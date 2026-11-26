Langfristig hängt die E.ON-Aktie Prognose am Investitionsprogramm. Nach den Jahreszahlen 2025 hob E.ON den Plan für 2026 bis 2030 von 43 Mrd. € auf 48 Mrd. € an. Hintergrund ist der Netzausbau durch Rechenzentren, KI-Anwendungen und erneuerbare Energien. Für 2026 sind rund 8,7 Mrd. € Investitionen geplant, 2025 flossen von 8,5 Mrd. € Gesamtinvestitionen allein 7,0 Mrd. € in die Netze. 2025 erreichte das bereinigte EBITDA 9,8 Mrd. € am oberen Ende der Prognose, der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 3,0 Mrd. €. Die Dividende soll von 0,55 Euro auf 0,57 Euro je Aktie steigen.

Der Haken: 2026 rechnet E.ON wegen ausstehender Regulierungsentscheidungen mit einem leicht sinkenden EBITDA. Wachstum der Anlagenbasis und Wachstum des Gewinns laufen deshalb derzeit nicht im Gleichschritt.