E.ON Aktienanalyse: 48 Milliarden für die Netze, Urenco-Milliarden in Sicht – bricht die Aktie über das Jahreshoch aus?

Am Donnerstagabend berichtete die „Welt“, die Bundesregierung wolle den Anteil von einem Drittel am Urananreicherer Urenco kaufen, den sich E.ON und RWE teilen. Im Haushaltsentwurf 2027 steht ein neuer Posten über 4 Milliarden Euro für Beteiligungen in der Energiewirtschaft. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ und Reuters berichteten über die Pläne, offiziell bestätigt ist nichts. Für E.ON hat die Beteiligung nach dem Atomausstieg keinen strategischen Wert mehr. Konzernchef Leonhard Birnbaum hatte betont, über einen Verkauf nur mit Zustimmung der Bundesregierung nachdenken zu können – diese Hürde fiele weg, wenn der Bund selbst kauft. Bei einer hälftigen Aufteilung entfielen auf E.ON rechnerisch bis zu 2 Milliarden Euro, Geld, das direkt in die Netze fließen könnte.