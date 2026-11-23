Die Aktienanalyse der Deutschen Bank vom 23. November 2026 liefert für Enel ein gemischtes, insgesamt aber etwas freundlicheres Bild. Analyst James Brand hebt das Kursziel von 10,00 EUR auf 10,50 EUR an, bestätigt jedoch das Rating "hold". Damit bleibt die Investmentbank bei ihrer neutralen Einschätzung der Enel Aktie.

Die übergeordneten Argumente für den europäischen Versorgersektor sind durchaus überzeugend: Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance erwartet James Brand weitere positive Entwicklungen, während ein starker Gewinnzyklus zusätzliche Unterstützung bieten könnte. Zudem erscheinen die Konsensschätzungen für einige integrierte Energieversorger aus Sicht der Deutschen Bank zu niedrig.

Für Enel bleibt jedoch entscheidend, dass James Brand RWE und SSE bevorzugt. Das neue Kursziel von 10,50 EUR signalisiert zwar eine verbesserte Bewertung, aber noch keinen Wechsel zur Kaufempfehlung. Anleger stehen damit vor einer interessanten Frage: Kann Enel vom positiven Branchenumfeld stärker profitieren als bislang erwartet, oder bleiben andere europäische Versorger die aussichtsreicheren Kandidaten?