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Eli Lilly Aktie: Kursziel steigt auf 1.600 USD – starke GLP-1-Umsätze überzeugen RBC

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 13:27 1 Min. RBC Capital Markets

RBC Capital erhöht das Eli-Lilly-Kursziel auf 1.600 USD – starke GLP-1-Umsätze und die Prognoseanhebung stützen den Optimismus.

Die Analysten von RBC Capital erhöhen ihr Kursziel für die Eli Lilly-Aktie (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker: LLY) von 1.500 auf 1.600 USD und bestätigen ihr Rating "outperform". LLY LLY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das Unternehmen habe dank starker GLP-1-Umsätze erneut ein beeindruckendes Quartal abgeliefert. Die Anhebung der Prognose um 5 Mrd. USD habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Preisentwicklung würden die Ergebnisse unterstreichen, dass sich die Marktdurchdringung und das Absatzvolumen von GLP-1-Präparaten weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase befänden. Die Analysten von RBC Capital bestätigen für die Eli Lilly-Aktie ihr Votum "outperform" und heben das Kursziel von 1.500 auf 1.600 USD an. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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