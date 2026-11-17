Viel Fantasie in der Pipeline: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt für die Enanta-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 20 US-Dollar. Beim Kurs von 8,97 US-Dollar am 17. November entspricht das einem Potenzial von rund 123 Prozent.
Enanta-Aktie: H.C. Wainwright sieht Kursziel mehr als doppelt so hoch
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt „Buy“ für die Enanta-Aktie mit einem Kursziel von 20 US-Dollar. Das Biotech-Unternehmen setzt auf RSV und Immunologie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Enanta Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- ENTA (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Enanta-Aktie
RSV und Immunologie – Folkes bleibt beim Kauf
Brandon Folkes setzt auf die Wirkstoffe des Biotech-Unternehmens aus Massachusetts.
Enanta finanziert sich zum Teil über Lizenzeinnahmen aus dem Hepatitis-C-Mittel Mavyret von AbbVie. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 lagen die Erlöse bei 14,4 Millionen US-Dollar, der Verlust je Aktie bei 0,67 US-Dollar.
In der Entwicklung stehen das RSV-Mittel Zelicapavir, das in einer Phase-2b-Studie bei Risikopatienten positive Daten zeigte, sowie orale Wirkstoffe gegen allergische Entzündungen wie der STAT6-Hemmer EPS-3903.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes zu lesen ist:
RSV-Programm
Zelicapavir verkürzte in einer Phase-2b-Studie die Dauer der RSV-Symptome.
Immunologie
Orale Wirkstoffe sollen mit spritzbaren Antikörpern konkurrieren.
Laufende Einnahmen
Lizenzerlöse aus Mavyret stützen die Finanzierung.
Finanzierung
Enanta rechnete zuletzt mit Mitteln bis ins Geschäftsjahr 2029.
Jahreszahlen stehen an
Das Geschäftsjahr von Enanta endet am 30. September. Neue Angaben zum Stand der Programme werden mit den Jahreszahlen erwartet.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA): Kaufen, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.