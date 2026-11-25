Wie viel investiert E.ON bis 2030?

Rund 48 Milliarden Euro, vor allem in Stromnetze.

Steigt die Dividende?

Für 2026 soll sie gegenüber 0,57 Euro um bis zu 5 Prozent steigen.

Was ist das größte Risiko?

Offene Vorgaben der Bundesnetzagentur zur Verzinsung der Netze.