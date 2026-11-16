E.ON Aktie: Kursziel 22,50 Euro trotz Milliardeninvestitionen und Schuldenberg - kommt jetzt die große Rally?

Die E.ON-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 13. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Kombination aus reduzierter Bewertung und bestätigter Kaufempfehlung. Analyst Alberto Gandolfi senkt das Kursziel von 24 auf 22,50 Euro, hält aber am Rating "buy" fest. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 19,16 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 17,4 Prozent. Die Neunmonatszahlen zeigen einen stabilen operativen Geschäftsverlauf mit einem bereinigten EBITDA von 7,1 Milliarden Euro und einem um 4 Prozent gestiegenen bereinigten Konzernüberschuss. Gleichzeitig investiert E.ON Milliarden in die Modernisierung europäischer Stromnetze und bestätigt seine langfristigen Wachstumsziele. Die Chancen liegen vor allem in der Energiewende, der zunehmenden Elektrifizierung und dem Ausbau regulierter Infrastruktur. Die Risiken betreffen insbesondere Finanzierungskosten, Verschuldung, regulatorische Entscheidungen und die Wirtschaftlichkeit der Investitionen. Goldman Sachs bleibt optimistisch, auch wenn Alberto Gandolfi die Bewertung etwas zurückgenommen hat. Für Anleger wird entscheidend sein, ob E.ON die hohen Investitionen in nachhaltig steigende Gewinne und attraktive Kapitalrenditen verwandeln kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.