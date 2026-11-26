Platz eins im Technologieindex: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 5,90% auf 98,70 Euro und ist damit der größte TecDAX Gewinner. Gegenüber dem Vortagesschluss entspricht das einem Plus von rund 5,50 Euro. Nur einen Tag nach dem Absturz auf ein neues Sechsmonatstief holt der Autochip-Spezialist aus Dortmund einen großen Teil der jüngsten Verluste zurück.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag mit +5,90% - der Autochip-Spezialist greift nach der 100-Euro-Marke
Die Elmos Semiconductor Aktie springt am Donnerstagmittag um 5,90% auf 98,70 Euro und führt die TecDAX Gewinner an. Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch kaufen Anleger den Dortmunder Chipentwickler zurück. Warum die Erholung Substanz hat - und was jetzt noch fehlt.
Der Auslöser
Warum die Elmos Semiconductor Aktie heute TecDAX Gewinner ist
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurssprung ist die Antwort auf einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung an der Wall Street - und auf einen Ausverkauf, der bei Elmos weit über das Ziel hinausgeschossen war.
Am Mittwoch war die Elmos Semiconductor Aktie im Sog des globalen Chip-Ausverkaufs um 6,9% auf 93,10 Euro eingebrochen, zeitweise lag das Minus sogar bei 9,6%. Mit 92,70 Euro markierte das Papier ein neues Sechsmonatstief. Seit dem Montagsschluss hatte Elmos damit rund 13% an Wert verloren - ohne jede negative Nachricht aus dem Unternehmen.
Am Mittwochabend drehte dann der Wind: Der Nasdaq 100 hatte im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss am Ende aber nur 0,6% im Minus. Der US-Halbleiterindex SOX war zeitweise um gut 8% eingebrochen und dämmte die Verluste bis zum Handelsschluss deutlich ein. In Europa sprang der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart um rund 2,5% nach oben. Gefragt waren vor allem die zuvor besonders stark gebeutelten Chipwerte - und dazu zählt die Elmos Semiconductor Aktie wie kaum ein anderer Titel.
Fundamentaler Rückhalt
Starke Zahlen, die der Markt ignoriert hat
Der Abverkauf der vergangenen Tage stand in auffälligem Kontrast zum operativen Geschäft. Elmos hatte am 10. November ein starkes drittes Quartal vorgelegt:
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz Q3 2026
|166,7 Mio. €
|+18,4%
|Operatives EBIT Q3 2026
|41,0 Mio. €
|+29,2%
|Umsatz 9 Monate 2026
|481,2 Mio. €
|+16,4%
Quelle: Elmos Semiconductor, Quartalsbericht vom 10.11.2026
Das operative Ergebnis wuchs damit deutlich schneller als der Umsatz - ein klares Zeichen für steigende Profitabilität. Der Haken aus Sicht der Börse: Elmos bestätigte die Jahresprognose für 2026, hob sie aber nicht an. Genau daran störte sich Deutsche Bank Research. Analyst Robert Sanders senkte am 20. November das Kursziel von 160 auf 125 Euro und bestätigte die Einstufung "Halten". Das operative Geschäft und die gewonnenen Design-Wins bewertete er dennoch positiv.
Einordnung
Vom Rekordhoch zum Schnäppchen?
Wie tief der Fall war, zeigt der Blick auf das Rekordhoch: Am 8. Mai 2026 notierte die Elmos Semiconductor Aktie bei 206,00 Euro. Selbst nach dem heutigen Sprung liegt das Papier mehr als 50% darunter. Der Abstand zur 200-Tage-Linie betrug am Donnerstagmorgen fast 39% - ein Ausmaß, das selbst für einen volatilen Halbleiterwert extrem ist. Bei rund 17,16 Mio. Aktien bringt Elmos aktuell nur noch etwa 1,7 Mrd. Euro auf die Waage.
Für die Elmos Semiconductor Aktie ist die Lage der Autoindustrie langfristig ohnehin wichtiger als die Nervosität rund um KI-Chips. Elmos entwickelt Halbleiter für Fahrzeuge - von Ultraschallsensoren für Einparkhilfen bis zu Chips für LED-Beleuchtung. Mit dem KI-Rechenzentrumsgeschäft, das zuletzt die Chipbranche in Atem hielt, hat das wenig zu tun. Genau das dürfte Schnäppchenjäger heute zum Zugreifen bewegen.
Sektor-Rebound
Die Erholung der US-Techwerte zieht die zuvor stark verkauften europäischen Chipwerte nach oben.
Überverkaufte Lage
Rund 13% Verlust in zwei Tagen und ein neues Sechsmonatstief machten die Elmos Semiconductor Aktie zum Kandidaten für eine Gegenbewegung.
Robustes Geschäft
Umsatz +18,4% und operatives EBIT +29,2% im dritten Quartal - der Ausverkauf hatte keine fundamentale Ursache.
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