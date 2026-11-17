Envela aus Texas handelt mit gebrauchtem Schmuck, Uhren und Edelmetallen und recycelt Elektronik für Unternehmen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 56,8 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 US-Dollar.

Seit den Zahlen im August hat die Aktie stark an Wert verloren.