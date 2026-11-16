Eli-Lilly-Aktie: Zepbound senkt den BMI von Jugendlichen um 21,4 Prozent – Lilly drängt in die nächste Patientengruppe

Neben Zepbound präsentiert Lilly Daten aus der Pipeline. Die Kombination EloraTZP aus dem Amylin-Wirkstoff Eloralintid und Tirzepatid führte in einer Phase-2-Studie bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und Typ-2-Diabetes nach 48 Wochen zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 23,3 Prozent. Der Langzeitblutzuckerwert HbA1c sank um bis zu 2,9 Prozentpunkte.

Der noch nicht zugelassene Dreifach-Agonist Retatrutid senkte in der Studie TRIUMPH-1 die Zahl der Atemaussetzer pro Stunde bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe um bis zu 60,6 Prozent. Bei Kniearthrose verringerten sich die Schmerzwerte deutlich. In TRIUMPH-2 mit Typ-2-Diabetikern betrug der Rückgang des Apnoe-Index bis zu 48,1 Prozent.