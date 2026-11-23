Der Auslöser kam heute früh: Deutsche Bank Research veröffentlichte um 8:13 Uhr eine Branchenstudie und hob dabei das Kursziel der E.ON Aktie von 20,50 auf 21 Euro. Die Analysten sehen nach zwei starken Börsenjahren der europäischen Versorger weiter einen intakten Gewinnzyklus. Ihre These: Die Marktschätzungen für einige integrierte Versorger seien noch zu niedrig angesetzt – das wäre Rückenwind für die Gewinnprognosen und damit auch für die E.ON Aktienprognose.

Erst am vergangenen Mittwoch, 18.11.2026, hatte Bernstein (Analyst Kubicki) das Ziel von 20,20 auf 21 Euro angehoben und das Rating „Outperform“ bestätigt. An der Börse reagiert die E.ON Aktie dennoch gelassen: Am Freitag schloss sie bei 18,61 Euro, heute um 15:16 Uhr steht sie bei 18,65 Euro. Innerhalb der vergangenen Woche hatte das Papier rund vier Prozent verloren.