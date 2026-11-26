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Eni Aktie: Breites Projektportfolio macht den Ölkonzern zum "Top Pick"

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:35 2 Min.

Eni ist für Joshua Stone der Öl-Favorit für 2027, und sein Kursziel von 32 Euro liegt gut 33% über dem aktuellen Kurs.

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Die Eni-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker: ENI) legt um 0,18 Euro oder 0,76% auf 24,02 Euro zu. Bis zum Kursziel der UBS fehlen damit noch 7,98 Euro je Aktie. In seiner Eni-Aktienanalyse vom 24. November 2026 bestätigt Joshua Stone das Kursziel von 32 Euro und das Rating "buy". Für 2027 geht sein Urteil über die Kaufempfehlung hinaus: Unter den großen europäischen Ölwerten ist Eni sein "Top Pick". Was Eni für Joshua Stone zum Favoriten macht Den Ausschlag gibt für Joshua Stone die Auswahl der Projekte, mit denen der italienische Energiekonzern wachsen will. Eni verfüge über ein breiteres Portfolio hochwertiger Vorhaben, die sich über die gesamte Energiewertschöpfungskette erstrecken würden. Diese Strategie eröffne dem Unternehmen weiteres Wachstum, so der UBS-Analyst. Für Aktionäre ist der Unterschied zwischen einer bloßen Projektliste und einem breiten Portfolio wichtig. Verfügt ein Konzern über attraktive Vorhaben in der Förderung, der Verarbeitung und dem Vertrieb, hat er mehr Spielraum bei der Entscheidung, wo er den nächsten Euro investiert. Gerät ein einzelnes Projekt ins Stocken, können andere zum Wachstum beitragen. Wie viel davon bei den Aktionären ankommt, hängt allerdings davon ab, ob die Vorhaben im Budget bleiben und nach dem Start die erwarteten Erträge liefern. Kursziel 32 Euro – gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs Der Kursanstieg auf 24,02 Euro hat den Abstand zum UBS-Ziel leicht verkleinert. Bis 32 Euro ergibt sich weiterhin ein rechnerisches Kurspotenzial von 33,22%. Was die Eni-Aktienanalyse besonders interessant macht, ist der Branchenvergleich: Mit dem Rating "buy" empfiehlt Joshua Stone die Aktie zum Kauf. Mit der Bezeichnung "Top Pick" benennt er zugleich den Titel, den er mit Blick auf 2027 unter Europas wichtigsten Ölwerten bevorzugt. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden – die nächste Tankfüllung müssen Sie selbst bezahlen, den Gesprächsstoff für die Fahrt gibt's hier gratis. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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