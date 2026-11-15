Eigentlich hatte sich die Energiekontor Aktie Anfang November gerade vom Tief gelöst: Zwei neue Windparks gingen ans Netz, der Kurs sprang zeitweise um mehr als 6 Prozent. Doch in dieser Woche ging es wieder abwärts. Mit einem Minus von 8,92 Prozent gehört der Bremer Projektentwickler zu den Verlierern im SDAX und notiert mit rund 22,55 Euro knapp über seinem Fünf-Jahres-Tief von 22,40 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als ein Drittel verloren, vom Hoch im Mai fast die Hälfte. Unsere Energiekontor Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt – und was die Energiekontor Aktienprognose bestimmt.
Energiekontor Aktie: Fünf-Jahres-Tief, Schottland bremst die Windparks – Aktienanalyse: Dreht der Wind für die Aktie?
Minus 8,92 Prozent in einer Woche, minus 35 Prozent seit Jahresbeginn: Die Energiekontor Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Der Bremer Wind- und Solarparkentwickler bestätigt zwar seine Prognose, doch verzögerte Netzanschlüsse in Schottland verschieben Projektverkäufe. Unsere Energiekontor Aktienanalyse zeigt, warum die Aktie so tief gefallen ist und was die Energiekontor Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energiekontor AG
- Sitz
- Bremen
- Ticker
- EKT (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 22,55 Euro
- Börsenwert
- rund 0,3 Milliarden Euro
- Geschäft
- Entwicklung und Betrieb von Wind- und Solarparks
- Märkte
- Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA
Stand: 13.11.2026, Kurs Börse Stuttgart 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäftsmodell
Bauen, verkaufen, betreiben: wie Energiekontor verdient
Energiekontor entwickelt Wind- und Solarparks, verkauft einen Teil davon an Investoren und behält einen anderen Teil im eigenen Bestand, der über Jahrzehnte Stromerlöse liefert. Das Projektgeschäft sorgt für schwankende, oft hohe Gewinne beim Verkauf, der Eigenbestand für stabile Einnahmen. Anfang November nahm das Unternehmen zwei Windparks in Elsdorf mit rund 40 Megawatt in Betrieb, die bereits 2025 an die Stadt verkauft worden waren. Zudem ermöglicht Energiekontor gemeinsam mit MPC eine direkte Stromversorgung eines Werks von K+S aus einem Windpark.
Das Problem
Schottland wartet auf den Netzanschluss: Verkäufe verschieben sich
Für die Energiekontor Aktienanalyse ist Großbritannien der zentrale Unsicherheitsfaktor.
Energiekontor bestätigte am Donnerstag seine Prognose für ein Vorsteuerergebnis von 5 bis 10 Millionen Euro in diesem Jahr. Die für 2026 geplanten Übergaben deutscher Windparks wurden im Oktober abgeschlossen, die eigenen Parks produzierten nach neun Monaten rund 480 Gigawattstunden Strom. Das Problem liegt in Schottland: Dort verzögern spätere Netzanschlüsse den Verkauf von Projekten, die ursprünglich für 2026 vorgesehen waren. Für ein Unternehmen, dessen Gewinn stark von einzelnen Projektverkäufen abhängt, wiegt das schwer. Das Ergebnis 2026 fällt damit deutlich niedriger aus als in früheren Jahren.
Die Chancen
Neue Genehmigungen, volle Projektpipeline
Die Pipeline ist gut gefüllt. Energiekontor erhielt zuletzt Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt. Die schottischen Projekte sind nicht verloren, sondern verschoben – sie könnten 2027 und danach zum Ergebnis beitragen. Warburg Research empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Für Geduldige bietet der Kurs nahe dem Fünf-Jahres-Tief eine Bewertung, die deutlich unter früheren Niveaus liegt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Energiekontor Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Schottland löst sich
Die Netzanschlüsse kommen, die verschobenen Projekte werden 2027 verkauft. Dann könnte die Aktie einen Teil des Rückgangs seit Mai aufholen und Richtung 30 Euro steigen.
Szenario 2: Bodenbildung am Tief
Die Prognose wird erreicht, neue Impulse fehlen. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 22 und 26 Euro.
Szenario 3: Weitere Verzögerungen
Neue Verschiebungen oder höhere Zinsen drücken die Erwartungen für 2027. Dann droht der Bruch des Fünf-Jahres-Tiefs.
Häufige Fragen zur Energiekontor Aktienanalyse
Warum ist die Energiekontor Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Verzögerte Netzanschlüsse in Schottland verschieben Projektverkäufe, das Ergebnis 2026 fällt niedrig aus. Die Aktie verlor in der Woche 8,92 Prozent und notiert nahe dem Fünf-Jahres-Tief.
Was erwartet Energiekontor für 2026?
Ein Vorsteuerergebnis von 5 bis 10 Millionen Euro.
Wie verdient Energiekontor Geld?
Mit dem Verkauf selbst entwickelter Wind- und Solarparks und mit Stromerlösen aus dem eigenen Parkbestand.
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