Warum steigt die Eli Lilly Aktie?

Lilly hat Krebsmedikamente als nächstes großes Wachstumsfeld ausgerufen und starke Studiendaten zu Retatrutide gegen Schlafapnoe vorgelegt.

Wie viel hat Lilly 2026 für Zukäufe ausgegeben?

Mehr als 20 Milliarden Dollar in bar, laut dem Konzern mehr als intern geplant.

Was ist Retatrutide?

Ein Wirkstoff in Entwicklung, der drei Darmhormone nachahmt. Er wird gegen Übergewicht, Diabetes und Schlafapnoe getestet und ist noch nicht zugelassen.