritte Unternehmensanleihe an: 10 Prozent Kupon, monatliche Zinszahlung, sieben Jahre Laufzeit, bis zu 50 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 25. November um 12 Uhr. Was über Anleihe, Verwendungszweck und Absicherung bekannt ist – und was nicht.
Kennzahlen der Anleihe
Was sind die Eckdaten der EPH-Anleihe 2026/33?
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|EPH Group AG
|Kupon
|10,00 % p. a., monatliche Zinszahlung
|ISIN / WKN
|AT0000A3XVE4 / A4E2PD
|Laufzeit
|7 Jahre (2026 bis 2033)
|Volumen
|bis zu 50 Millionen Euro
|Stückelung
|1.000 Euro
|Börsensegment
|Vienna MTF (Segment „corporates prime“), Notierung ab 1.12.2026 geplant
|Besicherung
|Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
|Rating
|keines
Zeichnungsfrist und Notierung jeweils „voraussichtlich“ beziehungsweise geplant. Ein Rating liegt laut BondGuide nicht vor.
Quelle: Anleihen-Finder (20.10.2026), BondGuide (Stand 23.11.2026)
Ein Wort zu den Begriffen: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt zusätzlich vom Kaufkurs ab. Zum Ausgabepreis liegen in den gelesenen Quellen keine Angaben vor, deshalb nennt die Redaktion keine Rendite. Die Anleihe wird als Eigenemission angeboten.
Wofür braucht die EPH Group das Geld?
Laut Anleihen-Finder entwickelt die EPH Group Hotel- und Resortprojekte in Österreich und Deutschland, darunter ein Wein- und Gourmetresort im Burgenland, alpine Resorts in den Kitzbüheler Alpen und am Großglockner sowie Vorhaben in Kärnten und Oberbayern. Der Emissionserlös soll den Ausbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen finanzieren und die Kapitalbasis stärken.
Projektentwicklungen im Tourismus sind kapitalintensiv und konjunkturabhängig: Baukosten, Genehmigungen und die spätere Auslastung entscheiden darüber, ob Zinsen aus laufenden Erträgen bedient werden können. Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA, Eigenkapital oder Verschuldung der EPH Group enthielten die gelesenen Quellen nicht. Sie gehören in den Wertpapierprospekt, den Interessierte beim Emittenten prüfen können.
Was bedeutet der Umtausch der Anleihen 2025/32 und 2023/30?
Parallel hat der Vorstand laut Anleihen-Finder (12. November 2026) ein Umtauschangebot beschlossen: Inhaber der EPH-Anleihen 2025/32 (ISIN DE000A3L7AM8) und 2023/30 (ISIN DE000A3LJCB4) sollen sie 1:1 in die Anleihe 2026/33 tauschen können. Die Durchführung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt einer Prospektbilligung; Termin und Umtauschfrist sind offen. Für Altgläubiger heißt das: Die Laufzeit verlängert sich, bei höherem oder anderem Kupon – die genauen Konditionen müssen sie dem späteren Angebot entnehmen.
Wie steht der Kupon im Vergleich zu anderen Mittelstandsanleihen?
|Anleihe
|Kupon
|ISIN
|EPH Group III 2026/33
|10,00 %
|AT0000A3XVE4
|GEPVOLT Spremberg
|8,00 %
|DE000A460DL7
|PIN Solarkraft 2026/30
|7,25 %
|DE000A5GS4D8
|FCR Immobilien VII 2025/30
|6,25 %
|DE000A4DFCG6
|Underberg 2026/32
|6,00–6,75 %
|DE000A5GS750
Kupon ist nicht gleich Rendite. Alle Angaben laut Anleihen-Finder/BondGuide, Stand 23./24.11.2026; Details vor einer Entscheidung beim Emittenten prüfen.
Quelle: Anleihen-Finder, BondGuide
Der Kupon von 10 Prozent liegt deutlich über dem, was der Staat bietet: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert laut Trading Economics bei rund 3,28 Prozent (24. November 2026, ohne Uhrzeit). Dieser Abstand ist eine Risikoprämie – sie bezahlt Anleger dafür, dass sie ein höheres Ausfall- und Liquiditätsrisiko tragen. Wie schnell es dabei ernst werden kann, zeigen aktuelle Fälle: Mehrere Mittelstandsanleihen haben in diesem Herbst Zinsen verschoben oder gestrichen, wie die Redaktion bereits berichtet hat.
Was beobachten Anleger bei der EPH-Anleihe als Nächstes?
25. November 2026, 12 Uhr: voraussichtliches Ende der Zeichnungsfrist, laut Quelle unter Vorbehalt.
1. Dezember 2026: Valuta und geplanter Handelsstart im Vienna MTF.
Januar 2027: erste monatliche Zinszahlung.
Erstes Halbjahr 2027: geplantes Umtauschangebot für die Anleihen 2025/32 und 2023/30.
Häufige Fragen zur EPH Group Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der EPH-Anleihe 2026/33? 10 Prozent pro Jahr, gezahlt monatlich.
Gibt es ein Rating? Laut BondGuide nein.
Wo ist die Anleihe handelbar? Geplant ist die Notierung im Vienna MTF der Wiener Börse ab dem 1. Dezember 2026.
Wo finden Interessierte die verbindlichen Bedingungen? Im Wertpapierprospekt; ob und wann die luxemburgische CSSF ihn gebilligt hat, sollten Leser beim Emittenten prüfen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.