Eli Lilly baut seine Neurologie-Pipeline per Zukauf aus: Wie das britische Biotechunternehmen LoQus23 Therapeutics am Montag mitteilte, wurde es von dem US-Pharmakonzern übernommen. Der Kaufpreis beträgt laut Mitteilung bis zu 725 Millionen US-Dollar in bar. Für die Eli Lilly-Aktie (ISIN: US5324571083, FSE: LLY, NYSE: LLY) ist der Deal finanziell überschaubar, strategisch aber ein Signal für Lillys Interesse an der Huntington-Krankheit.
Eli Lilly-Aktie: Lilly kauft Huntington-Spezialist LoQus23 für bis zu 725 Millionen Dollar - Wie groß ist die Wette auf ein präklinisches Mittel?
Eli Lilly übernimmt das britische Biotech LoQus23 Therapeutics für bis zu 725 Millionen US-Dollar in bar. Im Zentrum steht LQT-23, ein oraler MSH3-Hemmer gegen die Huntington-Krankheit, der noch nicht am Menschen getestet wird.
Die Eli Lilly-Aktie notiert an der NYSE unter dem Kürzel LLY.
Was kauft Lilly mit LoQus23 Therapeutics?
LoQus23 Therapeutics sitzt in Cambridge in Großbritannien und wurde 2019 von David Reynolds, Caroline Benn und Ruth McKernan gegründet. Das Unternehmen entwickelt LQT-23, einen selektiven, oral einzunehmenden, allosterischen Hemmer des Proteins MSH3. Dieses Protein ist Teil des Komplexes MutSβ, der an der DNA-Mismatch-Reparatur beteiligt ist.
Nach Angaben des Unternehmens hat LQT-23 in vorklinischen Untersuchungen die sogenannte somatische Expansion in Zellsystemen und Tiermodellen der Huntington-Krankheit gebremst. Dabei verlängern sich krankheitsauslösende Wiederholungssequenzen im Erbgut im Lauf des Lebens. Das Unternehmen sieht deshalb auch Potenzial bei weiteren Erkrankungen mit solchen Wiederholungen, genannt wird die myotonische Dystrophie Typ 1.
Wie sind die Eckdaten des Deals?
Der Preis von bis zu 725 Millionen Dollar setzt sich laut Mitteilung aus einer Vorauszahlung und späteren Zahlungen zusammen, die an bestimmte Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine geknüpft sind. Wie hoch die Vorauszahlung ausfällt, nennt die Mitteilung nicht. Auch einen Zeitpunkt für den Abschluss der Transaktion enthält der Text nicht.
LoQus23-Chef Reynolds sagte laut Mitteilung, Lilly bringe die Erfahrung und die Größe mit, um LQT-23 in und durch die klinische Entwicklung zu führen. Zu den bisherigen Geldgebern zählen der Dementia Discovery Fund von SV Health Investors, der Novartis Venture Fund und Forbion, die im Oktober 2024 eine Series-A-Runde über 35 Millionen Pfund anführte.
Wie weit ist LQT-23 – und was kommt als Nächstes?
LQT-23 befindet sich vor Beginn klinischer Studien. Der Antrag auf eine klinische Prüfung soll laut Unterzeile der Mitteilung bis Ende 2026 eingereicht werden; im Fließtext ist von „in naher Zukunft“ die Rede.
Bis ein Medikament daraus wird, sind mehrere klinische Phasen nötig. Der Erfolg bleibt offen.
Nach Angaben des Unternehmens sind in den USA rund 41.000 Menschen von der Huntington-Krankheit betroffen.
Was bedeutet der Zukauf für Anleger der Eli Lilly-Aktie?
Mit bis zu 725 Millionen Dollar bleibt der Zukauf für einen Konzern von Lillys Größe ein kleiner Baustein. Wie viel davon tatsächlich fließt, hängt von Meilensteinen ab. Für Anleger der Eli Lilly-Aktie ist vor allem von Interesse, dass Lilly seine Forschung in der Neurologie über externe Zukäufe ausbaut.
Häufige Fragen zur Eli Lilly-Aktie und zur LoQus23-Übernahme
Was zahlt Lilly für LoQus23 Therapeutics? Bis zu 725 Millionen US-Dollar in bar, inklusive Zahlungen bei Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteinen.
Was ist LQT-23? Ein oraler, allosterischer MSH3-Hemmer gegen die Huntington-Krankheit, der sich in der präklinischen Phase befindet.
Unter welchem Kürzel wird die Eli Lilly-Aktie gehandelt? Die Eli Lilly-Aktie ist an der NYSE unter LLY notiert, ISIN US5324571083.
Wann beginnen klinische Studien? Der Antrag auf klinische Prüfung soll laut Mitteilung bis Ende 2026 eingereicht werden; Studienbeginn und Ergebnisse sind offen.
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