Die EPH Group Anleihe lockt mit einem Kupon von 10 Prozent: Die EPH Group AG will mit der 10-%-Anleihe 2026/2033 (ISIN AT0000A3XVE4) bis zu 50 Millionen Euro einsammeln und damit Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment ausbauen. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Stückelung 1.000 Euro, die Zinsen fließen monatlich. Nach der Meldung von Anleihen-Finder endet die Zeichnungsfrist voraussichtlich am 25. November um 12 Uhr. Für Anleger ist das ein Beispiel dafür, wie hoch Mittelstandsanleihen verzinst werden, wenn Staatsanleihen bei rund 3,4 Prozent (Bund) liegen.
EPH Group Anleihe: 10 Prozent Kupon für Luxushotels, Zeichnung bis 25. November – wie viel Sicherheit steckt hinter dem Zinsversprechen?
Die EPH Group AG bietet eine Unternehmensanleihe mit 10 Prozent Kupon, 7 Jahren Laufzeit und bis zu 50 Millionen Euro Volumen an. Das Geld soll in Hotels und Resorts fließen. Was die Anleihe 2026/2033 kennzeichnet und welche Risiken Anleger prüfen können.
Anleihe im Überblick
- Emittent
- EPH Group AG
- ISIN
- AT0000A3XVE4
- WKN
- A4E2PD
- Kupon
- 10,00 % p. a., monatlich
- Zeichnungsfrist
- voraussichtlich 28.10. bis 25.11.2026, 12 Uhr
- Sicherheit
- Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
- Handel
- geplant im Vienna MTF, Segment corporates prime, ab 1.12.2026
- Rating
- nicht belegt
Stand: 18.11.2026, Angaben laut Anleihen-Finder, Primärquelle (Prospekt) nicht geprüft
Die Eckdaten
Was bietet die 10-%-Anleihe der EPH Group?
Die Anleihe der EPH Group ist eine Unternehmensanleihe mit festem Zins. Sie soll laut Anleihen-Finder durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert sein; zum Rang gegenüber anderen Gläubigern und zu einem Rating enthält die gelesene Quelle keine Angaben. Die geplante Handelsaufnahme im Vienna MTF, Segment corporates prime, soll am 1. Dezember 2026 erfolgen. Parallel ist ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 für die Anleihen 2025/2032 und 2023/2030 geplant. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg stand laut Meldung unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die luxemburgische Aufsicht CSSF; die Redaktion hat nach eigenen Meldungen vom 23. Oktober und 12. November Hinweise auf die Billigung und einen beschlossenen Umtausch, aber den Prospekt selbst nicht geprüft. Maßgeblich sind die Angaben im gebilligten Wertpapierprospekt.
|Position
|Betrag
|Jahreszins bei 10 %
|100 €
|Monatlicher Zins (ca.)
|8,33 €
|Zinsen über 7 Jahre
|700 €
|Rückzahlung am Laufzeitende
|1.000 €
|Kupon abzüglich 10-jähriger Bundesanleihe (3,37 %)
|rund 6,6 Prozentpunkte
Rechenbeispiel der Redaktion ohne Steuern und Gebühren, bei planmäßiger Zahlung. Effektive Jahresverzinsung bei monatlicher Zahlung und Wiederanlage: (1 + 0,10/12)^12 – 1 ≈ 10,47 %.
Quelle: Anleihen-Finder (20.10.2026); Berechnung aktiencheck.de
Wichtig: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab und davon, ob die Anleihe tatsächlich vollständig bedient wird. Wird die Anleihe zum Nennwert von 100 Prozent gezeichnet, entspricht die Rendite vor Steuern dem Kupon, bei monatlicher Zahlung rechnerisch rund 10,5 Prozent effektiv. Der Aufschlag auf die zehnjährige Bundesanleihe (3,37 Prozent, Stand 18. November, Börsenbericht dieser Redaktion) von rund 6,6 Prozentpunkten ist die Risikoprämie, die der Markt für den Emittenten verlangt.
Der Emittent
Wofür braucht die EPH Group das Geld und wie belastbar ist das Modell?
Nach Anleihen-Finder entwickelt die EPH Group Hotel- und Resortprojekte in Österreich und Deutschland, darunter ein Wein- und Gourmetresort im Burgenland, alpine Resorts in den Kitzbüheler Alpen und am Großglockner sowie Vorhaben in Kärnten und Oberbayern. Laut der Meldung befinden sich die Projekte in unterschiedlichen Entwicklungs- und Genehmigungsphasen. Die Mittel sollen den Ausbau des Portfolios finanzieren und die Kapitalbasis stärken. Finanzkennzahlen wie Eigenkapitalquote oder Zinsdeckung nennt die gelesene Quelle nicht; sie gehören zu den ersten Dingen, die Anleger im Prospekt prüfen können. Bei Projektentwicklern entscheidet vor allem, ob Baugenehmigungen, Bauzeit und spätere Vermietung oder Verkauf planmäßig laufen.
Das große Bild
Warum zahlen Mittelstandsanleihen 10 Prozent?
Hohe Zinsen sind kein Geschenk, sondern der Preis für Risiko. Während der Bund bei 3,37 Prozent rentiert und US-Staatsanleihen über 5 Prozent bieten, müssen kleinere Emittenten ohne Rating mehr bieten, damit Anleger bereit sind, ihr Kapital für sieben Jahre zu binden. Hinzu kommen Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko: Mittelstandsanleihen werden oft nur dünn gehandelt, ein Verkauf vor Fälligkeit kann mit Abschlägen verbunden sein. In einem Umfeld steigender Leitzinsen von Fed und EZB geraten außerdem Projektfinanzierungen unter Druck, weil Zinsen und Baukosten steigen.
Termine
Welche Termine sind jetzt wichtig?
25. November 2026, 12 Uhr: voraussichtliches Ende der Zeichnungsfrist.
1. Dezember 2026: geplante Valuta und Handelsaufnahme im Vienna MTF.
Januar 2027: erste Zinszahlung laut Meldung.
Häufige Fragen zur EPH Group Anleihe
Wie hoch ist der Zins der EPH Group Anleihe? Der Kupon beträgt 10 Prozent pro Jahr, ausgezahlt monatlich.
Wie lange läuft die EPH Group Anleihe 2026/2033? Sieben Jahre, mit Valuta am 1. Dezember 2026 laut Anleihen-Finder.
Wie hoch ist die Mindestanlage? 1.000 Euro, entsprechend der Stückelung.
Ist die Anleihe sicher? Es gibt keine Sicherheit vor Ausfall. Laut Meldung dienen verpfändete Geschäftsanteile als Besicherung; ein Rating ist nicht belegt, Totalverlust ist möglich.
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