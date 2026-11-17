Warum steigt die Eli-Lilly-Aktie?

Lilly dominiert mit Mounjaro und Zepbound den Markt für Diabetes- und Abnehmmedikamente. Dazu kommen neue Produkte, Zukäufe und eine Umschichtung großer Investoren aus Technologie- in Gesundheitswerte.

Wie hoch ist das Rekordhoch der Eli-Lilly-Aktie?

Die Aktie schloss am 13. November 2026 bei 1.443,50 Dollar auf Rekordniveau und erreichte laut Marktberichten am 16. November erneut ein Allzeithoch.

Wann legt Eli Lilly die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden für den 3. Februar 2027 erwartet.