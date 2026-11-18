Die E.ON Aktie gehört zu den stillen Gewinnern dieses Börsenjahres. Mit Kursen um 19,30 Euro liegt sie seit Jahresbeginn rund 21 Prozent im Plus. Neue Fantasie bringt ein Bericht, über den unter anderem Welt, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt und Reuters berichten: Die Bundesregierung will demnach den Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco übernehmen und dafür bis zu 4 Milliarden Euro im Haushalt 2027 bereitstellen. Offiziell bestätigt ist der Plan bislang nicht.
E.ON Aktie: Bis zu 4 Milliarden Euro vom Bund für Urenco? – Warum der Netzbetreiber zu den Gewinnern des Jahres gehört
Plus 21 Prozent seit Jahresbeginn, Rekordinvestitionen ins Stromnetz und nun möglicherweise ein Milliardengeschäft mit dem Bund: Die E.ON Aktie gehört zu den gefragtesten Werten im DAX. Die große Analyse: was am Urenco-Deal dran ist, was die Analysten der E.ON Aktie zutrauen und welche Risiken bleiben.
Der Deal
Warum der Bund bei Urenco einsteigen will
Was Urenco ist
Urenco reichert Uran für Kernkraftwerke an und gehört zu je einem Drittel Großbritannien, den Niederlanden und den deutschen Versorgern E.ON und RWE.
Das strategische Motiv
Europa will unabhängiger von russischem Uran werden. Eine direkte Beteiligung des Bundes würde Deutschland mehr Einfluss auf diese Schlüsseltechnologie sichern.
Was E.ON davon hätte
Für E.ON wäre ein Verkauf eine Möglichkeit, Kapital aus einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligung freizusetzen und in das Netzgeschäft zu lenken.
Was noch offen ist
Kaufpreis, Zeitplan und Aufteilung zwischen E.ON und RWE sind nicht bekannt. Auch die übrigen Eigentümer müssten mitspielen.
Das Kerngeschäft
Das Stromnetz als Wachstumsmotor
Unabhängig von Urenco liefert E.ON solide Zahlen. In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Konzernüberschuss um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro an. Von den Investitionen in Höhe von 5,2 Milliarden Euro flossen 4,2 Milliarden Euro in die Stromnetze. Zur Finanzierung hat E.ON grüne Anleihen über 1,8 Milliarden Euro platziert. Das macht die E.ON Aktie zu einem direkten Profiteur der Energiewende: Mit jedem neuen Windpark, jeder Wärmepumpe und jedem Rechenzentrum steigt der Bedarf an Netzkapazität – und damit die regulierte Kapitalbasis, auf die E.ON seine Rendite verdient.
Die Analysten
Kursziele nur knapp über dem Kurs
Nach dem starken Jahr sehen die Analysten nur noch begrenzten Spielraum. Goldman Sachs mit Analyst Alberto Gandolfi hat das Kursziel von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, bleibt aber bei Kaufen. Die DZ Bank mit Analyst Werner Eisenmann hob ihr Ziel von 19 auf 20 Euro an und empfiehlt Halten. Im Durchschnitt liegt das Kursziel für die E.ON Aktie bei 20,93 Euro. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur E.ON Aktie
Was plant der Bund bei Urenco?
Medienberichten zufolge will die Bundesregierung den Anteil von E.ON und RWE an Urenco für bis zu 4 Milliarden Euro übernehmen. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.
Wie hat sich die E.ON Aktie 2026 entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt sie rund 21 Prozent im Plus.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Goldman Sachs 22,50 Euro, die DZ Bank 20 Euro, im Durchschnitt rund 20,93 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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