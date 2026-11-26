Die Energiekontor Aktie (ISIN: DE0005313506, FSE: EKT) kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag teilte der Bremer Windpark-Entwickler mit, dass die Finanzaufsicht BaFin eine anlassbezogene Prüfung seiner Finanzberichterstattung eingeleitet hat. Der Kurs sackte laut dpa-AFX um knapp 9% ab und fiel auf ein Tief seit 2020. Die Energiekontor Aktie Prognose hängt jetzt an drei Fragen: Was prüft die BaFin genau? Wann kommen die britischen Netzanschlüsse? Und trägt die operative Substanz, solange der Kurs nur den Gewinnausfall sieht?
Energiekontor Aktie Prognose: BaFin prüft die Bilanzen, Kurs auf Tief seit 2020 - Kippt die Windkraft-Story oder ist der Absturz übertrieben?
Die BaFin prüft Jahresabschluss 2025 und Halbjahresbericht von Energiekontor, die Aktie fällt auf ein Tief seit 2020. Die Energiekontor Aktie Prognose zwischen Gewinnwarnung, britischen Netzverzögerungen und rund 1,4 GW Windkraft im Wartestand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energiekontor AG
- Sitz
- Bremen
- Börse / Ticker
- Xetra, EKT
- ISIN
- DE0005313506
- WKN
- 531350
- Kerngeschäft
- Planung, Bau, Verkauf und Betrieb von Wind- und Solarparks
- Kurs vor der Meldung
- 19,60 € (Xetra)
- 5-Jahres-Tief
- 19,54 € am 25.11.2026
- Eigenbestand
- rund 461 MW in 41 Parks (30.09.2026)
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026, Termin nicht bestätigt
Stand: 26.11.2026, Xetra-Kurs 15:17 Uhr, vor der BaFin-Meldung
Die aktuellen News
BaFin prüft Bilanz 2025 und Halbjahr 2026 - Auslöser ist die Gewinnwarnung
Die BaFin reagiert auf die Ad-hoc-Mitteilung vom 13. August 2026. Damals senkte Energiekontor das Konzern-EBT-Ziel für 2026 von 40 bis 60 auf nur noch 5 bis 10 Millionen Euro.
Hintergrund der Gewinnwarnung war ein Investor, der britische Projektverkäufe nicht mehr wie geplant im Geschäftsjahr 2026 abschließen wollte. Dahinter stehen laut Unternehmen Netzanschlussverzögerungen: Der Netzbetreiber hat den Bau einer Freileitung wegen eines laufenden Rechtsverfahrens verschoben. An diese Leitung sollen rund 1,4 GW Windkraft angeschlossen werden, darunter Projekte von Energiekontor.
Brisant ist der Zeitpunkt. Nach Angaben von dpa-AFX hatte Energiekontor das Gewinnziel am Morgen des 13. August mit dem Halbjahresbericht noch bestätigt und am Abend gesenkt. Das Unternehmen nennt die zeitliche Nähe ungewöhnlich und bedauerlich, aber durch den Sachverhalt bedingt. Genau dort setzt die Energiekontor Aktienanalyse der Aufseher an.
|Prüfgegenstand
|Zeitraum
|Prüffrage
|Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
|31.12.2025
|Hat der Lagebericht alle tatsächlich verfügbaren Informationen berücksichtigt?
|Verkürzter Konzernabschluss mit Zwischenlagebericht
|30.06.2026
|Dieselbe Frage für den Halbjahresbericht
|Aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge
|beide Abschlüsse
|Ist die wahrscheinliche Nutzung gegeben?
Quelle: Energiekontor AG, Mitteilung vom 26.11.2026
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Energiekontor Geld - und warum schwankt der Gewinn so stark?
Energiekontor plant, baut und verkauft Wind- und Solarparks und betreibt einen wachsenden Eigenbestand. Das Ergebnis hängt deshalb stark an Projektverkäufen: Verschiebt sich ein Verkauf ins nächste Jahr, fehlt der Gewinn im laufenden Jahr, auch wenn das Projekt weiterläuft. Genau das ist 2026 passiert. Die stabile Seite des Geschäfts ist der Stromverkauf aus den eigenen Parks.
Die Zahlen
Umsatz wächst, Gewinn wartet - was die Quartalszahlen zeigen
Im ersten Halbjahr 2026 steigerte Energiekontor den Konzernumsatz um mehr als 30%. Vier Windparks mit rund 88 MW gingen in Betrieb. Das Unternehmen betonte damals, die Halbjahreszahlen seien wegen des projektbezogenen Geschäfts nicht repräsentativ, die wichtigen Ergebnisbeiträge seien für das zweite Halbjahr eingeplant. Diese Beiträge hängen nun an den britischen Projektverkäufen.
Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal vom 12. November enthält nach Medienberichten keine Gewinn-und-Verlust-Zahlen, bestätigt aber die gesenkte Prognose von 5 bis 10 Millionen Euro EBT für 2026. Zum Vergleich: 2025 erzielte Energiekontor ein EBT von 40,5 Millionen Euro bei einem Umsatz von 167,9 Millionen Euro und schlug eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Der Rückgang beim Gewinn ist also erheblich. Er ist nach Darstellung des Unternehmens aber vor allem eine Frage der Zeit, nicht des Wertes.
Die Netzfrage
Großbritannien: Wann kommt der Anschluss?
Der Schlüssel zur Energiekontor Aktie Prognose liegt im Vereinigten Königreich. Der Netzbetreiber erwartet den Abschluss des Rechtsverfahrens zur Freileitung im ersten Halbjahr 2027. Energiekontor ist an dem Verfahren nicht beteiligt und erhält dazu keine offiziellen Informationen. Immerhin liegen aktualisierte Netzanschlussangebote vor: Für sieben Projekte mit zusammen mehr als 350 MW nennen sie Termine zwischen 2029 und 2032. Das Unternehmen prüft sie, die Annahmefrist beträgt drei Monate. Gespräche und Due-Diligence-Prozesse mit Investoren laufen weiter.
Das Chartbild
Tief seit 2020 - Wo die Energiekontor Aktie jetzt steht
Die Energiekontor Aktie startete mit 37,75 Euro ins Jahr 2026 (Xetra). Am 17. November lag das Minus seit Jahresbeginn bereits bei rund 40%. Am 25. November markierte die Aktie bei 19,54 Euro ein neues 5-Jahres-Tief, vor der BaFin-Meldung notierte sie am Donnerstag bei 19,60 Euro (Xetra, 15:17 Uhr). Danach ging es laut dpa-AFX um knapp 9% nach unten, auf ein Tief seit 2020. Wo Käufer einsteigen, ist offen: Nach unten gibt es im Chart keine Marke aus den vergangenen Jahren mehr, an der sich Anleger orientieren können.
Analysten
Was sagen Analysten zur Energiekontor Aktie?
Die Analysten halten trotz Gewinnwarnung an ihren Kaufempfehlungen fest, die Kursziele liegen aber deutlich über dem Kurs. Warburg Research stufte die Aktie nach der abgeschlossenen Neubewertung am 2. Oktober weiter mit "Buy" ein und beließ das Kursziel bei 52,90 Euro. First Berlin senkte das Kursziel nach der Gewinnwarnung am 18. August von 66 auf 49 Euro und bestätigte "Buy"; laut einem Medienbericht vom 26. November liegt es nun bei 42 Euro. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien, und teils vor der BaFin-Meldung entstanden. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was für die Energiekontor Aktie spricht
Eigenbestand und Pipeline wachsen: rund 480 GWh Strom (+16%), rund 609 MW im Bau oder mit Financial Close, rund 1,3 GW Baugenehmigungen. Das Unternehmen spricht nur von Verschiebungen, nicht von Ausfällen. Analysten bleiben positiv, die Bewertung liegt weit unter den Kurszielen.
Was gegen die Energiekontor Aktie spricht
Die BaFin-Prüfung ist offen und könnte Lagebericht oder latente Steuern betreffen. Das Gewinnziel wurde um rund 85% gesenkt. Der Zeitplan hängt an einem Rechtsverfahren, auf das Energiekontor keinen Einfluss hat. Die neuen Netztermine reichen bis 2032. Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind möglich.
Prognose
Energiekontor Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Nachrichtenlage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervosität bleibt
Solange die BaFin schweigt, dominiert Unsicherheit. Eine zügige Klärung ohne Beanstandung wäre ein Entlastungssignal, neue Details zur Prüfung oder weitere Verkaufswellen könnten den Druck erhöhen. Ein Kurs nahe dem Jahrestief bleibt anfällig.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Netz und Investoren entscheiden
Fällt das Rechtsverfahren im ersten Halbjahr 2027 wie vom Netzbetreiber erwartet, rücken die britischen Projektverkäufe wieder in Reichweite. Entscheidend sind die Annahme der Netzangebote und der Abschluss der Investorengespräche. Verzögert sich das Verfahren, bleibt der Gewinn im Wartestand.
Langfristig (ab 2028): Wachstum aus Eigenbestand und Pipeline
Gelingt die Umsetzung der Pipeline, trägt der wachsende Eigenbestand stabile Stromerlöse. Das Management hielt im Frühjahr noch an einem EBT-Ziel von 120 Millionen Euro bis 2028 fest. Ob es nach der Gewinnwarnung gilt, ist ein Punkt für die Jahreszahlen.
Termine
Was Anleger der Energiekontor Aktie jetzt beobachten
Laufend: Fortgang und Ergebnis der BaFin-Prüfung, Dauer nicht genannt.
Laufend: Entscheidung über die aktualisierten Netzanschlussangebote (Annahmefrist drei Monate) und Investorengespräche.
Erstes Halbjahr 2027: erwarteter Abschluss des Rechtsverfahrens zur britischen Freileitung.
Voraussichtlich Ende März 2027: Jahreszahlen 2026 (Termin nicht bestätigt, Vorjahr 31. März).
FAQ
Häufige Fragen zur Energiekontor Aktie
Warum fällt die Energiekontor Aktie? Die BaFin hat eine anlassbezogene Prüfung der Finanzberichterstattung eingeleitet. Der Kurs gab laut dpa-AFX um knapp 9% nach und erreichte ein Tief seit 2020. Zusätzlich belasten die Gewinnwarnung vom August und die britischen Netzverzögerungen.
Was prüft die BaFin bei Energiekontor? Den Konzernabschluss 2025 mit Lagebericht und den verkürzten Abschluss zum 30. Juni 2026. Geprüft werden die Vollständigkeit der Informationen im Lagebericht und die Nutzbarkeit aktivierter latenter Steuern auf Verlustvorträge.
Wie lautet die Energiekontor Aktie Prognose der Analysten? Warburg Research und First Berlin stufen die Aktie mit "Buy" ein, die Kursziele liegen laut den genannten Berichten bei 52,90 und 42 Euro.
Wie hoch ist die EBT-Prognose für 2026? Das Konzern-EBT soll 5 bis 10 Millionen Euro betragen, zuvor waren es 40 bis 60 Millionen Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Ein Termin für die Jahreszahlen 2026 ist nicht bestätigt, im Vorjahr lagen sie Ende März vor.
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