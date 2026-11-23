Die Elmos Semiconductor Aktie meldet sich zum Wochenstart zurück. Auf Xetra steigt das Papier des Dortmunder Halbleiterherstellers am Montagmorgen auf 104,00 Euro, ein Plus von 2,40 Euro oder 2,36 Prozent. Damit notiert die Elmos Semiconductor Aktie wieder klar über der Marke von 100 Euro, die am Freitag im Ausverkauf kurzzeitig verloren gegangen war.
Elmos Semiconductor Aktie: Comeback über 100 Euro – Wachstum trifft Tiefpreis
Die Elmos Semiconductor Aktie erholt sich zum Wochenstart und springt zurück über die Marke von 100 Euro. Nach einem Kursverlust von einem Drittel seit Anfang Oktober setzen Anleger wieder auf den Autochip-Spezialisten mit zweistelligem Wachstum und starker Marge.
Die Gründe für den Kursanstieg
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf
Die Elmos Semiconductor Aktie hat schwere Wochen hinter sich. Seit dem 8. Oktober hat sie rund ein Drittel ihres Wertes verloren, am Freitag fiel sie um fast acht Prozent und markierte mit 100,20 Euro ein Sechsmonatstief. Zum Wochenstart setzt nun die Gegenbewegung ein: Der deutsche Markt entzieht sich weitgehend dem globalen Tech-Ausverkauf, und die zuletzt stark gefallenen Chipwerte werden zurückgekauft.
Der Kursrutsch hatte wenig mit dem operativen Geschäft zu tun. Im dritten Quartal steigerte Elmos den Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das operative EBIT legte um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu. Die operative Marge erreichte 24,6 Prozent. Den Ausblick hat der Vorstand bestätigt. Für Gesprächsstoff sorgen zudem neue Design-Wins für OLED-Treiber in Autoleuchten und eine Kooperation mit AGIBOT im Bereich humanoider Roboter, die Elmos auf der electronica vorgestellt hat.
Belastungen und Analysten
Kursziel gesenkt, Investoren steigen aus
Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel deutlich von 160 auf 125 Euro und bleibt bei Halten. Selbst dieses reduzierte Ziel liegt aber noch rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Zudem haben zwei US-Investoren ihre Anteile unter die Meldeschwelle von drei Prozent reduziert, was den Verkaufsdruck in den vergangenen Wochen mit erklären dürfte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie gehört zu den Qualitätswerten im deutschen Halbleitersektor, ist aber im Ausverkauf mitgerissen worden. Die Rückkehr über 100 Euro ist ein erstes positives Signal, das Sechsmonatstief bei 100,20 Euro wird zur wichtigen Unterstützung. Solange der Abgabedruck institutioneller Investoren anhält, dürfte die Erholung der Elmos Semiconductor Aktie holprig bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Die Aktie erholt sich nach dem Sechsmonatstief vom Freitag. Starke Quartalszahlen und die Erholung der Chipwerte zum Wochenstart stützen den Kurs.
Wie lief das dritte Quartal bei Elmos?
Der Umsatz stieg um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das operative EBIT um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro. Der Ausblick wurde bestätigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Elmos Semiconductor Aktie?
ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Handelssymbol: ELG (Xetra), US-Handelssymbol: ELMOF (OTC).
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