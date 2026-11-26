Die Gegenbewegung gewinnt an Kraft: Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Donnerstagmittag um 5,90% auf 98,70 Euro und zählt damit zu den größten MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei knapp 4% gelegen. Damit holt der Autochip-Spezialist einen großen Teil des Einbruchs vom Mittwoch auf, als die Aktie fast 7% verloren hatte und im Handelsverlauf bis auf rund 93 Euro gefallen war.
Elmos Semiconductor Aktie: MDAX Gewinner am Mittag - Der Autochip-Spezialist greift nach der 100-Euro-Marke
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Donnerstagmittag um 5,90% auf 98,70 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Nach dem Chip-Ausverkauf vom Mittwoch kehren die Käufer zurück - die 100-Euro-Marke ist nur noch 1,3% entfernt.
Die Gründe für den Kurszuwachs
Warum die Elmos Semiconductor Aktie heute steigt
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Treiber ist der gesamte Halbleitersektor, der nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte wieder Käufer findet.
Am Mittwoch waren Technologiewerte weltweit unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 rutschte zeitweise um fast 5% ab, der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verlor im Tagesverlauf mehr als 8%, und der Stoxx Europe 600 Technology fiel auf den tiefsten Stand seit April. Belastet haben Zweifel an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen und ungelöste Zollrisiken.
Bis zum Handelsschluss in New York grenzte der Nasdaq 100 seine Verluste dann jedoch auf 0,6% ein. Diese Erholung schwappt am Donnerstag nach Europa über: Der Stoxx Europe 600 Technology startete mit einem Plus von 2,5%, auch der größere Konkurrent im Autochip-Geschäft, Infineon, ist gefragt. Die Elmos Semiconductor Aktie gehört als besonders stark abgestrafter Titel zu den größten Profiteuren dieser Rückkehr der Käufer.
Das operative Geschäft
Rekordmarge trifft auf Kursabsturz
Fundamental passt das Bild der vergangenen Wochen nicht zum Kursverlauf. Im dritten Quartal steigerte Elmos den Umsatz um 18,4%, das operative EBIT legte sogar um 29,2% zu. Der Markt reagierte trotzdem enttäuscht - denn das Management hob seine Jahresziele nach dem starken Quartal nicht an.
Wachstum mit Hebel
Das Ergebnis wuchs deutlich schneller als der Umsatz. Das zeigt, wie stark die Profitabilität von höheren Stückzahlen profitiert.
Keine Prognoseanhebung
Genau das kritisierte Deutsche Bank Research: Analyst Robert Sanders senkte das Kursziel am 20. November von 160 auf 125 Euro und bestätigte die Einstufung "Halten".
Tiefe Fallhöhe
Im Mai hatte die Elmos Semiconductor Aktie noch bei über 200 Euro notiert. Seitdem hat sie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.
Charttechnik
Die 100-Euro-Marke als Nagelprobe
Am Montag hatte die Aktie die runde Marke noch mit einem Xetra-Schluss bei 107,00 Euro zurückerobert, am Mittwoch fiel sie wieder deutlich darunter. Jetzt fehlen nur noch rund 1,3% bis zur dreistelligen Notiz. Gelingt der Sprung über 100 Euro, wäre ein wichtiges psychologisches Signal gesetzt. Nach unten bleibt das 52-Wochen-Tief bei 87,30 Euro die entscheidende Unterstützung.
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