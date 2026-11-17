Es gibt in diesem Herbst nicht viele Aktien, die Trendfolger ohne Zögern nennen. Eli Lilly ist eine davon. Am 13. November schloss die Aktie bei 1.443,50 Dollar auf dem höchsten Stand ihrer Geschichte, am Montag markierte sie laut Marktberichten erneut ein Rekordhoch – an einem Tag, an dem Nvidia mehr als 4 Prozent verlor. Innerhalb von zwölf Monaten hat der Pharmakonzern rund 40 Prozent zugelegt, seit dem Jahrestief Ende April sogar rund 70 Prozent. Lilly ist längst mehr als eine Pharmaaktie: Sie ist der Gegenentwurf zur nervösen KI-Börse.
Eli-Lilly-Aktie: Rekordhoch bei 1.443 Dollar, plus 40 Prozent in einem Jahr – die stärkste Trendaktie der Pharmawelt
Während Nvidia und die KI-Aktien wanken, steigt Eli Lilly von Rekord zu Rekord. Der Abnehmspritzen-Pionier hat in zwölf Monaten rund 40 Prozent zugelegt und ist über eine Billion Dollar wert. Die große Analyse: Warum Lilly zum Lieblingswert der Trendfolger geworden ist, was den Trend trägt und wo die Risiken einer Aktie liegen, die bereits Perfektion einpreist.
Der Motor
Die Abnehmrevolution als Gewinnmaschine
Der Treiber des Trends ist bekannt, aber er verliert nicht an Kraft. Mit den Wirkstoffen Mounjaro gegen Diabetes und Zepbound gegen Übergewicht dominiert Lilly den am schnellsten wachsenden Markt der Pharmageschichte. Mit Foundayo hat der Konzern eine Abnehmtablette im Portfolio, die das Geschäft über die Spritze hinaus erweitern soll. Gleichzeitig baut Lilly die Pipeline mit Zukäufen aus, zuletzt mit der Übernahme des Krebsspezialisten Calytrix Bio. Für Trendfolger zählt vor allem eines: Jede neue Studie und jedes Quartal bestätigt bisher die Erwartungen – und der Chart zeigt es.
Der Trend
Warum Lilly alle Trendkriterien erfüllt
Neue Hochs
Die Aktie hat im November mehrfach Rekordstände erreicht, zuletzt am 13. und 16. November.
Relative Stärke
Mit rund 40 Prozent Plus in zwölf Monaten hat Lilly den S&P 500 deutlich übertroffen, der im gleichen Zeitraum laut Benzinga rund 12 Prozent zulegte.
Rückenwind der Rotation
Gesundheits- und Konsumwerte waren am Montag die einzigen Sektoren im S&P 500, die im Plus lagen. Lilly profitiert als größter Gesundheitswert direkt von dieser Umschichtung.
Das große Bild
Die Billionen-Aktie ohne KI-Story
Lilly ist das erste Gesundheitsunternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar. Das verändert, wie große Investoren über den Sektor denken.
Jahrelang galten Pharmaaktien als langweilige Dividendenwerte mit Patentrisiken. Lilly hat dieses Bild gesprengt. Der Konzern wächst wie ein Technologieunternehmen, ist aber unabhängig von Rechenzentren, Chips und Exportkontrollen. Genau das macht ihn in diesem Herbst so gefragt: Fonds, die ihr KI-Risiko senken wollen, aber Wachstum brauchen, landen fast zwangsläufig bei Lilly. Der Wettbewerber Novo Nordisk versucht mit neuen Studiendaten zum Wirkstoff CagriSema aufzuholen. Das zeigt, wie groß der Markt ist – und wie hoch die Messlatte für Lilly bleibt.
Häufige Fragen zur Eli-Lilly-Aktie
Warum steigt die Eli-Lilly-Aktie?
Lilly dominiert mit Mounjaro und Zepbound den Markt für Diabetes- und Abnehmmedikamente. Dazu kommen neue Produkte, Zukäufe und eine Umschichtung großer Investoren aus Technologie- in Gesundheitswerte.
Wie hoch ist das Rekordhoch der Eli-Lilly-Aktie?
Die Aktie schloss am 13. November 2026 bei 1.443,50 Dollar auf Rekordniveau und erreichte laut Marktberichten am 16. November erneut ein Allzeithoch.
Wann legt Eli Lilly die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden für den 3. Februar 2027 erwartet.
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