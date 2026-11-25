Die Eli Lilly Aktie hat am Dienstag gegen den schwachen Markt um 3,15 Prozent auf 1.407,59 Dollar zugelegt. Damit fehlen nur noch rund 5 Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch von 1.475,25 Dollar. Der Konzern ist an der Börse inzwischen rund 1,3 Billionen Dollar wert. Zwei Nachrichten trieben den Kurs: eine neue Strategie im Kampf gegen Krebs und starke Studiendaten aus der Abnehm-Pipeline.
Eli Lilly Aktie: Nach dem Abnehm-Boom kommt der Krebs-Angriff – acht neue Medikamente in fünf Jahren
Eli Lilly hat mit Abnehmspritzen den Pharmamarkt erobert. Jetzt kündigt der Konzern die nächste große Offensive an: Krebsmedikamente. Mehr als 20 Milliarden Dollar hat Lilly in diesem Jahr schon für Zukäufe ausgegeben, dazu liefert Retatrutide starke Daten gegen Schlafapnoe. Die Eli Lilly Aktie steigt um gut 3 Prozent. Die Analyse.
Die Strategie
Krebs wird das nächste Standbein
Jake Van Naarden, bei Lilly für Geschäftsentwicklung und Krebsmedizin zuständig, hat in einem Interview mit Bloomberg die Richtung vorgegeben: Onkologie sei wahrscheinlich das nächste große Standbein des Konzerns. Lilly hat acht Krebsmedikamente in oder kurz vor der späten Entwicklungsphase, die in den kommenden fünf Jahren auf den Markt kommen könnten. Die Hälfte stammt aus eigener Forschung, die andere Hälfte aus Zukäufen. Für drei davon könnten schon 2027 Ergebnisse aus späten Studien vorliegen.
Dafür greift Lilly tief in die Kasse. Mehr als 20 Milliarden Dollar hat der Konzern in diesem Jahr bereits in bar für Übernahmen und Lizenzen ausgegeben. Zuletzt kam die britische LoQus23 Therapeutics für bis zu 725 Millionen Dollar dazu, die an einem Mittel gegen die Nervenkrankheit Chorea Huntington arbeitet. Das Geld stammt aus dem Abnehmgeschäft mit Mounjaro und Zepbound.
Die Pipeline
Retatrutide gegen Schlafapnoe
Zusätzlichen Schub lieferte Retatrutide, ein Wirkstoff, der gleich drei Darmhormone nachahmt. In zwei Studien der letzten Phase, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, verringerte er die Atemaussetzer bei obstruktiver Schlafapnoe je nach Dosis um bis zu 34 pro Stunde, ausgehend von etwa 55. Die Teilnehmer verloren in 80 Wochen bis zu 22 Prozent ihres Körpergewichts. Eine Zulassung gibt es noch nicht.
Lilly nutzt das Geld aus dem Abnehm-Boom, um sich das nächste Jahrzehnt zu kaufen.
Im Brustkrebs trifft Lilly dabei auf einen starken Gegner: Roche hat gerade in den USA die Zulassung für Wilserdly im frühen Stadium erhalten, ein Mittel aus derselben neuen Wirkstoffklasse wie ein Lilly-Präparat. Für die Eli Lilly Aktie wird damit entscheidend, ob die Krebs-Offensive so erfolgreich wird wie das Abnehmgeschäft.
Die Eli Lilly Aktie wird an der NYSE und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie
Warum steigt die Eli Lilly Aktie?
Lilly hat Krebsmedikamente als nächstes großes Wachstumsfeld ausgerufen und starke Studiendaten zu Retatrutide gegen Schlafapnoe vorgelegt.
Wie viel hat Lilly 2026 für Zukäufe ausgegeben?
Mehr als 20 Milliarden Dollar in bar, laut dem Konzern mehr als intern geplant.
Was ist Retatrutide?
Ein Wirkstoff in Entwicklung, der drei Darmhormone nachahmt. Er wird gegen Übergewicht, Diabetes und Schlafapnoe getestet und ist noch nicht zugelassen.
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