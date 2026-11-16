Mehr Kursziel, kein Kaufsignal: Citi-Analyst Scott Gruber hebt das Kursziel für die EOG-Resources-Aktie von 150 auf 155 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Spannend: Mit einem Schlusskurs von 158,32 US-Dollar vom Freitag notiert die Aktie bereits rund 2 Prozent über dem neuen Ziel. Der Schieferöl-Spezialist hatte zuvor ein Rekordquartal gemeldet.
EOG-Resources-Aktie: Citi-Analyst Scott Gruber hebt das Kursziel auf 155 Dollar – doch die Aktie steht schon darüber
Citi-Analyst Scott Gruber hebt das Kursziel für die EOG-Resources-Aktie von 150 auf 155 US-Dollar, bleibt aber bei „Neutral“. Mit einem Schlusskurs von 158,32 US-Dollar notiert die Aktie bereits leicht über dem neuen Ziel. EOG hatte zuvor Rekordförderung und eine höhere Dividende gemeldet.
Steckbrief
- Unternehmen
- EOG Resources, Inc.
- Handelssymbol
- EOG (NYSE)
- Analyst
- Scott Gruber
- Bank
- Citi
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 155 US-Dollar (zuvor 150 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur EOG-Resources-Aktie
Ziel angehoben – Bewertung ausgereizt?
Scott Gruber führt die EOG-Resources-Aktie seit Langem mit „Neutral“. Seine Kursziele hat er im Jahresverlauf mit dem Ölpreis kräftig nach oben angepasst.
Im März hob Gruber das Ziel von 115 auf 150 US-Dollar an, im April senkte er es zwischenzeitlich, im August setzte er es wieder auf 150 US-Dollar. Der nun folgende Schritt auf 155 US-Dollar ist ein kleiner. Andere Häuser sind optimistischer: Susquehanna sieht 196 US-Dollar, UBS 190 US-Dollar. Barclays hob zuletzt ebenfalls auf 155 US-Dollar an, bei „Equal Weight“.
Die Aktienanalyse von Citi signalisiert damit: Das starke Quartal rechtfertigt ein etwas höheres Ziel, der aktuelle Kurs preist die guten Nachrichten aber bereits ein.
Die Argumente von Scott Gruber
Die Quartalszahlen erklären, warum Citi-Analyst Scott Gruber das Ziel anhebt, aber neutral bleibt:
Rekordförderung
EOG förderte im dritten Quartal so viel Öl, Flüssiggas und Erdgas wie nie zuvor, alle drei Ströme lagen über der Mitte der Prognose.
Starker Cashflow
Der bereinigte Gewinn lag bei 4,87 US-Dollar je Aktie, der freie Cashflow bei 2,2 Milliarden US-Dollar.
Mehr für Aktionäre
Die reguläre Dividende steigt für 2027 um 8 Prozent auf 4,40 US-Dollar je Jahr, im Quartal flossen über 1,5 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück.
Kurs über dem Ziel
Mit 158,32 US-Dollar liegt die Aktie oberhalb des neuen Citi-Ziels – rechnerisch bleibt kein Potenzial.
Höhere Ölpreise durch Nahost-Konflikt
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 46 Prozent auf 8,55 Milliarden US-Dollar. Rückenwind kam von höheren Ölpreisen infolge des Konflikts im Nahen Osten – EOG hatte deshalb bereits im Oktober seine Schätzung für die Steuerlast angehoben.
Für 2026 bestätigte EOG ein Ölwachstum von 5 Prozent, ein Gesamtfördervolumen-Plus von 14 Prozent und Investitionen von 6,5 Milliarden US-Dollar. Zudem verkaufte der Konzern ältere Positionen im Barnett- und Woodford-Gebiet für zusammen 400 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Scott Gruber. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 155 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
EOG Resources, Inc. (EOG): Halten, Kursziel 155,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Analyst Scott Gruber). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst Scott Gruber).
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