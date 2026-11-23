Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel deutlich von 160 auf 125 Euro und bleibt bei Halten. Selbst dieses reduzierte Ziel liegt aber noch rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Zudem haben zwei US-Investoren ihre Anteile unter die Meldeschwelle von drei Prozent reduziert, was den Verkaufsdruck in den vergangenen Wochen mit erklären dürfte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.