Die E.ON Aktie (ISIN DE000ENAG999, Ticker EOAN) notiert am Montagnachmittag bei 18,65 Euro, und die Analysten halten an ihrer positiven Prognose fest: Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die E.ON Aktie am Morgen von 20,50 auf 21 Euro angehoben und bestätigt die Einstufung „Buy“. Der Konsens aller Analysten liegt damit bei rund 21 Euro – gut zwölf Prozent über dem aktuellen Kurs.
E.ON Aktie Prognose: Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 21 Euro – wie viel Luft sehen Analysten noch nach oben?
Die E.ON Aktienprognose der Analysten bleibt freundlich: Deutsche Bank Research hebt das Kursziel der E.ON Aktie auf 21 Euro, der Konsens liegt ebenfalls bei rund 21 Euro. Was hinter der Prognose steckt, wo die Risiken liegen und welche Termine anstehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- E.ON SE
- ISIN / Ticker
- DE000ENAG999 / EOAN
- Marktkapitalisierung
- rund 48,6 Mrd. €
- 52-Wochen-Hoch
- 20,29 € (17.03.2026)
- Dividende 2025
- 0,57 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027 (Geschäftsbericht 2026)
Stand: 23.11.2026, Kurs von 15:16 Uhr MEZ, Lang & Schwarz; Xetra-Schluss Freitag 20.11.2026: 18,61 €
Die E.ON Aktienprognose klingt damit erstaunlich einheitlich. Und doch lohnt der zweite Blick, denn die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 15 Prozent zugelegt, der Versorger trägt eine Nettoverschuldung von 47,6 Milliarden Euro, und die Regulierung der Netzrenditen steht in den kommenden Jahren auf dem Prüfstand. Wir ordnen die E.ON Aktie 2026/2027 ein: Was sagen die Analysten, was erwartet das Unternehmen selbst – und wo liegen die Haken?
Kursziel-Anhebung
Deutsche Bank Research (Analyst James Brand) hebt das Ziel am 23.11.2026 auf 21 Euro (zuvor 20,50 Euro), Einstufung „Buy“. Begründung: ein starker Gewinnzyklus bei europäischen Versorgern, die Konsensschätzungen mancher integrierter Versorger seien zu niedrig.
Konsens bei rund 21 Euro
Von 18 Analysten raten laut Analystenstand vom 23.11.2026 zwölf zum Kauf, sechs zum Halten, keiner zum Verkauf. Die Kursziele reichen von 19 bis 23 Euro.
Unternehmensprognose bestätigt
E.ON erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
Bewertung
Das erwartete KGV liegt laut Konsens bei rund 16,8 für 2026 und 14,7 für 2027; die Dividendenrendite beträgt etwa 3 Prozent.
Auslöser
Was ist bei der E.ON Aktie passiert?
Der Auslöser kam heute früh: Deutsche Bank Research veröffentlichte um 8:13 Uhr eine Branchenstudie und hob dabei das Kursziel der E.ON Aktie von 20,50 auf 21 Euro. Die Analysten sehen nach zwei starken Börsenjahren der europäischen Versorger weiter einen intakten Gewinnzyklus. Ihre These: Die Marktschätzungen für einige integrierte Versorger seien noch zu niedrig angesetzt – das wäre Rückenwind für die Gewinnprognosen und damit auch für die E.ON Aktienprognose.
Erst am vergangenen Mittwoch, 18.11.2026, hatte Bernstein (Analyst Kubicki) das Ziel von 20,20 auf 21 Euro angehoben und das Rating „Outperform“ bestätigt. An der Börse reagiert die E.ON Aktie dennoch gelassen: Am Freitag schloss sie bei 18,61 Euro, heute um 15:16 Uhr steht sie bei 18,65 Euro. Innerhalb der vergangenen Woche hatte das Papier rund vier Prozent verloren.
Geschäftsmodell
Wie verdient E.ON sein Geld?
E.ON ist einer der größten Netzbetreiber Europas. Den Löwenanteil des operativen Ergebnisses liefern die regulierten Energienetze: In den ersten neun Monaten 2026 steuerten sie über 5,3 der insgesamt 7,1 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA bei. Die Erträge sind vergleichsweise planbar, weil sie aus Netzentgelten auf die regulierte Vermögensbasis stammen – je mehr E.ON in die Netze investiert, desto stärker wächst die Basis. Dazu kommen das Geschäft mit Energielösungen für Kunden (Energy Infrastructure Solutions, 460 Millionen Euro EBITDA, plus 15 Prozent) und der Vertrieb von Strom und Gas (Energy Retail, 1,3 Milliarden Euro nach 1,4 Milliarden im Vorjahr).
Zahlen und Guidance
Was sagen die Zahlen und die E.ON Prognose 2026?
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte E.ON ein bereinigtes EBITDA von 9,8 Milliarden Euro (plus 9 Prozent) und einen bereinigten Konzernüberschuss von 3,0 Milliarden Euro; das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 1,16 Euro nach 1,09 Euro. Der Konzern investierte 8,5 Milliarden Euro, davon 7 Milliarden in die Energienetze. Die Dividende lag bei 0,57 Euro je Aktie – die elfte Erhöhung in Folge.
Die Neunmonatszahlen vom 11.11.2026 waren solide, aber nicht berauschend: Das bereinigte EBITDA lag mit 7,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Investitionen betrugen 5,2 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Nettoverschuldung kletterte zum 30.09.2026 auf 47,6 Milliarden Euro, nach 43,2 Milliarden Euro Ende 2025. Das dritte Quartal blieb nach Einschätzung von Beobachtern hinter den Erwartungen zurück, die Jahresprognose bestätigte E.ON jedoch:
bereinigtes EBITDA 2026: 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro
bereinigter Konzernüberschuss: 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro
bereinigtes Ergebnis je Aktie: 1,03 bis 1,11 Euro
Verschuldungsfaktor: höchstens 5,0
Dividendenwachstum: bis zu 5 Prozent pro Jahr
Langfristig plant E.ON bis 2030 rund 48 Milliarden Euro an Investitionen, davon etwa 40 Milliarden Euro in Netze. Als Ziele für 2030 nennt der Konzern ein bereinigtes EBITDA von rund 13 Milliarden Euro, einen bereinigten Konzernüberschuss von rund 3,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von rund 1,45 Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|79,5 Mrd. €
|84,9 Mrd. €
|87,6 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|1,09 €
|1,25 €
|1,32 €
|Dividende je Aktie
|0,59 €
|0,62 €
|0,64 €
|KGV (Kurs 18,65 €)
|16,8
|14,7
|13,9
|Dividendenrendite
|3,2 %
|3,4 %
|3,5 %
Konsens von 13 bis 16 Analysten; bereinigte Ergebniszahlen. Der Wert für 2025 (0,66 Euro) ist unbereinigt und nicht vergleichbar.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 20.11.2026
Analysten
Wie lautet die E.ON Aktienprognose der Analysten?
Unter den 18 Analysten, die die E.ON Aktie beobachten, empfehlen laut Analystenstand vom 23.11.2026 zwölf den Kauf (darunter zwei mit „Strong Buy“), sechs „Halten“ und keiner den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 21 Euro, das höchste bei 23 Euro, das niedrigste bei 19 Euro. Eine andere Auswertung kommt auf eine etwas kleinere Analystenzahl und einen Schnitt von 20,86 Euro – die Richtung ist dieselbe. Ausgehend vom heutigen Kurs von 18,65 Euro entspricht der Konsens einem rechnerischen Abstand von gut zwölf Prozent.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank Research
|Buy
|21,00 € (zuvor 20,50 €)
|23.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|21,00 € (zuvor 20,20 €)
|18.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|23,00 €
|16.11.2026
|Jefferies
|Buy
|23,00 €
|11.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|22,00 €
|11.11.2026
|RBC
|Neutral
|19,00 €
|11.11.2026
|Morgan Stanley
|Neutral
|21,00 €
|09.11.2026
|Berenberg
|Buy
|21,00 €
|28.09.2026
|UBS
|Buy
|20,00 €
|07.09.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Vorgängerziele nur, wo bekannt.
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Bewertung
Ist die E.ON Aktie im Branchenvergleich günstig?
Mit einem erwarteten KGV von 16,8 für 2026 bewegt sich die E.ON Aktie im Mittelfeld der großen europäischen Versorger. Eine Branchenübersicht vom Juli 2026 sah für E.ON ein Forward-KGV von 16,7, für RWE 19,6, für Iberdrola 20,5 und für Enel 13,3. Zum Vergleich: Der Zehn-Jahres-Durchschnitt von E.ON lag dort bei 13,0. Das heißt: Gemessen an der eigenen Geschichte ist die Aktie nicht billig, gegenüber einigen Wettbewerbern aber auch nicht teuer. RWE hat für 2026 eine Dividende von 1,32 Euro angekündigt, was beim Kurs von 55,70 Euro (Xetra, 20.11.2026) einer Rendite von rund 2,4 Prozent entspricht – E.ON liegt mit rund drei Prozent leicht darüber.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|KGV-Durchschnitt 10 Jahre
|E.ON
|16,7
|13,0
|RWE
|19,6
|15,0
|Iberdrola
|20,5
|15,8
|Enel
|13,3
|11,7
Stand der Branchenübersicht: 24.07.2026, daher nur als grobe Orientierung.
Quelle: Branchenvergleich europäischer Versorger, Juli 2026
Technik
Was zeigt der Chart der E.ON Aktie?
Charttechnisch steht die E.ON Aktie an einer spannenden Stelle. Der Kurs bewegt sich knapp über der 200-Tage-Linie bei rund 18,45 Euro, die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 17,97 Euro (Stand 20.11.2026). Als Unterstützungen gelten damit der Bereich um 18,45 Euro und das Monatstief bei rund 18,01 Euro. Nach oben markiert das Monatshoch bei 19,47 Euro den ersten Widerstand, darüber folgt das 52-Wochen-Hoch bei 20,29 Euro vom 17.03.2026. Über die vergangenen zwölf Monate hat die E.ON Aktie rund 24 Prozent gewonnen, über drei Jahre knapp 80 Prozent.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die E.ON Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|Gewinnzyklus hält an, Konsensschätzungen steigen
|22–23 € (JPMorgan, Goldman Sachs, Jefferies)
|Base
|Guidance 2026 wird erreicht, Wachstum über Netzinvestitionen
|rund 21 € (Konsens, Deutsche Bank, Bernstein)
|Bear
|Regulierung und Zinsen drücken auf die Margen
|19 € (RBC, Neutral)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der E.ON Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig dürften weitere Branchenstudien und die Entwicklung der Zinsen den Kurs bestimmen. Konkrete Termine laut Finanzkalender: Der Geschäftsbericht 2026 erscheint am 24.02.2027, die Hauptversammlung folgt am 22.04.2027, die Q1-Zahlen am 12.05.2027 und der Halbjahresbericht am 11.08.2027. Die Entscheidungen der Regulierer im Spätsommer und Herbst 2027 sind für die E.ON Aktienprognose 2027 ein wichtiger Faktor. Ob die Aktie bis dahin die Marke von 19,47 Euro und das Jahreshoch von 20,29 Euro nehmen kann, ist offen.
FAQ
Häufige Fragen zur E.ON Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle E.ON Aktienprognose der Analysten? Der Konsens der Analysten liegt bei einem Kursziel von rund 21 Euro bei einer Spanne von 19 bis 23 Euro. Deutsche Bank Research hat sein Ziel am 23.11.2026 auf 21 Euro angehoben.
Welches Kursziel hat die E.ON Aktie? Das durchschnittliche Kursziel für die E.ON Aktie liegt bei etwa 21 Euro. Das höchste genannte Ziel beträgt 23 Euro (Goldman Sachs, Jefferies), das niedrigste 19 Euro (RBC).
Was erwartet E.ON selbst für 2026? Der Konzern rechnet mit einem bereinigten EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende der E.ON Aktie? Für 2025 zahlte E.ON 0,57 Euro je Aktie; der Konsens erwartet 0,59 Euro für 2026. Die Dividende soll um bis zu fünf Prozent pro Jahr wachsen.
Wann legt E.ON die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 24.02.2027 angesetzt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Deutsche Bank Research (Buy, Kursziel 21 Euro, Studie vom 23.11.2026) und anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von Deutsche Bank Research sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
E.ON SE (EOAN): Kaufen, Kursziel 21,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research vom 23.11.2026, 08:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 19:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 19:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.