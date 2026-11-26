Elmos entwickelt Halbleiter für Sensorik und Steuerung in Fahrzeugen, etwa für Einparkhilfen, Beleuchtung und Elektromotoren. Mit den Rechenzentren, um die sich die KI-Debatte dreht, hat das Geschäft nur am Rande zu tun. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent.

Dass die Aktie trotzdem so stark fällt, zeigt, wie pauschal Anleger derzeit Halbleiterwerte verkaufen. Im DAX verlor Infineon am Mittwoch 6,5 Prozent, im MDAX lagen neben Elmos auch Siltronic und SUSS MicroTec am Ende.