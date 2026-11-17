Mehr Umsatz, aber Probleme bei den Genehmigungen: Northland-Analyst Jeff Grampp bleibt bei „Buy“ für die enCore-Energy-Aktie und senkt das Kursziel von 3,50 auf 2,75 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 0,51 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von über 400 Prozent.
enCore-Energy-Aktie: Uranumsatz fast verdoppelt, Marge im Minus – Northland senkt das Ziel und bleibt dabei
enCore Energy hat im dritten Quartal deutlich mehr Uran verkauft, aber mit teurem Zukauf kein Geld verdient. Northland-Analyst Jeff Grampp bleibt bei „Buy“ für die enCore-Energy-Aktie, senkt jedoch das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- enCore Energy Corp.
- Handelssymbol
- EU (Nasdaq)
- Analyst
- Jeff Grampp
- Bank
- Northland
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 2,75 US-Dollar (zuvor 3,50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Northland zur enCore-Energy-Aktie
Genehmigungen bremsen – Grampp bleibt beim Kauf
Jeff Grampp nimmt das Kursziel zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Der Uranproduzent kämpft mit Verzögerungen in Texas.
enCore Energy fördert Uran im Lösungsbergbau in Texas. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 88 Prozent auf 16,7 Millionen US-Dollar, weil das Unternehmen 200.000 Pfund Uran zu durchschnittlich 83,46 US-Dollar je Pfund lieferte.
Ein großer Teil davon war jedoch zugekauftes Uran zu durchschnittlich 87,22 US-Dollar je Pfund. Unter dem Strich stand ein Bruttoverlust von 0,8 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Northland-Analyst Jeff Grampp zu lesen ist:
Höhere Preise
Der erzielte Preis je Pfund stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich.
Mehr Lieferungen
Die ausgelieferte Menge stieg von 130.000 auf 200.000 Pfund.
Projekte in Arbeit
enCore treibt die Brunnenfelder in Alta Mesa und Upper Spring Creek voran.
Kosten gesenkt
Im Juli baute das Unternehmen rund 20 Prozent der Stellen ab.
Hoher Verlust im Quartal
Der Nettoverlust stieg im dritten Quartal auf 33,9 Millionen US-Dollar, belastet durch Verluste bei Wertpapieren und die Abspaltung von Verdera Energy.
Verzögerungen bei Genehmigungen in Südtexas senkten die erwartete Fördermenge für 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets), Analyst Jeff Grampp. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 2,75 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: northlandcapitalmarkets.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
enCore Energy Corp. (EU): Kaufen, Kursziel 2,75 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jeff Grampp, Aktienanalyst, Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jeff Grampp, Aktienanalyst, Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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