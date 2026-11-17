Bei den Energieimporteuren mit externen Ungleichgewichten, insbesondere den Philippinen und Indien, erfolge die Anpassung vor allem über die Währungen. Die Indische Rupie habe sich einer Marke genähert, die ein umfangreiches Maßnahmenpaket ausgelöst habe und den Druck auf die Zahlungsbilanz hochhalte. Auch die Indonesische Rupiah schwächle. Höhere Importpreise würden jedoch in weiten Teilen der Region nur wenig bzw. in geringerem Maße an die Verbraucher weitergegeben. Die Zentralbanken würden daher zunehmend das Tempo der Währungsabwertung steuern, anstatt diese grundsätzlich zu bekämpfen. Der Ölpreisschock habe dabei sehr unterschiedliche geldpolitische Reaktionen ausgelöst. In Manila verfolge die Zentralbank bei einer Inflation über 7% und einem hohen Leistungsbilanzdefizit einen restriktiven Kurs. In Bangkok hingegen sprächen die verhaltene Inflation und ein niedriges Wachstum gegen weitere Zinserhöhungen.