E.ON- und RWE-Aktie: Der Bund will bei Urenco einsteigen – 4 Milliarden Euro für Europas Uran-Unabhängigkeit?

Am Freitag reagierte die Börse prompt: Die E.ON-Aktie stieg um gut 2 Prozent, auch die RWE-Aktie legte zu. Am Montagmorgen gaben beide Titel einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab, weil eine offizielle Bestätigung fehlt. Zudem hat Morgan Stanley die E.ON-Aktie zuletzt von „Overweight“ auf „Equal-weight“ abgestuft, bei unverändertem Kursziel von 21 Euro. Rechnet man die vier Milliarden Euro hälftig auf, ginge an jeden Konzern rund zwei Milliarden Euro. Für E.ON, das für 2026 einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro anpeilt, wäre das eine spürbare Summe. RWE, das nach neun Monaten ein bereinigtes Ebitda von 4,6 Milliarden Euro auswies, könnte das Geld in den Ausbau von Wind- und Solarparks stecken. Ob und zu welchem Preis der Verkauf zustande kommt, ist allerdings offen.