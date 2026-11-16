EOG-Resources-Aktie: Citi-Analyst Scott Gruber hebt das Kursziel auf 155 Dollar – doch die Aktie steht schon darüber

Im März hob Gruber das Ziel von 115 auf 150 US-Dollar an, im April senkte er es zwischenzeitlich, im August setzte er es wieder auf 150 US-Dollar. Der nun folgende Schritt auf 155 US-Dollar ist ein kleiner. Andere Häuser sind optimistischer: Susquehanna sieht 196 US-Dollar, UBS 190 US-Dollar. Barclays hob zuletzt ebenfalls auf 155 US-Dollar an, bei „Equal Weight“.

Die Aktienanalyse von Citi signalisiert damit: Das starke Quartal rechtfertigt ein etwas höheres Ziel, der aktuelle Kurs preist die guten Nachrichten aber bereits ein.