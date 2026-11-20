Die E.ON-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 18. November 2026 liefert Anlegern einen interessanten Ausblick. Analyst Bartlomiej Kubicki erhöht das Kursziel von 20,20 auf 21 Euro und bestätigt das Rating "outperform". Im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung steht Schweden, wo nach rund 25 Jahren stagnierender oder sinkender Stromnachfrage eine neue Wachstumsphase bevorstehen könnte. E.ON plant dort zwischen 2026 und 2030 Investitionen von rund vier Milliarden Euro. Rechenzentren und die grüne Industrie dürften nach Einschätzung von Bartlomiej Kubicki zu den wichtigsten Nachfragetreibern gehören. Das erwartete durchschnittliche Wachstum von rund sechs Prozent zwischen 2025 und 2030 unterstreicht das Potenzial des Marktes. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 18,49 Euro ergibt sich aus dem Kursziel von 21 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von etwa 13,6 Prozent. Allerdings müssen Anleger die hohen Investitionskosten, regulatorische Unsicherheiten und mögliche Verzögerungen beim Nachfragewachstum berücksichtigen. Die entscheidende Frage lautet daher, ob E.ON den erwarteten Stromboom in nachhaltig steigende Erträge verwandeln kann. Für Bernstein Research und Bartlomiej Kubicki überwiegen derzeit die positiven Perspektiven. Das bestätigte Rating "outperform" zeigt: Der deutsche Energiekonzern könnte zu den Profiteuren einer neuen europäischen Elektrifizierungswelle gehören.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.