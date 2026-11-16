Nach der Rally auf die Bremse: Truist-Analyst Mark Hughes stuft die Encore-Capital-Aktie laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkt das Kursziel von 122 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 104,67 US-Dollar errechnet sich noch ein Potenzial von rund 10 Prozent. Encore kauft notleidende Verbraucherkredite auf und treibt die Forderungen ein.
Encore-Capital-Aktie: Truist-Analyst Mark Hughes stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 115 Dollar
Truist-Analyst Mark Hughes stuft die Encore-Capital-Aktie laut Analysten-Ratingübersicht von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkt das Kursziel von 122 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 104,67 US-Dollar sind das noch rund 10 Prozent Potenzial. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn kräftig verteuert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Encore Capital Group, Inc.
- Handelssymbol
- ECPG (Nasdaq)
- Analyst
- Mark Hughes
- Bank
- Truist
- Rating
- Hold (abgestuft von Buy)
- Kursziel
- 115 US-Dollar (zuvor 122 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Encore-Capital-Aktie
Lange Kaufempfehlung beendet – Hughes wird vorsichtiger
Mark Hughes war über Monate einer der Optimisten: Truist hob das Kursziel im Laufe des Jahres schrittweise von 80 über 100, 105 und 112 bis auf zuletzt 122 US-Dollar an.
Mit der Abstufung beendet die Aktienanalyse von Truist diese Serie. Die genaue Begründung ist nicht öffentlich.
Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn deutlich verteuert. Im Februar lag sie noch unter 80 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Abstufung durch Truist-Analyst Mark Hughes zu lesen ist:
Starkes Geschäft
Encore hatte im ersten Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,37 US-Dollar erzielt, erwartet waren 2,20 US-Dollar.
Weniger Kurspotenzial
Nach dem starken Kursanstieg liegt die Aktie nur noch rund 10 Prozent unter dem neuen Kursziel.
Günstige Bewertung
Gemessen am Gewinn ist die Aktie weiterhin moderat bewertet.
Ein Geschäft mit dem Kreditzyklus
Encore profitiert, wenn Banken mehr ausgefallene Kredite verkaufen – etwa bei steigenden Ausfallraten bei Kreditkarten. Gleichzeitig hängt der Erfolg davon ab, wie viel die Schuldner tatsächlich zurückzahlen.
Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Mark Hughes. Die Abstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 115 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Encore Capital Group, Inc. (ECPG): Halten, Kursziel 115,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mark Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mark Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.