Unabhängig von Urenco liefert E.ON solide Zahlen. In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Konzernüberschuss um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro an. Von den Investitionen in Höhe von 5,2 Milliarden Euro flossen 4,2 Milliarden Euro in die Stromnetze. Zur Finanzierung hat E.ON grüne Anleihen über 1,8 Milliarden Euro platziert. Das macht die E.ON Aktie zu einem direkten Profiteur der Energiewende: Mit jedem neuen Windpark, jeder Wärmepumpe und jedem Rechenzentrum steigt der Bedarf an Netzkapazität – und damit die regulierte Kapitalbasis, auf die E.ON seine Rendite verdient.