Energiekontor Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – tiefster Stand seit Jahren, Shortseller im Nacken

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Energiekontor Aktie fällt am Mittwochmorgen um 1,53 Prozent auf 19,30 Euro und gehört zu den SDAX Verlierern. Ein gesenktes Kursziel, Verzögerungen in Schottland und ein Hedgefonds drücken auf die Stimmung.

Bild: Foto: Zac Wolff / Unsplash

Die Talfahrt geht weiter: Die Energiekontor Aktie verliert am Mittwochmorgen 1,53 Prozent auf 19,30 Euro und ist viertgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Noch im Mai kostete das Papier des Bremer Wind- und Solarparkentwicklers mehr als 50 Euro. Kurs der Energiekontor Aktie am Morgen 19,30 € Tagesverlust, Platz 4 der SDAX Verlierer −1,53 % Ziel für das Vorsteuerergebnis 2026 5–10 Mio. € Kursziel First Berlin (zuvor 49 €) 42 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 09:23 Uhr; Energiekontor, Zwischenbericht vom 12. November 2026; First Berlin Der Auslöser Warum fällt die Energiekontor Aktie heute? Eine neue Mitteilung des Unternehmens gibt es nicht. Die Energiekontor Aktie rutscht seit Tagen von Tief zu Tief. Am 23. November markierte sie laut boerse.de bei 19,64 Euro ein Fünf-Jahres-Tief, am Dienstag ging es in Stuttgart bis auf 19,22 Euro hinab. Käufer halten sich zurück. Dafür gibt es Gründe. Das Analysehaus First Berlin senkte am 20. November sein Kursziel von 49 auf 42 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung. Zwei Tage zuvor hatte der Hedgefonds Millennium eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,51 Prozent gemeldet. Wer short ist, verdient an fallenden Kursen des SDAX Verlierers. Der Hintergrund Viele Projekte, wenig Gewinn Operativ steckt Energiekontor in einem Übergangsjahr. Im August kappte der Vorstand die Prognose deutlich, seither gilt ein Konzernergebnis vor Steuern von nur 5 bis 10 Millionen Euro als Ziel. Im Zwischenbericht vom 12. November wurde es bestätigt. Als Belastung gelten Verzögerungen bei britischen Projekten, in Schottland bremst der Netzanschluss. Die Pipeline wächst dennoch. Das Projektvolumen im Bau oder mit gesicherter Finanzierung stieg um zehn Prozent auf 609 Megawatt. Diese Anlagen sollen in den kommenden Jahren Erträge liefern, entweder durch Verkauf oder im eigenen Bestand. Was für die Energiekontor Aktie spricht 609 Megawatt im Bau oder finanziert

Jahresziel im November bestätigt

First Berlin bleibt bei „Kaufen“ Was Anleger bedenken sollten Ergebnisziel 2026 nach Senkung sehr niedrig

Verzögerungen bei Projekten in Großbritannien

Hedgefonds setzt auf fallende Kurse Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Energiekontor Aktie Warum ist die Energiekontor Aktie SDAX Verlierer?

Der Abwärtstrend hält an. Gesenktes Kursziel, niedriges Gewinnziel und eine neue Short-Position belasten. Wie tief steht die Aktie?

Mit 19,30 Euro notiert sie unter dem Fünf-Jahres-Tief vom 23. November bei 19,64 Euro. Was erwartet das Unternehmen 2026?

Ein Konzernergebnis vor Steuern von 5 bis 10 Millionen Euro. Energiekontor Aktie: ISIN DE0005313506, WKN 531350, Börsenkürzel EKT. Fazit zur Energiekontor Aktie Die Energiekontor Aktie ist ein Fall für Geduldige. Die Projektpipeline ist gut gefüllt, doch die Erträge lassen auf sich warten. Solange Verkäufe in Großbritannien stocken, bleibt der SDAX Verlierer angreifbar.

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