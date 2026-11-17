Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind derzeit sehr ungewiss, allerdings hat sie die Schocks der vergangenen Jahre gut überstanden, so Filipe Gropelli Carvalho, Schwellenländer-Analyst, und Lucas D'Hulst, Buy-Side Fixed-Income-Analyst von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).
Emerging Markets 2026: KI-Gewinner in Asien und neue Anlagechancen in Afrika
Schwellenländer zwischen KI-Boom und neuen Wirtschaftsrisiken! Während asiatische Technologiestandorte vom Chip-Boom profitieren, kämpfen andere Länder mit hohen Defiziten, Währungsdruck und politischen Unsicherheiten. Experten von DPAM sehen dennoch eine bemerkenswerte Widerstandskraft. Welche Schwellenländer bieten Anlegern jetzt die größten Chancen - und wo lauern die Risiken?
Das gelte besonders für Schwellenländer, deren Rahmenbedingungen sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verbessert hätten. Immer mehr von ihnen hätten Fiskalregeln eingeführt, würden über unabhängige Zentralbanken verfügen und Inflationsziele verfolgen. Viele Zentralbanken hätten auf die globale Krise frühzeitig mit Zinserhöhungen reagiert, um Inflationserwartungen zu verankern und Zweitrundeneffekte zu begrenzen. Die Außenbilanzen seien bislang weitgehend unter Kontrolle geblieben - dies könnte sich jedoch ändern, falls Schocks länger anhalten würden.
Schwellenländer seien längst keine einheitliche Anlageklasse mehr. In Asien stünden die KI-Wertschöpfungskette, die Energieabhängigkeit und die Konkurrenz durch China im Mittelpunkt. Die Inflation sei weitgehend unter Kontrolle, diskutiert würden zunehmend Wechselkurse und Kapitalströme.
In Mittel- und Osteuropa würden innenpolitische Themen dominieren: Haushaltsdefizite, politische Entwicklungen und die Glaubwürdigkeit der Fiskalpolitik. Polen und Ungarn würden hohe Defizite (7% bis 7,5% des BIP) verzeichnen, Rumänien kämpfe mit einem Doppeldefizit und die Inflation sei hartnäckiger als in Asien. Die Perspektiven der Region würden daher stärker von Wahlen, EU-Fördermitteln und Verteidigungsausgaben abhängen als vom globalen Technologiezyklus.
In Lateinamerika würden sich marktfreundliche Regierungen um eine Haushaltskonsolidierung bemühen. Die Zentralbanken würden jeweils eigene Zyklen verfolgen, während die Rohstoffpreise weiterhin eine zentrale Rolle spielen würden.
In Afrika würden Länder wie Nigeria und Südafrika Strukturreformen vorantreiben. Nigeria profitiere von höheren Ölpreisen; in Südafrika würden diese den höheren Preisen für Mineralien entgegenwirken.
Asien: Gewinner und Energieimporteure
Innerhalb Asiens trenne die KI-Wertschöpfungskette die Gewinner vom Rest. In Südkorea würden die Realeinkommen aufgrund höherer Chippreise um fast 16% steigen, Malaysia habe im zweiten Quartal 6% Wachstum bei weniger als 2% Inflation verzeichnet und Vietnam schaffe inzwischen echte Wertschöpfung, anstatt lediglich Endmontage zu leisten. Doch auch für diese Gewinner bestünden Risiken, etwa in Form von Umsatzzusagen in Höhe von rund 1,4 Billionen US-Dollar, die über Finanzierungsstrukturen zwischen Hyperscalern und finanziell schwächeren KI-Firmen laufen würden. Sollten die Kapitalgeber ihr Engagement zurückfahren, würden Chipexporteure das als Erste spüren. Zudem wirke sich der Aufschwung bislang kaum auf die Löhne aus.
Bei den Energieimporteuren mit externen Ungleichgewichten, insbesondere den Philippinen und Indien, erfolge die Anpassung vor allem über die Währungen. Die Indische Rupie habe sich einer Marke genähert, die ein umfangreiches Maßnahmenpaket ausgelöst habe und den Druck auf die Zahlungsbilanz hochhalte. Auch die Indonesische Rupiah schwächle. Höhere Importpreise würden jedoch in weiten Teilen der Region nur wenig bzw. in geringerem Maße an die Verbraucher weitergegeben. Die Zentralbanken würden daher zunehmend das Tempo der Währungsabwertung steuern, anstatt diese grundsätzlich zu bekämpfen. Der Ölpreisschock habe dabei sehr unterschiedliche geldpolitische Reaktionen ausgelöst. In Manila verfolge die Zentralbank bei einer Inflation über 7% und einem hohen Leistungsbilanzdefizit einen restriktiven Kurs. In Bangkok hingegen sprächen die verhaltene Inflation und ein niedriges Wachstum gegen weitere Zinserhöhungen.
Globales Kapital fließe derzeit verstärkt in KI-Aktien und US-Anlagen, während die Bestände ausländischer Investoren an philippinischen und indonesischen Staatsanleihen zurückgegangen seien. Länder, die ihre Kapitalmärkte verbessern würden, würden sich besser behaupten als jene, die auf die Rückkehr internationaler Kapitalströme warten würden. Die Strategie "China+1" stehe längerfristig nicht für den Rückzug aus China, sondern die Ergänzung durch weitere Standorte. Davon würden insbesondere Länder profitieren, die eine echte Wertschöpfung bieten oder über einen großen Binnenmarkt verfügen würden, wie etwa Indien.
Mittel- und Osteuropa: drei Länder, drei Richtungen
In Mittel- und Osteuropa überrasche Ungarn positiv: Die neue Regierung habe die Freigabe von EU-Mitteln in Höhe von 16,4 Milliarden Euro erreicht. Zu erwarten sei eine Haushaltskonsolidierung und mögliche Rating-Hochstufungen auf dem Weg zur Euro-Einführung.
Polen wachse kräftig und baue seine Verteidigungsausgaben auf rund 5% des BIP aus. Das Haushaltsdefizit liege bei 7,1%, im kommenden Jahr stünden Wahlen an und es gebe Auseinandersetzungen um den Zentralbankpräsidenten. Die Fundamentaldaten seien solide, doch der Kurs der Wirtschaft sei zunehmend von der Politik geprägt.
Rumänien weise ein Doppeldefizit auf und werde seit Mai von einer Übergangsregierung geführt. Die Bestände rumänischer Anleihen bei ausländischen Investoren seien rückläufig. Der Leu habe in diesem Jahr rund 5% verloren. Vorgezogene Neuwahlen könnten die Staatsanleihen deutlich belasten.
Lateinamerika: Politik weiterhin vorsichtig
Günstigere Staatsfinanzen und die orthodoxe Wirtschaftspolitik würden zur Widerstandsfähigkeit der Region beitragen. In Kolumbien strebe Präsident de la Espriella eine Haushaltskonsolidierung an (deren Ausmaß die Experten von DPAM bescheidener erwarten würden als angekündigt). In Mexiko stünden geldpolitische Fragen im Vordergrund; eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr sei denkbar. Dies erhöhe das Wechselkursrisiko, da man sich immer weiter von der US-Geldpolitik entferne. In Argentinien bleibe mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr das Risiko einer erneuten Debatte über eine Dollarisierung der Wirtschaft im Fokus. Insgesamt bleibe Lateinamerika jedoch widerstandsfähig, dank steigender Rohstoffexporte, breit diversifizierter Handelsbeziehungen, einer stärkeren Einbindung in globale Lieferketten sowie der Entfernung zu aktuellen Konfliktherden.
Afrika: Land für Land verschieden
Die Länder Subsahara-Afrikas seien beispielhaft für die Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer. Reformen hätten den fiskalischen Spielraum vergrößert, höhere Rohstoffpreise die Bilanzen der Exportländer aufgebessert. Südafrika befinde sich in einem Reformprozess, verspüre aber den Druck höherer Kraftstoffpreise. Die Notenbank habe die Inflation mit Zinserhöhungen bekämpft und zuletzt ihr Inflationsziel gesenkt. Das Finanzministerium setze Kurs auf eine solide Haushaltspolitik.
Nigeria, prominent vertreten in den Portfolios vieler Schwellenländerinvestoren, vermelde deutlich verbesserte Fundamentaldaten infolge von Strukturreformen, eine rückläufige Inflation, die Vereinheitlichung des Wechselkurssystems sowie hohe Ölpreise. Kräftige Exporte und geringere Importe würden die Basis seiner internationalen Währungsreserven stärken. Auch Ghana und Sambia würden von verbesserten Grunddaten profitieren. Senegals "Schuldenbehandlung" im Zusammenhang mit einem IWF-Programm stelle den einzigen besorgniserregenden Fall in der Region dar.
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