EMCOR ist einer der größten Elektro- und Haustechnik-Dienstleister der USA. Das Unternehmen baut und wartet Elektrik, Klima- und Sanitäranlagen, unter anderem für Rechenzentren und Industrieanlagen.

Morgan Stanley zählt EMCOR zu den Profiteuren der Investitionen in KI-Infrastruktur.