Am Mittwoch waren Technologiewerte weltweit unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 rutschte zeitweise um fast 5% ab, der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verlor im Tagesverlauf mehr als 8%, und der Stoxx Europe 600 Technology fiel auf den tiefsten Stand seit April. Belastet haben Zweifel an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen und ungelöste Zollrisiken.

Bis zum Handelsschluss in New York grenzte der Nasdaq 100 seine Verluste dann jedoch auf 0,6% ein. Diese Erholung schwappt am Donnerstag nach Europa über: Der Stoxx Europe 600 Technology startete mit einem Plus von 2,5%, auch der größere Konkurrent im Autochip-Geschäft, Infineon, ist gefragt. Die Elmos Semiconductor Aktie gehört als besonders stark abgestrafter Titel zu den größten Profiteuren dieser Rückkehr der Käufer.