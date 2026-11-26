Am Mittwoch war die Elmos Semiconductor Aktie im Sog des globalen Chip-Ausverkaufs um 6,9% auf 93,10 Euro eingebrochen, zeitweise lag das Minus sogar bei 9,6%. Mit 92,70 Euro markierte das Papier ein neues Sechsmonatstief. Seit dem Montagsschluss hatte Elmos damit rund 13% an Wert verloren - ohne jede negative Nachricht aus dem Unternehmen.

Am Mittwochabend drehte dann der Wind: Der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss am Ende aber nur 0,6% im Minus. Der US-Halbleiterindex SOX war zeitweise um gut 8% eingebrochen und dämmte die Verluste bis zum Handelsschluss deutlich ein. In Europa sprang der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart um rund 2,5% nach oben. Gefragt waren vor allem die zuvor besonders stark gebeutelten Chipwerte - und dazu zählt die Elmos Semiconductor Aktie wie kaum ein anderer Titel.