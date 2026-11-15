Es ist eine Zahl, die das Kräfteverhältnis im wichtigsten Pharmamarkt der Welt auf den Punkt bringt: Im dritten Quartal setzten die drei Abnehm- und Diabetesmittel von Eli Lilly – Mounjaro, Zepbound und die neue Pille Foundayo – mehr um als der gesamte Novo-Nordisk-Konzern. Lilly steigerte den Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar und rechnet für 2026 nun mit 91 bis 92 Milliarden Dollar. Die Eli-Lilly-Aktie kostet inzwischen 1.443,50 Dollar, die Novo-Nordisk-Aktie dagegen nur 278,45 Kronen beziehungsweise 37,715 Euro. Doch das Rennen ist nicht vorbei: Bei der Abnehmpille hat Novo die Nase vorn, und auf der laufenden ObesityWeek in Washington präsentiert Novo neue Studiendaten. Wer gewinnt das Milliardenduell?
Eli Lilly gegen Novo Nordisk: Drei Lilly-Medikamente verkaufen mehr als ganz Novo – das Milliardenduell um Abnehmspritze und Abnehmpille
Das Duell um den Abnehm-Markt ist entschieden – vorerst. Eli Lilly wächst um 39 Prozent und hebt die Jahresprognose auf bis zu 92 Milliarden Dollar, drei Lilly-Präparate setzen mehr um als der gesamte Novo-Konzern. Doch Novo führt bei der Abnehmpille, und auf der ObesityWeek zeigt Novo neue Daten zu CagriSema. Die große Analyse zu Eli-Lilly-Aktie und Novo-Nordisk-Aktie: Zahlen, Preise, Pipeline und alle Chancen und Risiken.
LLYLLY
Eli Lilly
Der Gigant mit 39 Prozent Wachstum
Mounjaro brachte im Quartal 10,7 Milliarden Dollar ein, ein Plus von 65 Prozent, Zepbound 5,35 Milliarden Dollar. Die Abnehmpille Foundayo (Wirkstoff Orforglipron), seit April in den USA zugelassen, steigerte ihren Umsatz auf 184 Millionen Dollar. Zusammen stehen die drei Präparate für rund zwei Drittel des Konzernumsatzes. Lilly hob die Jahresprognose auf 91 bis 92 Milliarden Dollar an, nachdem der Konzern im Januar noch 80 bis 83 Milliarden erwartet hatte. Bemerkenswert: Die Mengen stiegen um 53 Prozent, die erzielten Preise sanken dagegen um 15 Prozent – der Preiskampf ist in vollem Gange.
Novo Nordisk
Der Herausforderer mit der Pille
Bei Novo Nordisk sank der Umsatz mit Ozempic um 5 Prozent, mit der Wegovy-Spritze um 2 Prozent. Der Lichtblick ist die Wegovy-Pille: Sie steigerte den Umsatz im Quartal um 53 Prozent auf 5,39 Milliarden Kronen, in den USA wurden seit dem Start mehr als 8 Millionen Rezepte ausgestellt. Novo hat die Jahresprognose zum dritten Mal angehoben, erwartet aber nur noch ein bereinigtes Umsatzwachstum zwischen minus 2 und plus 2 Prozent. Ab 1. Januar 2027 senkt Novo zudem die US-Listenpreise: Wegovy wird rund 50 Prozent günstiger, Ozempic rund 35 Prozent.
Lilly gewinnt bei der Spritze – Novo kämpft mit der Pille um den Anschluss.
Das große Bild
Vom Mangel zum Massenmarkt
Noch vor zwei Jahren ging es im Abnehm-Markt um Lieferengpässe. Heute geht es um Preise, Pillen und die nächste Generation von Wirkstoffen.
Der Markt wandelt sich vom knappen Luxusgut zum Massenprodukt: mehr Patienten, niedrigere Preise, Pillen statt Spritzen. Beide Konzerne beanspruchen die Führung bei den Pillen für sich – Novo bei den Neupatienten für Markenpräparate, Lilly bei den oralen Mitteln, wobei die Angaben auf unterschiedlichen Marktabgrenzungen beruhen. Die nächste Runde entscheiden neue Wirkstoffe: Für Novos Kombinationsmittel CagriSema wird bis Jahresende eine Entscheidung der US-Behörde erwartet, Lilly meldete für den Dreifach-Wirkstoff Retatrutide bereits mehrere erfolgreiche Phase-III-Studien. Am 18. November entscheidet zudem die britische Behörde NICE über Lillys Pille.
Häufige Fragen zum Duell Eli Lilly gegen Novo Nordisk
Wer führt im Abnehm-Markt?
Eli Lilly. Mounjaro, Zepbound und Foundayo setzten im dritten Quartal 2026 zusammen mehr um als der gesamte Novo-Nordisk-Konzern.
Wie stehen die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk?
Die Eli-Lilly-Aktie notiert bei 1.443,50 Dollar, die Novo-Nordisk-Aktie bei 278,45 Kronen in Kopenhagen beziehungsweise 37,715 Euro in Deutschland.
Wie erfolgreich ist die Wegovy-Pille?
Sie setzte im dritten Quartal 5,39 Milliarden Kronen um, 53 Prozent mehr als im Vorquartal. In den USA wurden seit dem Start mehr als 8 Millionen Rezepte ausgestellt.
Was passiert auf der ObesityWeek?
Vom 14. bis 17. November werden in Washington neue Studiendaten vorgestellt, darunter 26 Präsentationen von Novo Nordisk zu CagriSema und Wegovy.
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