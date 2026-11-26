Kursreaktion auf die BaFin-Meldung am 26.11. bis auf ein Tief seit 2020 knapp -9%

Konzern-EBT-Prognose 2026, zuvor 40 bis 60 Mio. € 5 bis 10 Mio. €

Windkraft, die an die verschobene britische Freileitung angeschlossen werden soll rund 1,4 GW