Eli Lilly baut seinen Vorsprung im Markt für Abnehmmittel mit neuen Studiendaten aus: In der Phase-3-Studie SURMOUNT-ADOLESCENTS senkte der Wirkstoff Tirzepatid, vermarktet als Zepbound, den Body-Mass-Index (BMI) von Jugendlichen mit Adipositas nach 72 Wochen um durchschnittlich 21,4 Prozent. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer erfüllte danach nicht mehr die BMI-Kriterien für Adipositas. Für die Eli-Lilly-Aktie (Kürzel: LLY, ISIN: US5324571083) sind die Daten ein Baustein, um Zepbound perspektivisch für eine neue Altersgruppe zu öffnen.
Eli-Lilly-Aktie: Zepbound senkt den BMI von Jugendlichen um 21,4 Prozent – Lilly drängt in die nächste Patientengruppe
Eli Lilly hat auf der ObesityWeek 2026 Phase-3-Daten zu Zepbound bei Jugendlichen vorgelegt: Nach 72 Wochen sank der BMI im Schnitt um 21,4 Prozent. Dazu kommen neue Daten zur Kombination EloraTZP und zu Retatrutid bei Schlafapnoe.
LLYLLY
Lilly stellt die Ergebnisse auf der Fachkonferenz ObesityWeek in Washington vor, die vom 14. bis 17. November läuft. Das Unternehmen hatte die Daten am Samstag veröffentlicht; am Sonntag folgten Präsentationen zu weiteren Wirkstoffen.
Jugendliche
Wie gut wirkt Zepbound bei Teenagern?
SURMOUNT-ADOLESCENTS ist eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Studie mit Jugendlichen zwischen 12 und unter 18 Jahren, die zusätzlich ein Lebensstilprogramm absolvierten. Neben dem Gewicht verbesserte sich laut Lilly auch die gewichtsbezogene Lebensqualität, etwa beim körperlichen Wohlbefinden und beim Selbstwertgefühl.
Nach einem Bericht über die zugehörige Veröffentlichung im Fachjournal JAMA nahmen 160 Jugendliche teil. Über alle randomisierten Teilnehmer gerechnet sank der BMI unter Tirzepatid um 18,5 Prozent, unter Placebo stieg er leicht um 0,5 Prozent. Magen-Darm-Beschwerden waren häufig: Rund die Hälfte der Behandelten berichtete von Übelkeit oder Erbrechen, 9,3 Prozent brachen die Therapie wegen Nebenwirkungen ab.
Wichtig für die Einordnung: Zepbound ist in den USA bislang nur für Erwachsene zugelassen. Einen Zeitplan für einen Zulassungsantrag bei Jugendlichen nennt Lilly in seiner Mitteilung nicht.
Pipeline
Was zeigen EloraTZP und Retatrutid?
Neben Zepbound präsentiert Lilly Daten aus der Pipeline. Die Kombination EloraTZP aus dem Amylin-Wirkstoff Eloralintid und Tirzepatid führte in einer Phase-2-Studie bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und Typ-2-Diabetes nach 48 Wochen zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 23,3 Prozent. Der Langzeitblutzuckerwert HbA1c sank um bis zu 2,9 Prozentpunkte.
Der noch nicht zugelassene Dreifach-Agonist Retatrutid senkte in der Studie TRIUMPH-1 die Zahl der Atemaussetzer pro Stunde bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe um bis zu 60,6 Prozent. Bei Kniearthrose verringerten sich die Schmerzwerte deutlich. In TRIUMPH-2 mit Typ-2-Diabetikern betrug der Rückgang des Apnoe-Index bis zu 48,1 Prozent.
Bei der Behandlung von Adipositas geht es um mehr als Zahlen auf der Waage.
Einordnung
Was bedeuten die Daten für die Eli-Lilly-Aktie?
Lilly unterstreicht mit der Datenflut seine Strategie, Adipositas als Krankheit mit vielen Folgeerkrankungen zu behandeln – von Schlafapnoe bis Gelenkschmerzen. Die Jugendlichen-Studie öffnet die Tür zu einer zusätzlichen Patientengruppe, auch wenn eine Zulassung noch aussteht. Für Anleger relevant ist zudem der Wettbewerb: Konkurrent Novo Nordisk hatte zuletzt ebenfalls neue Daten zu seinem Hoffnungsträger CagriSema vorgelegt. Eine Bewertung der kommerziellen Folgen nimmt Lilly in der Mitteilung nicht vor.
FAQ zur Eli-Lilly-Aktie und den ObesityWeek-Daten
Wie stark sank der BMI der Jugendlichen mit Zepbound? Laut Lilly im Schnitt um 21,4 Prozent nach 72 Wochen.
Ist Zepbound für Jugendliche zugelassen? Nein, in den USA ist das Mittel bislang nur für Erwachsene zugelassen.
Was ist EloraTZP? Eine Kombination aus Eloralintid und Tirzepatid, die in Phase 2 bis zu 23,3 Prozent Gewichtsabnahme brachte.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Eli-Lilly-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel LLY (NYSE) und der ISIN US5324571083.
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