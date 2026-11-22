Stabil statt spektakulär: Die E.ON Aktienanalyse zeigt einen Netzbetreiber, der Jahr für Jahr liefert und trotzdem nicht ohne Sorgen auskommt. Die E.ON-Aktie schloss am Freitag bei 18,61 Euro. Eine Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Netzrendite steht noch aus.
E.ON Aktienanalyse: 48 Milliarden Euro für das Stromnetz, KI-Boom als Rückenwind – doch ein Beschluss in Bonn entscheidet über die Rendite
Die E.ON Aktienanalyse zeigt: Die E.ON-Aktie schließt bei 18,61 Euro, auf Jahressicht 20 Prozent im Plus. Netzausbau, 48-Milliarden-Plan und offene Regulierung der Bundesnetzagentur im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- E.ON SE
- ISIN
- DE000ENAG999
- WKN
- ENAG99
- Handelssymbol
- EOAN (Xetra)
- US-Handelssymbol
- EONGY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 48,7 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die E.ON Aktie legte in zwölf Monaten gut 20 Prozent zu und erreichte nach den Jahreszahlen zeitweise den höchsten Stand seit 2012. Der Netzausbau durch Rechenzentren, KI und Erneuerbare gilt als Treiber. Diese Aktienanalyse zeigt, was bleibt, wenn die Euphorie abkühlt.
Die Zahlen
Neun Monate: Gewinn steigt leicht
E.ON hat nach neun Monaten den bereinigten Konzernüberschuss um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA lag bei rund 7,1 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 bleibt: ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und ein bereinigter Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
E.ON-Aktie: Investitionen in den ersten neun Monaten
Mrd. €
Investitionen gesamt; für das Gesamtjahr 2026 plant E.ON rund 8,7 Mrd. €.
Quelle: E.ON, Berichterstattung zu den ersten neun Monaten 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Investitionen
|9M 2025
|5,1
|9M 2026
|5,2
E.ON investierte in den ersten neun Monaten 5,2 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent. Der Großteil fließt in die Netze, für das Gesamtjahr sind dort rund sieben Milliarden Euro geplant. Die britische Ovo wird seit Oktober konsolidiert.
Der Wachstumsmotor
Das Netz als Engpass der Energiewende
48-Milliarden-Plan
E.ON hält am Investitionsprogramm von 48 Milliarden Euro bis 2030 fest. Marktteilnehmer hatten auf eine Anhebung gesetzt, die Aktie gab nach den Zahlen nach.
Rechenzentren
Laut Bericht verschieben Netzbetreiber Anschlüsse für Industrie und Rechenzentren um Jahre, weil mehr als 700 Gigawatt an Anfragen vorliegen.
EU-Beschleunigung
Am 18. November einigten sich EU-Staaten und Europaparlament auf schnellere Genehmigungen für Netze, Speicher und Erneuerbare.
Dividende
E.ON erhöhte die Dividende zum zehnten Mal in Folge auf 0,57 Euro je Aktie.
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