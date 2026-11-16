E.ON Aktie DAX Verlierer: Urenco-Fantasie weicht Gewinnmitnahmen – hält die Aktie die 19-Euro-Marke?

Die E.ON Aktie gibt am Montagmittag einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Essener Energiekonzerns (Kürzel: EOAN, ISIN: DE000ENAG999) auf Xetra bei 19,25 Euro und damit 1,16 Prozent unter dem Freitagsschluss von 19,47 Euro. Damit zählt E.ON zu den fünf größten DAX Verlierern am Mittag, während der Leitindex um 0,12 Prozent nachgibt. Eine Unternehmensnachricht oder eine neue Analystenstudie als Auslöser haben wir nicht gefunden; wir werten die Bewegung als Gewinnmitnahme nach dem Kurssprung vom Freitag.