Die Marke von 100 Euro hielt genau bis Dienstagabend. Am Mittwoch fiel die Elmos Aktie um 6,9 Prozent auf 93,10 Euro und gehörte zu den größten Verlierern im MDAX. Zeitweise lag das Minus bei 9,6 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Chiphersteller aus Dortmund geriet in den Sog eines Ausverkaufs, der eigentlich KI-Werten galt.
Elmos Aktie: Von 100 auf 93 Euro an einem Tag – warum der Autochip-Spezialist für den KI-Ausverkauf mitbezahlt
Die Elmos Semiconductor Aktie verlor am Mittwoch 6,9 Prozent auf 93,10 Euro, ohne eigene Nachricht. Der Dortmunder Chiphersteller wächst zweistellig und hat mit KI-Rechenzentren wenig zu tun. Am Donnerstag erholen sich Chipwerte in Asien.
Der Widerspruch
Chips für Autos, nicht für Rechenzentren
Elmos entwickelt Halbleiter für Sensorik und Steuerung in Fahrzeugen, etwa für Einparkhilfen, Beleuchtung und Elektromotoren. Mit den Rechenzentren, um die sich die KI-Debatte dreht, hat das Geschäft nur am Rande zu tun. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent.
Dass die Aktie trotzdem so stark fällt, zeigt, wie pauschal Anleger derzeit Halbleiterwerte verkaufen. Im DAX verlor Infineon am Mittwoch 6,5 Prozent, im MDAX lagen neben Elmos auch Siltronic und SUSS MicroTec am Ende.
Der Blick nach vorn
Zwei Signale am Donnerstag
Zwei Entwicklungen könnten die Stimmung drehen. In Asien erholen sich Chipwerte am Donnerstagmorgen kräftig, der Nikkei steigt um rund 1,6 Prozent. Und die Autobranche, wichtigster Kunde von Elmos, zeigte am Mittwoch erstmals seit Wochen Stärke: Volkswagen und BMW führten den DAX an, nachdem der Sektor zuvor den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren erreicht hatte.
Für die Elmos Aktie ist die Lage der Autohersteller langfristig wichtiger als der KI-Handel. Schwache Produktionszahlen bei den Kunden bleiben deshalb das eigentliche Risiko.
Die Elmos Aktie fällt mit einer Branche, deren Problem sie nur am Rande teilt. Ihr eigenes Schicksal entscheidet sich in den Autowerken.
Häufige Fragen zur Elmos Aktie
Warum fiel die Elmos Aktie am 25. November 2026?
Es gab keine eigene Nachricht. Der Ausverkauf im Chipsektor zog die Aktie mit.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 18,4 Prozent.
Was stellt Elmos her?
Halbleiter für Sensorik und Steuerung in Fahrzeugen.
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