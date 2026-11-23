LoQus23 Therapeutics sitzt in Cambridge in Großbritannien und wurde 2019 von David Reynolds, Caroline Benn und Ruth McKernan gegründet. Das Unternehmen entwickelt LQT-23, einen selektiven, oral einzunehmenden, allosterischen Hemmer des Proteins MSH3. Dieses Protein ist Teil des Komplexes MutSβ, der an der DNA-Mismatch-Reparatur beteiligt ist.

Nach Angaben des Unternehmens hat LQT-23 in vorklinischen Untersuchungen die sogenannte somatische Expansion in Zellsystemen und Tiermodellen der Huntington-Krankheit gebremst. Dabei verlängern sich krankheitsauslösende Wiederholungssequenzen im Erbgut im Lauf des Lebens. Das Unternehmen sieht deshalb auch Potenzial bei weiteren Erkrankungen mit solchen Wiederholungen, genannt wird die myotonische Dystrophie Typ 1.