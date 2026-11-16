Starke Zahlen, niedrigeres Ziel: UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Energy-Transfer-Aktie bei „Buy“, senkt das Kursziel aber von 24 auf 22 US-Dollar. Zum Kurs von 19,20 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich dennoch ein Potenzial von knapp 15 Prozent.
Energy-Transfer-Aktie: Prognose um 800 Millionen Dollar erhöht – trotzdem senkt UBS das Kursziel
Energy Transfer hat ein starkes Quartal hingelegt und die Jahresprognose deutlich angehoben. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt bei „Buy“ für die Energy-Transfer-Aktie, nimmt das Kursziel aber leicht zurück.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energy Transfer LP
- Handelssymbol
- ET (NYSE)
- Analyst
- Manav Gupta
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
UBS zur Energy-Transfer-Aktie
31 Prozent mehr EBITDA – aber auch mehr Investitionen
Manav Gupta bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Den Grund für das niedrigere Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht.
Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA von Energy Transfer um 31 Prozent auf 5,03 Milliarden US-Dollar. Der ausschüttungsfähige Cashflow wuchs um 33 Prozent auf 2,52 Milliarden US-Dollar.
Für 2026 erwartet der Pipelinebetreiber nun ein bereinigtes EBITDA von 19,7 bis 19,9 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es 18,8 bis 19,1 Milliarden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Manav Gupta zu lesen ist:
Rekordmengen
Die transportierten Mengen in Texas stiegen um 14 Prozent auf einen Rekordwert.
Höhere Prognose
Die Jahresprognose stieg in der Mitte um rund 850 Millionen US-Dollar.
Zukauf
Im Oktober kündigte Energy Transfer die Übernahme von Vaquero Midstream an.
Mehr Investitionen
Für 2027 plant Energy Transfer rund 7 Milliarden US-Dollar an Wachstumsinvestitionen nach 5,4 bis 5,6 Milliarden in diesem Jahr.
Rückenwind könnte nachlassen
Das Management erwartet künftig Verluste aus Absicherungsgeschäften von rund 100 Millionen US-Dollar. Das könnte die zuletzt starken Handelsmargen bremsen.
Die steigenden Investitionen binden zudem mehr Kapital.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Manav Gupta. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Energy Transfer LP (ET): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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