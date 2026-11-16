Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA von Energy Transfer um 31 Prozent auf 5,03 Milliarden US-Dollar. Der ausschüttungsfähige Cashflow wuchs um 33 Prozent auf 2,52 Milliarden US-Dollar.

Für 2026 erwartet der Pipelinebetreiber nun ein bereinigtes EBITDA von 19,7 bis 19,9 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es 18,8 bis 19,1 Milliarden.