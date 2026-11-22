Die E.ON Aktie legte in zwölf Monaten gut 20 Prozent zu und erreichte nach den Jahreszahlen zeitweise den höchsten Stand seit 2012. Der Netzausbau durch Rechenzentren, KI und Erneuerbare gilt als Treiber. Diese Aktienanalyse zeigt, was bleibt, wenn die Euphorie abkühlt.