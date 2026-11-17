enCore Energy fördert Uran im Lösungsbergbau in Texas. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 88 Prozent auf 16,7 Millionen US-Dollar, weil das Unternehmen 200.000 Pfund Uran zu durchschnittlich 83,46 US-Dollar je Pfund lieferte.

Ein großer Teil davon war jedoch zugekauftes Uran zu durchschnittlich 87,22 US-Dollar je Pfund. Unter dem Strich stand ein Bruttoverlust von 0,8 Millionen US-Dollar.