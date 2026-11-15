E.ON-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 treffen die Erwartungen punktgenau – warum die Börse trotzdem enttäuscht war und die Aktie dann doch abhob

Bei einem Netzbetreiber gilt eine besondere Logik: Je mehr er in regulierte Netze investiert, desto stärker wächst die Basis, auf die er eine staatlich festgelegte Rendite verdient. Mehr Investitionen bedeuten also mehr künftigen Gewinn. Einige Analysten hatten deshalb spekuliert, E.ON könnte bereits mit den Neunmonatszahlen seinen Investitionsplan von 48 Milliarden Euro bis 2030 nach oben schrauben. Das blieb aus. Zudem hatte Morgan Stanley die Aktie kurz vor den Zahlen auf „Equal Weight“ abgestuft. Die Folge war ein Kursrückgang um 3,59 Prozent – an einem Tag, an dem der DAX ein Rekordhoch markierte.