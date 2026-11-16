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ElringKlinger Aktie: Transformation läuft auf Hochtouren

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 10:07 1 Min. Der Anlegerbrief

ElringKlinger überzeugt mit kräftigem Wachstum und günstiger Bewertung – die Experten nehmen die Aktie in ihre Empfehlungsliste auf.

Bild: ElringKlinger AG

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker: ZIL2) unter die Lupe. Nachdem die Experten die Aktie von ElringKlinger schon im Juni empfohlen hätten, habe die Transformation des Autozulieferers zuletzt weiter an Fahrt aufgenommen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hätten die Schwaben ihren Umsatz überraschend stark, um 10,8% auf 1,36 Mrd. Euro steigern können. Treiber sei insbesondere das Segment Elektromobilität gewesen, das seine Erlöse auf 189 Mio. Euro mehr als habe verdoppeln können. Von dem hohen Umsatzwachstum sowie weiteren Fortschritten bei der Restrukturierung habe auch das bereinigte EBIT profitiert, das überproportional um 32,3% auf 87,2 Mio. Euro vorangekommen sei. Für das Gesamtjahr sei der Vorstand daher noch optimistischer geworden und strebe anstatt eines "leichten organischen Wachstums" nun einen Umsatzanstieg von fast 10% auf rund 1,8 Mrd. Euro an. Aber selbst diese Taxe erscheine noch konservativ, da sie im vierten Quartal fast gar kein Wachstum mehr unterstelle. Gemessen daran erscheine die Aktie mit einem KGV26 von unter 9 äußerst günstig. Die Experten von "Der Anlegerbrief" haben die ElringKlinger-Aktie daher in die Empfehlungsliste aufgenommen. Das Kursziel laute 10,00 Euro. (Ausgabe 42 vom 14.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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