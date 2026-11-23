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E.ON Aktie: Unterschätzt der Markt nach zwei starken Jahren die Gewinne der Versorger?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 14:41 2 Min.

Deutsche Bank Research hebt das E.ON-Kursziel auf 21 Euro an und sieht damit rund 12% Kurspotenzial.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker: EOAN) legt am 23. November 2026 um 0,12 Euro oder 0,64% auf 18,73 Euro zu. James Brand von Deutsche Bank Research hebt sein Kursziel von 20,50 auf 21,00 Euro an und bestätigt das Rating "buy". Damit liegt das neue Ziel 2,27 Euro über dem aktuellen Kurs. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 12,1%. Warum James Brand den Versorgern ein weiteres gutes Jahr zutraut Europas Versorger hätten den breiten Aktienmarkt bereits zwei Jahre lang deutlich hinter sich gelassen. Was spricht nach einem solchen Lauf noch für die Branche? Für James Brand liegt die Antwort in den Gewinnerwartungen. Bei einigen integrierten Energieversorgern habe ein starker Gewinnzyklus eingesetzt, dessen Ausmaß die bisherigen Konsensschätzungen aus seiner Sicht unterschätzen würden. Für Anleger ist dieser Gedanke wichtiger als ein bloßer Rückblick auf die Kursgewinne. Selbst nach zwei starken Börsenjahren können Unternehmen noch positiv überraschen, wenn ihre Gewinne schneller wachsen als in den Prognosen unterstellt. Genau hier sieht James Brand Spielraum. Seine Aussage zu den möglicherweise zu niedrigen Schätzungen bezieht sich auf ausgewählte Unternehmen der Branche. Eine konkrete neue Gewinnprognose für E.ON nennt die veröffentlichte Zusammenfassung der Studie nicht. Kursziel 21,00 Euro – was sich für die E.ON-Aktie ändert Deutsche Bank Research erhöht das Kursziel um 0,50 Euro oder rund 2,4%. Für Anleger, die auf den heutigen Kurs von 18,73 Euro blicken, macht das einen greifbaren Unterschied: Bis zum bisherigen Ziel waren es rechnerisch rund 9,5%, bis zum neuen Ziel sind es gut 12%. James Brand bleibt in seiner E.ON-Aktienanalyse somit bei der Kaufempfehlung und setzt den erwarteten Kursgewinn etwas höher an. Ob das Rating "buy" aufgeht, dürfte auch davon abhängen, ob sich der von Deutsche Bank Research erwartete Gewinnanstieg in den kommenden Ergebnisberichten zeigt. Teilen Sie diese Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Falls im Gruppenchat wieder jemand fragt, was bei E.ON unter Spannung steht, haben Sie diesmal eine bessere Antwort als "die Leitung". Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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