Die Anleihe der EPH Group ist eine Unternehmensanleihe mit festem Zins. Sie soll laut Anleihen-Finder durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert sein; zum Rang gegenüber anderen Gläubigern und zu einem Rating enthält die gelesene Quelle keine Angaben. Die geplante Handelsaufnahme im Vienna MTF, Segment corporates prime, soll am 1. Dezember 2026 erfolgen. Parallel ist ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 für die Anleihen 2025/2032 und 2023/2030 geplant. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg stand laut Meldung unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die luxemburgische Aufsicht CSSF; die Redaktion hat nach eigenen Meldungen vom 23. Oktober und 12. November Hinweise auf die Billigung und einen beschlossenen Umtausch, aber den Prospekt selbst nicht geprüft. Maßgeblich sind die Angaben im gebilligten Wertpapierprospekt.