Es ist ein Deal, der weit über die Börse hinausreicht. Die Bundesregierung will sich nach Berichten der „Welt“, der „Süddeutschen Zeitung“, des „Handelsblatts“ und der Nachrichtenagentur Reuters am Atomtechnikkonzern Urenco beteiligen – und dafür das Drittel übernehmen, das bisher E.ON und RWE zu gleichen Teilen halten. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 steht dafür ein neuer Posten von bis zu vier Milliarden Euro. Offiziell bestätigt ist nichts, Ministerien und Unternehmen schweigen. Doch für die E.ON-Aktie und die RWE-Aktie könnte sich ein unerwarteter Geldsegen ankündigen – und für Europa eine strategische Weichenstellung.
E.ON- und RWE-Aktie: Der Bund will bei Urenco einsteigen – 4 Milliarden Euro für Europas Uran-Unabhängigkeit?
Deutschland will sich nach übereinstimmenden Berichten am Urananreicherer Urenco beteiligen und dafür den gemeinsamen Anteil von E.ON und RWE übernehmen. Im Haushaltsentwurf für 2027 stehen bis zu vier Milliarden Euro bereit. Für die E.ON-Aktie und die RWE-Aktie winkt ein Milliardenerlös, für Europa geht es um Versorgungssicherheit und militärische Fragen. Die große Top-Story: was bekannt ist, was offen ist und was der Deal für Anleger bedeutet.
Der Plan
Warum der Staat ins Uran-Geschäft einsteigt
Urenco gehört zu je einem Drittel dem britischen und dem niederländischen Staat sowie gemeinsam E.ON und RWE. Der Konzern reichert Uran für Kernkraftwerke an und betreibt dafür auch eine Anlage im westfälischen Gronau, die nach Angaben der Bundesregierung jährlich bis zu 4.500 Tonnen Urantrennarbeit leisten kann. Die Motive für den Verkauf liegen laut „Welt“ auf beiden Seiten: Nach dem deutschen Atomausstieg hat die Beteiligung für die Energiekonzerne keinen strategischen Wert mehr. Zugleich wird Urenco auf Wunsch Großbritanniens stärker in militärische Nuklearprojekte eingebunden. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, das Unternehmen solle hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren. Für börsennotierte Versorger ist das ein heikles Feld – für einen Staat dagegen eine Frage der Sicherheitspolitik.
Offiziell hält sich Berlin bedeckt. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte sich in der Regierungspressekonferenz am Freitag laut dpa nicht zu möglicherweise laufenden Abstimmungen und vertraulichen Gesprächen äußern. E.ON und RWE kommentieren Gerüchte nicht, Urenco äußert sich grundsätzlich nicht zu Eigentümerfragen.
Die Anleger
Was der Deal für die E.ON-Aktie und die RWE-Aktie bedeutet
Am Freitag reagierte die Börse prompt: Die E.ON-Aktie stieg um gut 2 Prozent, auch die RWE-Aktie legte zu. Am Montagmorgen gaben beide Titel einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab, weil eine offizielle Bestätigung fehlt. Zudem hat Morgan Stanley die E.ON-Aktie zuletzt von „Overweight“ auf „Equal-weight“ abgestuft, bei unverändertem Kursziel von 21 Euro. Rechnet man die vier Milliarden Euro hälftig auf, ginge an jeden Konzern rund zwei Milliarden Euro. Für E.ON, das für 2026 einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro anpeilt, wäre das eine spürbare Summe. RWE, das nach neun Monaten ein bereinigtes Ebitda von 4,6 Milliarden Euro auswies, könnte das Geld in den Ausbau von Wind- und Solarparks stecken. Ob und zu welchem Preis der Verkauf zustande kommt, ist allerdings offen.
E.ON: Netzbetreiber mit hohem Investitionsbedarf
E.ON hat gerade grüne Anleihen über 1,8 Milliarden Euro platziert und bestätigte nach den Neunmonatszahlen seine Jahresziele. Ein Urenco-Erlös würde die Finanzierung des Netzausbaus erleichtern.
RWE: Kapital für die Energiewende
Für RWE wäre der Verkauf ein Abschied von einem der letzten Bezüge zur Kernkraft und ein Kapitalzufluss für Investitionen in erneuerbare Energien.
Unsicherheit: Preis und Zeitpunkt
Die vier Milliarden Euro sind ein Haushaltsansatz, kein vereinbarter Kaufpreis. Auch die Zustimmung der übrigen Eigentümer Großbritannien und Niederlande dürfte nötig sein.
Das große Bild
Uran als Machtfrage: Europa rüstet seine Energieversorgung auf
Der geplante Einstieg ist Teil einer größeren Bewegung: Staaten holen sich strategische Infrastruktur zurück, die sie lange privaten Konzernen überlassen hatten.
Die Anreicherung von Uran ist ein Nadelöhr der Kernenergie. Weltweit beherrschen nur wenige Anbieter die Technik, und Russland zählt zu den größten. Seit dem Angriff auf die Ukraine versuchen westliche Staaten, sich von russischen Lieferungen zu lösen. Urenco ist dafür der wichtigste europäische Baustein. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, die Beteiligung sei auch ein Wunsch anderer europäischer Staaten. Für Deutschland ist das Signal bemerkenswert: Ein Land, das selbst keine Kernkraftwerke mehr betreibt, sichert sich Einfluss auf die nukleare Lieferkette Europas – aus Gründen der Versorgungssicherheit und der Verteidigung.
Das passt in ein Muster. Schon beim Gasimporteur Uniper ist der Bund seit der Energiekrise Großaktionär, und der neue Haushaltsposten ist ausdrücklich für Beteiligungen an Energieunternehmen gedacht. Für Anleger bedeutet das: Der Staat wird im Energiesektor wieder zum Mitspieler. Das kann Versorgern wie E.ON und RWE Kapital freisetzen, wenn sie Beteiligungen abgeben – es kann aber auch heißen, dass politische Ziele künftig stärker über Investitionen und Renditen mitentscheiden.
Häufige Fragen zum Urenco-Deal
Was ist Urenco?
Ein internationaler Urananreicherer mit Sitz in Großbritannien, der je zu einem Drittel Großbritannien, den Niederlanden sowie gemeinsam E.ON und RWE gehört. In Deutschland betreibt Urenco eine Anlage in Gronau.
Wie viel könnten E.ON und RWE erhalten?
Im Haushaltsentwurf 2027 sind bis zu vier Milliarden Euro für den Erwerb von Beteiligungen im Energiesektor vorgesehen. Laut Berichten ist das Geld für Urenco bestimmt. Ein Kaufpreis ist nicht bestätigt.
Warum will der Bund einsteigen?
Laut Berichten aus geostrategischen Gründen: Urenco ist für die Versorgung Europas mit angereichertem Uran wichtig und soll stärker in militärische Projekte Großbritanniens eingebunden werden.
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