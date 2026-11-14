Stromnetze sind das Rückgrat der Energiewende – und kaum ein Konzern besitzt so viele davon wie E.ON. Dazu kommt seit Freitag eine neue Geschichte: Der Bund will offenbar die Urenco-Beteiligung von E.ON und RWE übernehmen. Die E.ON-Aktie schloss am Freitag bei 19,47 Euro und liegt damit nur noch knapp 5 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 20,42 Euro. Vor einem Jahr kostete sie noch rund 15 Euro. Diese E.ON Aktienanalyse zeigt, was den Netzbetreiber trägt und was die E.ON Aktienprognose jetzt bestimmt.
E.ON Aktienanalyse: 48 Milliarden für die Netze, Urenco-Milliarden in Sicht – bricht die Aktie über das Jahreshoch aus?
E.ON ist Deutschlands größter Netzbetreiber und investiert so viel wie nie in Stromleitungen. Jetzt könnte der Bund dem Konzern auch noch seine Beteiligung am Urananreicherer Urenco abkaufen. Die E.ON-Aktie notiert knapp unter dem Jahreshoch. Unsere E.ON Aktienanalyse zeigt, was das regulierte Netzgeschäft wert ist, was der Urenco-Deal bringen könnte und was die E.ON Aktienprognose jetzt bestimmt.
EOANEOAN
Steckbrief
- Unternehmen
- E.ON SE
- Sitz
- Essen
- Ticker
- EOAN (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 19,47 Euro
- Börsenwert
- rund 51 Milliarden Euro
- KGV
- rund 18
- Dividendenrendite
- rund 3,1 Prozent
- Vorstandschef
- Leonhard Birnbaum
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Fast ein Drittel des deutschen Stromnetzes
Die E.ON Aktie ist im Kern eine Wette auf Kupfer, Kabel und Transformatoren – und auf die Bundesnetzagentur.
E.ON ist Deutschlands größter Stromversorger und Netzbetreiber. Fast ein Drittel des deutschen Strom-Verteilnetzes gehört zum Konzern, im Heimatmarkt zählt er rund zwölf Millionen Stromkunden. Das Netzgeschäft ist reguliert: Die Bundesnetzagentur legt fest, welche Rendite E.ON auf das investierte Kapital erzielen darf. Je mehr der Konzern investiert, desto stärker wächst diese sogenannte Regulierungsbasis – und damit der Gewinn. Weil Wärmepumpen, Elektroautos, Solaranlagen und Rechenzentren ans Netz wollen, investiert E.ON wie nie zuvor: allein in den ersten neun Monaten rund 5,2 Milliarden Euro, bis 2030 sind 48 Milliarden Euro geplant.
Die Quartalszahlen
Punktlandung statt Überraschung
Nach neun Monaten erreichte E.ON ein bereinigtes EBITDA von 7,1 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Zahlen trafen die Erwartungen exakt, die Prognose für 2026 und die Ziele bis 2030 bestätigte der Konzern. Weil die positive Überraschung fehlte, verlor die Aktie am Zahlentag 3,59 Prozent. Für 2026 erwartet E.ON ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
Der Katalysator
Urenco: Milliarden aus Berlin?
Am Donnerstagabend berichtete die „Welt“, die Bundesregierung wolle den Anteil von einem Drittel am Urananreicherer Urenco kaufen, den sich E.ON und RWE teilen. Im Haushaltsentwurf 2027 steht ein neuer Posten über 4 Milliarden Euro für Beteiligungen in der Energiewirtschaft. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ und Reuters berichteten über die Pläne, offiziell bestätigt ist nichts. Für E.ON hat die Beteiligung nach dem Atomausstieg keinen strategischen Wert mehr. Konzernchef Leonhard Birnbaum hatte betont, über einen Verkauf nur mit Zustimmung der Bundesregierung nachdenken zu können – diese Hürde fiele weg, wenn der Bund selbst kauft. Bei einer hälftigen Aufteilung entfielen auf E.ON rechnerisch bis zu 2 Milliarden Euro, Geld, das direkt in die Netze fließen könnte.
Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro
Die Bewertung
KGV um 18: Sicherheit hat ihren Preis
Mit einem KGV von rund 18 und einer Dividendenrendite von rund 3,1 Prozent ist die E.ON Aktie für einen Versorger nicht billig. Anleger zahlen für planbare, regulierte Erträge und ein Wachstum, das durch den Netzausbau weitgehend vorgezeichnet ist. In unruhigen Börsenphasen wie nach dem Huang-Rücktritt bei Nvidia wird E.ON so zum sicheren Hafen. Steigen die Zinsen weiter, verliert dieses Argument allerdings an Kraft.
Die Analysten
Kursziele um 20 Euro: wenig Luft eingepreist
Die Analysten sind eher zurückhaltend. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 20 Euro, bleibt aber bei „Halten“. RBC sieht 19 Euro, Morgan Stanley stufte kurz vor den Zahlen auf „Equal Weight“ ab und nennt 21 Euro. Optimistischer ist Jefferies mit „Buy“ und 22,70 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 21 Euro. Ein Urenco-Erlös dürfte in den meisten Modellen noch fehlen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
E.ON-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 19,47 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: boerse-global, dpa-AFX, boerse.de; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Jefferies
|22,7
|Morgan Stanley
|21
|DZ Bank
|20
|Schlusskurs 13. November
|19,47
|RBC
|19
Die Szenarien
E.ON Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Urenco-Deal und Ausbruch
Der Bund bestätigt den Kauf, E.ON erhält einen Milliardenerlös. Die Aktie springt über das Jahreshoch von 20,42 Euro und nimmt das Jefferies-Ziel von 22,70 Euro ins Visier.
Szenario 2: Stabil am Hoch
Der Deal zieht sich hin, das Netzgeschäft liefert planbar. Die Aktie pendelt zwischen 18 und 21 Euro.
Szenario 3: Zinsdruck
Steigende Renditen und strengere Regulierung drücken Versorgerwerte. Dann droht ein Rückfall Richtung 17 Euro.
Häufige Fragen zur E.ON Aktienanalyse
Was macht E.ON?
E.ON ist Deutschlands größter Stromnetzbetreiber und -versorger. Fast ein Drittel des deutschen Verteilnetzes gehört zum Konzern.
Was ist der Urenco-Deal?
Nach Medienberichten will der Bund den Drittel-Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco kaufen. Im Haushaltsentwurf 2027 stehen dafür bis zu 4 Milliarden Euro. Bestätigt ist nichts.
Was erwartet E.ON für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 19 Euro bei RBC bis 22,70 Euro bei Jefferies, im Schnitt knapp 21 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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