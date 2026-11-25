Elmos Semiconductor Aktie: Unter 100 Euro trotz Gewinnsprung – der Autochip-Spezialist rutscht ins MDAX Minus

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:25 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie verliert am Mittwochmorgen 2,60 Prozent auf 97,40 Euro und gehört zu den größten MDAX Verlierern. Die Marke von 100 Euro ist wieder gefallen. Dabei steigerte Elmos im dritten Quartal den Umsatz um 18,4 Prozent.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Die runde Marke hielt nur kurz. Die Elmos Semiconductor Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 97,40 Euro, ein Minus von 2,60 Prozent. Damit liegt der Dortmunder Halbleiterhersteller wieder unter 100 Euro und gehört zu den größten MDAX Verlierern. Kurs der Elmos Semiconductor Aktie 97,40 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -2,60 % Umsatzwachstum im dritten Quartal +18,4 % operatives EBIT im dritten Quartal 41,0 Mio. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Elmos Q3 2026; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Verlierer fällt Elmos selbst hat am Mittwoch nichts gemeldet. Die Aktie wird vom Sektor mitgezogen. In Asien setzen sich die Verkäufe bei Chipwerten fort, nachdem die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verflogen ist. Schon am Dienstag hatte die Elmos Semiconductor Aktie rund 5 Prozent verloren. Dabei ist Elmos kein typischer KI-Wert. Der Konzern liefert Chips vor allem an die Autoindustrie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte Elmos. Die Marke Die 100 Euro sind wieder verloren Charttechnisch ist der Rückfall unter 100 Euro ein Warnsignal. Am 20. November hatte die Aktie bei 100,20 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert, nun liegt sie darunter. Vom 52-Wochen-Hoch bei 206 Euro ist die Elmos Semiconductor Aktie mehr als die Hälfte entfernt (eigene Rechnung). Was für die Elmos Semiconductor Aktie sprechen könnte Umsatz im dritten Quartal plus 18,4 Prozent

Operatives Ergebnis plus 29,2 Prozent

Jahresprognose bestätigt

Schwerpunkt Autochips statt KI Was Anleger bedenken sollten Marke von 100 Euro gefallen

Sog des gesamten Chipsektors

Kurs mehr als halbiert seit dem Hoch

Abhängigkeit von der Autokonjunktur Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie leidet unter einer Branchenbewegung, die mit ihrem Geschäft wenig zu tun hat. Die Zahlen sind stark, der Kurs schwach. Ob die Marke von 100 Euro zurückerobert wird, hängt an der Stimmung im Chipsektor. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie Warum fällt die Elmos Semiconductor Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Ausverkauf bei Chipwerten in Asien zieht den Sektor nach unten. Ist die Elmos Semiconductor Aktie MDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 2,60 Prozent gehört sie am Morgen zu den größten MDAX Verlierern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol im außerbörslichen Handel: ELTTF. Fazit zur Elmos Semiconductor Aktie Die Elmos Semiconductor Aktie fällt als MDAX Verlierer unter 100 Euro, obwohl die Geschäfte gut laufen. Der Chipsektor gibt den Takt vor.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.