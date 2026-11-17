Enanta finanziert sich zum Teil über Lizenzeinnahmen aus dem Hepatitis-C-Mittel Mavyret von AbbVie. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 lagen die Erlöse bei 14,4 Millionen US-Dollar, der Verlust je Aktie bei 0,67 US-Dollar.

In der Entwicklung stehen das RSV-Mittel Zelicapavir, das in einer Phase-2b-Studie bei Risikopatienten positive Daten zeigte, sowie orale Wirkstoffe gegen allergische Entzündungen wie der STAT6-Hemmer EPS-3903.