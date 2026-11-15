Energiekontor Aktie: Fünf-Jahres-Tief, Schottland bremst die Windparks – Aktienanalyse: Dreht der Wind für die Aktie?

Eigentlich hatte sich die Energiekontor Aktie Anfang November gerade vom Tief gelöst: Zwei neue Windparks gingen ans Netz, der Kurs sprang zeitweise um mehr als 6 Prozent. Doch in dieser Woche ging es wieder abwärts. Mit einem Minus von 8,92 Prozent gehört der Bremer Projektentwickler zu den Verlierern im SDAX und notiert mit rund 22,55 Euro knapp über seinem Fünf-Jahres-Tief von 22,40 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als ein Drittel verloren, vom Hoch im Mai fast die Hälfte. Unsere Energiekontor Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt – und was die Energiekontor Aktienprognose bestimmt.