Eli Lilly gegen Novo Nordisk: Drei Lilly-Medikamente verkaufen mehr als ganz Novo – das Milliardenduell um Abnehmspritze und Abnehmpille

Es ist eine Zahl, die das Kräfteverhältnis im wichtigsten Pharmamarkt der Welt auf den Punkt bringt: Im dritten Quartal setzten die drei Abnehm- und Diabetesmittel von Eli Lilly – Mounjaro, Zepbound und die neue Pille Foundayo – mehr um als der gesamte Novo-Nordisk-Konzern. Lilly steigerte den Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar und rechnet für 2026 nun mit 91 bis 92 Milliarden Dollar. Die Eli-Lilly-Aktie kostet inzwischen 1.443,50 Dollar, die Novo-Nordisk-Aktie dagegen nur 278,45 Kronen beziehungsweise 37,715 Euro. Doch das Rennen ist nicht vorbei: Bei der Abnehmpille hat Novo die Nase vorn, und auf der laufenden ObesityWeek in Washington präsentiert Novo neue Studiendaten. Wer gewinnt das Milliardenduell?