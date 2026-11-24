Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON ein risikoarmes Profil mit teilweisem Inflationsschutz und das Endkundengeschäft erfolgreich modernisiert. Darüber hinaus würden die Verteilnetze das Rückgrat der Energiewende bilden, da Solar- und Windkraftanlagen an die Verteilnetze und nicht an die Hochspannungsleitungen angeschlossen würden. Als Ergebnistreiber werde sich weiterhin auch das aktuelle Thema Künstliche Intelligenz erweisen, zumal die stromhungrigen Chips und Server in den Rechenzentren auch Netzanschlüsse brauchen würden. Insofern sehe die RBI die Wachstumsperspektiven E.ONs nachhaltig gut abgesichert und bestätige die Kaufempfehlung für die Aktie. Das neue Kursziel laute EUR 21; zuvor: EUR 20. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die der Einschätzung zugrundeliegende Performanceerwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2026)