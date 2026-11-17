Neu im Blick: Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die EMCOR-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 799 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 638,72 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 25 Prozent.
EMCOR-Aktie: Morgan Stanley startet mit Kaufempfehlung – Rückenwind durch KI-Bauboom
Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz nimmt die EMCOR-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 799 US-Dollar in die Bewertung auf.
Steckbrief
- Unternehmen
- EMCOR Group, Inc.
- Handelssymbol
- EME (NYSE)
- Analyst
- Stefan Diaz
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Overweight (Erstbewertung)
- Kursziel
- 799 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur EMCOR-Aktie
Fachkräfte für Rechenzentren – Diaz startet positiv
Stefan Diaz hat mehrere Bau- und Ingenieurdienstleister neu in die Bewertung aufgenommen.
EMCOR ist einer der größten Elektro- und Haustechnik-Dienstleister der USA. Das Unternehmen baut und wartet Elektrik, Klima- und Sanitäranlagen, unter anderem für Rechenzentren und Industrieanlagen.
Morgan Stanley zählt EMCOR zu den Profiteuren der Investitionen in KI-Infrastruktur.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Stefan Diaz zu lesen ist:
Erstbewertung
Morgan Stanley startet mit „Overweight“.
KI-Infrastruktur
Der Bau von Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Elektro- und Haustechnik.
Breiter Sektorblick
Diaz bewertete am selben Tag auch Comfort Systems, MasTec und Quanta Services.
Abstand zum Kursziel
Das Kursziel liegt rund 25 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Unterschiedliche Urteile im Sektor
Comfort Systems stufte Diaz ebenfalls mit „Overweight“ ein, MasTec und Quanta Services dagegen mit „Equal Weight“.
Morgan Stanley rechnet für 2027 mit sehr hohen Investitionen in KI-Infrastruktur.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Stefan Diaz. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 799 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
EMCOR Group, Inc. (EME): Kaufen, Kursziel 799,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stefan Diaz, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.