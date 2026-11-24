Die Eli Lilly Aktie (ISIN: US5324571083, FSE: LLY, NYSE: LLY) hat nach dem steilen Lauf der vergangenen Monate einen Gang zurückgeschaltet: Am Montag, 23. November 2026, schloss das Papier an der NYSE bei rund 1.365 US-Dollar, ein Plus von etwa 1,3 Prozent. Das Rekordhoch vom 16. November liegt bei 1.475,25 Dollar, die Aktie notiert also rund 7 Prozent darunter. Der Pharmakonzern aus Indianapolis ist mit einem Börsenwert von etwa 1,2 Billionen Dollar das wertvollste Gesundheitsunternehmen der Welt. Diese Eli Lilly Aktienanalyse prüft, was in diesem Kurs steckt und wie die Eli Lilly Aktienprognose der Analysten aussieht.
Eli Lilly Aktienanalyse: 40 Prozent Umsatzplus und 1,2 Billionen Dollar Börsenwert – wie viel Luft hat die Eli Lilly Aktie nach der Rekordjagd?
Die Eli Lilly Aktie konsolidiert nahe 1.365 Dollar, rund 7 Prozent unter dem Rekordhoch. Die Eli Lilly Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Frage, was die Eli Lilly Aktienprognose der Experten trägt.
Umsatz wächst um 39 Prozent
Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 24,4 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose wurde auf 91 bis 92 Milliarden Dollar angehoben.
Bewertung bleibt anspruchsvoll
Das KGV der letzten zwölf Monate liegt bei etwa 44, das erwartete bei rund 29 bis 31.
Analysten überwiegend positiv
Von 34 Analysten empfehlen laut Datenanbietern 27 den Kauf, fünf Halten und zwei Verkaufen. Das Durchschnittsziel liegt bei 1.470 Dollar.
Konkurrenz und Preisdruck
Novo Nordisk senkt die US-Listenpreise für Wegovy und Ozempic zum 1. Januar 2027 deutlich, der Preiskampf bei Abnehmmitteln verschärft sich.
Auslöser
Was ist bei der Eli Lilly Aktie zuletzt passiert?
Auf einen Rekordlauf folgt die Konsolidierung: Nach dem Hoch vom 16. November pendelt die Eli Lilly Aktie in einer engen Spanne zwischen etwa 1.340 und 1.370 Dollar.
Die Kurstreiber der vergangenen Wochen waren zahlreich. Am 29. Oktober übertraf Lilly mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen deutlich; die Aktie schloss an diesem Tag mit einem Plus von 6,7 Prozent bei 1.374 Dollar. Im November hoben mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele an, das höchste liegt inzwischen bei 1.700 Dollar. Am 12. November meldeten Medien die Zulassung der Abnehmpille Orforglipron in China, die Lilly dort als Erster beantragt hatte. Die Pille wird unter dem Namen Foundayo vermarktet und setzte im dritten Quartal bereits 184 Millionen Dollar um.
Zuletzt hat die Dynamik nachgelassen. Technische Indikatoren zeigen nach Daten von Börsendiensten eine überverkaufte Stochastik bei neutralem RSI von knapp 46. Die Aktie lag am 23. November über ihrer 50-Tage-Linie von etwa 1.319 Dollar.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Eli Lilly aus?
Eli Lilly entwickelt und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente. Den größten Wachstumsmotor bilden die Wirkstoffe Tirzepatid (Mounjaro und Zepbound) gegen Diabetes und Übergewicht. Dazu kommen Onkologie, Immunologie und Neurologie. Neue Hoffnungsträger sind die Abnehmpille Orforglipron, der Wirkstoff Retatrutid, für den positive Phase-3-Daten gegen Ozempic bei Typ-2-Diabetes vorliegen, sowie die Kombination Eloralintid mit Tirzepatid, deren Phase-3-Studie im vierten Quartal starten soll. Zuletzt übernahm Lilly zudem den Blutkrebs-Spezialisten Calytrix Bio.
Zahlen und Bewertung
Wie steht bei der Eli Lilly Aktie um Zahlen und Bewertung?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut 8-K-Meldung um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar (Vorjahr 17,6 Milliarden). Der Konsens hatte 22,6 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn lag bei 6,45 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie bei 7,22 Dollar (bereinigt 7,48 Dollar) – belastet durch Aufwendungen für Forschung und Entwicklung von 4,18 Milliarden Dollar, vor allem durch Zukäufe. Die Bruttomarge betrug 83,9 Prozent. Das Tirzepatid-Volumen stieg um 53 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz
|24,4 Mrd. $
|+39 % zum Vorjahr
|Operatives Ergebnis
|8,61 Mrd. $
|+17 %
|Nettogewinn
|6,45 Mrd. $
|bereinigt 6,68 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|7,22 $
|bereinigt 7,48 $
|Bruttomarge
|83,9 %
|bereinigt 84,4 %
|Prognose Umsatz 2026
|91 bis 92 Mrd. $
|zuvor 85 bis 87 Mrd. $
|Prognose bereinigtes EPS 2026
|35,00 bis 36,00 $
|zuvor 35,50 bis 36,50 $
Bereinigte Werte laut Unternehmen (non-GAAP). Die Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde wegen der Forschungsaufwendungen leicht gesenkt.
Quelle: Eli Lilly, Quartalsmitteilung (8-K) vom 29.10.2026
Auffällig ist die Zweiteilung der Prognose: Der Umsatz wird um 5 bis 6 Milliarden Dollar höher gesehen, das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde dagegen um 0,50 Dollar gesenkt, weil Lilly Forschungsaufwendungen aus Zukäufen vollständig verbucht. Ohne diesen Effekt, so das Unternehmen, wäre die Prognose gestiegen.
Bei der Bewertung kommt die Eli Lilly Aktie nach Börsendaten auf ein KGV von etwa 44 für die letzten zwölf Monate (Ergebnis je Aktie 30,81 Dollar). Auf Basis der Schätzungen für 2026 (35,47 Dollar) und 2027 (50,80 Dollar) sinkt das KGV deutlich: Das erwartete KGV liegt je nach Quelle bei rund 29 bis 31, der Fünfjahresdurchschnitt bei etwa 40. Die Dividende beträgt rund 6,92 Dollar je Aktie, was einer Rendite von etwa 0,5 Prozent entspricht.
|Kennzahl
|Eli Lilly
|Novo Nordisk
|Marktkapitalisierung
|ca. 1,2 Bio. $
|ca. 170 Mrd. $
|KGV erwartet
|28,7
|11,4
|Konsens
|Buy (34 Analysten)
|Hold (26 Analysten)
|Kursperformance 12 Monate
|rund +39 %
|rund −13 %
Novo Nordisk: KGV 2026/2027 erwartet 11,4 / 11,8 laut Konsens (Kopenhagen). Lilly: Stand 20.11.2026.
Quelle: Börsendaten, Analystenkonsens
Analysten
Was sagen die Analysten zur Eli Lilly Aktienprognose?
Der Konsens ist eindeutig positiv: Von 34 erfassten Analysten stufen 27 die Aktie mit „Buy“ oder „Overweight“ ein, fünf mit „Hold“ und zwei mit „Underweight“ oder „Sell“ (Stand 23.11.2026). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.470 Dollar, die Spanne reicht von 940 bis 1.700 Dollar. Gemessen am Schlusskurs von rund 1.365 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von etwa 8 Prozent. Das Durchschnittsziel liegt damit knapp unter dem Rekordhoch von 1.475 Dollar, die Aktie ist dem Konsens also bereits recht nahe gekommen.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Eli Lilly Aktie aus?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 850,51 bis 1.475,25 Dollar. Nach dem Rekordhoch hat sich die Aktie im Bereich um 1.350 Dollar stabilisiert. Als Widerstände nennen Chartdienste Marken um 1.362 und 1.371 Dollar, als Unterstützungen Werte bei etwa 1.345 und 1.338 Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 1.319 Dollar. Das sind beschreibende Marken, keine Handlungsempfehlungen.
Ausblick
Wie geht es mit der Eli Lilly Aktienprognose weiter?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die optimistische Lesart verweist auf die Gewinnschätzungen: Steigt das Ergebnis je Aktie wie erwartet von rund 35 Dollar 2026 auf etwa 51 Dollar 2027, wäre das erwartete KGV deutlich niedriger als heute. Die skeptische Lesart sieht den Preiskampf: Wenn Novo die Preise halbiert, dürfte auch Lilly Spielraum verlieren, zumal die Aktie für die hohen Erwartungen bereits einen Aufschlag trägt. Die Spanne der Analystenziele von 940 bis 1.700 Dollar zeigt, wie groß die Unsicherheit ist.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Eli Lilly Aktie?
Wichtig sind der Start der Phase-3-Studie mit Eloralintid und Tirzepatid im vierten Quartal, die Ausweitung der Zulassungen für Foundayo, die Entwicklung der Abnehmmittel-Preise zum Jahreswechsel und neue Analystenstudien. Der Termin für die nächsten Quartalszahlen steht noch nicht fest.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktienanalyse
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung der Eli Lilly Aktie? Rund 1,2 Billionen Dollar. Damit gehört Lilly zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.
Wie sieht die Eli Lilly Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens sieht ein durchschnittliches Kursziel von 1.470 Dollar bei einer Spanne von 940 bis 1.700 Dollar (Stand 23.11.2026).
Ist die Eli Lilly Aktie teuer? Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei etwa 44, das erwartete bei 29 bis 31. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt bei rund 40.
Zahlt die Eli Lilly Aktie Dividende? Ja, rund 6,92 Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht etwa 0,5 Prozent Rendite.
Welche Risiken hat die Eli Lilly Aktie? Bewertung, Preisdruck bei Abnehmmitteln, Konkurrenz durch Novo Nordisk und Studienrisiken in der Pipeline.
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