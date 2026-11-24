Auffällig ist die Zweiteilung der Prognose: Der Umsatz wird um 5 bis 6 Milliarden Dollar höher gesehen, das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde dagegen um 0,50 Dollar gesenkt, weil Lilly Forschungsaufwendungen aus Zukäufen vollständig verbucht. Ohne diesen Effekt, so das Unternehmen, wäre die Prognose gestiegen.

Bei der Bewertung kommt die Eli Lilly Aktie nach Börsendaten auf ein KGV von etwa 44 für die letzten zwölf Monate (Ergebnis je Aktie 30,81 Dollar). Auf Basis der Schätzungen für 2026 (35,47 Dollar) und 2027 (50,80 Dollar) sinkt das KGV deutlich: Das erwartete KGV liegt je nach Quelle bei rund 29 bis 31, der Fünfjahresdurchschnitt bei etwa 40. Die Dividende beträgt rund 6,92 Dollar je Aktie, was einer Rendite von etwa 0,5 Prozent entspricht.