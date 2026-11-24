Eli Lilly Aktie: Der Billionen-Konzern kauft schon wieder zu – diesmal gegen Huntington

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:45 2 Min.

Die Eli Lilly Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 1.255,90 Euro und gehört zu den meistgehandelten Aktien deutscher Privatanleger. Der US-Pharmakonzern übernimmt den Wirkstoffentwickler LoQus23 für bis zu 725 Millionen Dollar. Der Kurs steht nur rund sieben Prozent unter dem Rekordhoch.

Bild: Eli Lilly and Company

Am Tag der Sanofi-Milliardenübernahme macht auch der wertvollste Pharmakonzern der Welt einen Zukauf, nur viel kleiner. Die Eli Lilly Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 1.255,90 Euro, 0,69 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Bei gettex gehört der Hersteller der Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound zu den meistgehandelten Aktien des Tages. Kurs der Eli Lilly Aktie am Morgen 1.255,90 EUR Schlusskurs in den USA am Montag 1.366,74 USD Kaufpreis für LoQus23, Obergrenze 725 Mio. USD 52-Wochen-Hoch 1.475 USD Quelle : ad-hoc-news (Lang & Schwarz, 08:25 Uhr); finanzen.at; wallstreet-online Der Zukauf Ein früher Wirkstoff gegen eine unheilbare Krankheit Eli Lilly übernimmt LoQus23 Therapeutics für bis zu 725 Millionen Dollar in bar. Das Unternehmen entwickelt einen Wirkstoffkandidaten gegen die Huntington-Krankheit, der sich noch in der vorklinischen Phase befindet. Gezahlt wird ein Teil sofort, der Rest bei Erfolgen in Entwicklung und Zulassung. Für Lilly ist es der zweite kleinere Zukauf binnen weniger Tage und ein Baustein für die Neurologie-Pipeline. Die Aktie Sieben Prozent unter dem Rekord Am Montag schloss die Aktie in den USA 1,34 Prozent höher bei 1.366,74 Dollar. Zum 52-Wochen-Hoch von 1.475 Dollar fehlen rund sieben Prozent, vom Tief bei 850,60 Dollar hat sich der Kurs um rund 61 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Der Börsenwert liegt bei mehr als einer Billion Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt laut wallstreet-online 1.470,06 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Der Zukauf ist für einen Konzern dieser Größe zu klein, um den Kurs zu bewegen. Was für die Eli Lilly Aktie spricht Kurs nahe am Rekordhoch

Pipeline wird Schritt für Schritt verbreitert

Zahlung großteils an Erfolge geknüpft

Durchschnittsziel über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Wirkstoff erst in der vorklinischen Phase

Hohe Bewertung nach starkem Anstieg

Abhängigkeit vom Geschäft mit Abnehmmitteln

Leichte Verluste am Dienstagmorgen Einordnung der Redaktion: Die Eli Lilly Aktie braucht keine Großübernahme, um zu wachsen. Der Konzern nutzt seine Kasse für viele kleine Wetten auf frühe Wirkstoffe. Die meisten davon werden scheitern, das gehört zum Geschäft. Für den Kurs zählt weiter vor allem eines: wie lange das Wachstum bei den Abnehmmitteln anhält. FAQ Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie Was kauft Eli Lilly?

Den Wirkstoffentwickler LoQus23 Therapeutics für bis zu 725 Millionen Dollar. Er arbeitet an einem Mittel gegen die Huntington-Krankheit. Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Eli Lilly Aktie?

Bei 1.475 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Eli Lilly Aktie?

ISIN US5324571083, WKN 858560. US-Handelssymbol: LLY (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: LLY.

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