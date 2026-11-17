Deutlich weniger Wert, aber weiter ein Kauf: Lake-Street-Analyst Mark Argento bestätigt für die Envela-Aktie das Rating „Buy“, senkt das Kursziel aber von 27 auf 16 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 9,84 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 63 Prozent.
Envela-Aktie: Lake Street kappt das Ziel kräftig – hält aber an der Kaufempfehlung fest
Lake-Street-Analyst Mark Argento senkt das Kursziel für die Envela-Aktie von 27 auf 16 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Die Aktie hat seit dem Sommer stark verloren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Envela Corporation
- Handelssymbol
- ELA (NYSE American)
- Analyst
- Mark Argento
- Bank
- Lake Street
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 16 US-Dollar (zuvor 27 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Lake Street zur Envela-Aktie
Wiederverkauf und Recycling – Argento bleibt beim Kauf
Mark Argento passt sein Kursziel an den Kursrutsch an.
Envela aus Texas handelt mit gebrauchtem Schmuck, Uhren und Edelmetallen und recycelt Elektronik für Unternehmen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 56,8 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 US-Dollar.
Seit den Zahlen im August hat die Aktie stark an Wert verloren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lake-Street-Analyst Mark Argento zu lesen ist:
Zwei Standbeine
Envela verbindet Konsumgüterhandel mit Recycling für Firmenkunden.
Edelmetalle
Hohe Gold- und Silberpreise stützen den Handel mit Schmuck.
Deutlich niedrigeres Ziel
Lake Street senkt das Kursziel um rund 41 Prozent.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Vertrauen zurückgewinnen
Die kräftige Zielsenkung zeigt, dass auch der Analyst seine Erwartungen zurückgenommen hat. Mit der Kaufempfehlung signalisiert er aber Erholungspotenzial.
Envela ist ein kleiner Wert mit entsprechend höheren Kursschwankungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lake Street Capital Markets, LLC, Analyst Mark Argento. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 16 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.lakestreetcapitalmarkets.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Envela Corporation (ELA): Kaufen, Kursziel 16,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mark Argento, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mark Argento, Aktienanalyst, Lake Street Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.