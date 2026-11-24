Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF).
E.ON Aktie: Spielmacher der Energiewende
Ausblick bestätigt
Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON ein risikoarmes Profil mit teilweisem Inflationsschutz und das Endkundengeschäft erfolgreich modernisiert. Darüber hinaus würden die Verteilnetze das Rückgrat der Energiewende bilden, da Solar- und Windkraftanlagen an die Verteilnetze und nicht an die Hochspannungsleitungen angeschlossen würden. Als Ergebnistreiber werde sich weiterhin auch das aktuelle Thema Künstliche Intelligenz erweisen, zumal die stromhungrigen Chips und Server in den Rechenzentren auch Netzanschlüsse brauchen würden. Insofern sehe die RBI die Wachstumsperspektiven E.ONs nachhaltig gut abgesichert und bestätige die Kaufempfehlung für die Aktie. Das neue Kursziel laute EUR 21; zuvor: EUR 20. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die der Einschätzung zugrundeliegende Performanceerwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegungen
3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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